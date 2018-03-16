Власти Украины предупредили, что фактически закроют избирательные участки на своей территории на выборах президента РФ...

Всего должно было открыться четыре участка — в посольстве в Киеве, а также в генконсульствах во Львове, Харькове и Одессе. Однако, как предупредил министр внутренних дел Арсен Аваков, российских граждан в это воскресенье пускать не будут. Проход будет разрешен только лицам с дипломатическим статусом. В Центризбиркоме уже сказали, что ведут консультации с российским МИДом в связи с этой ситуацией. Как сказал «Эху» член комиссии Василий Лихачев, сейчас на Украине зарегистрировано около 72 тысяч российских избирателей.