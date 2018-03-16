Власти Украины предупредили, что фактически закроют избирательные участки на своей территории на выборах президента РФ
Всего должно было открыться четыре участка — в посольстве в Киеве, а также в генконсульствах во Львове, Харькове и Одессе. Однако, как предупредил министр внутренних дел Арсен Аваков, российских граждан в это воскресенье пускать не будут. Проход будет разрешен только лицам с дипломатическим статусом. В Центризбиркоме уже сказали, что ведут консультации с российским МИДом в связи с этой ситуацией. Как сказал «Эху» член комиссии Василий Лихачев, сейчас на Украине зарегистрировано около 72 тысяч российских избирателей.
Комментарии26
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ys171717 16 марта 2018 | 20:01
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в 2-8 раз выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают на каждом углу вместе детсадов,
(9) сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? А ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ.
Только БОЙКОТ!
danko_fuflo 16 марта 2018 | 20:02
ys171717: 6 котингеров, 7 пивных. 1 укротролль. Пшл вн укротролль.
patrik03 16 марта 2018 | 20:12
Власти Украины предупредили, что фактически закроют избирательные участки на своей территории на выборах президента РФ...
Жалкие.
kriemsdik 16 марта 2018 | 20:17
patrik03: По закону Украины РФ является страной-агрессором. Какие участки? И что там делают в Украине расейские путинолюбы?
piterskiy16 16 марта 2018 | 20:20
patrik03: Жалкие идиоты которые идут на эти выборы... Которые выборами может только идиот назвать...
ignachio 16 марта 2018 | 20:21
Результат деятельности шайки Урфина Пжуса .........
Хуже бойкота только голосовать за Урфина.
За любого кандидата кроме Сурка! Второго тура не было 22 года.
captain_ 16 марта 2018 | 20:20
Путинизм - это состояние полураспада государства, неспособного жить по законам свободы и справедливости.
Неизбежным итогом этого полураспада, будет являться исчезновение РФ с географической и политической карты мира, сразу после ликвидации путина и его банды. Аминь!
nnnmmm 16 марта 2018 | 20:03
ys171717: пластинку заело?
patrik03 16 марта 2018 | 20:18
nnnmmm:
ys171717, topotuschkin, e_nexoma, taglit... это больные люди, не потому больные, что ненавидят В.Путина, Россию и россиян, а потому что думают что они какие-то миссионеры и то что они здесь пишут, это они реально просвещают людей.
cattt 16 марта 2018 | 20:03
Желающие полизать пускай едут в Рашу!
danko_fuflo 16 марта 2018 | 20:04
cattt: тролль в шляпе. Полизать.
danko_fuflo 16 марта 2018 | 20:12
cattt: а хоклотролли куда должны едать? Я знаю для тебя хороший адрес!!!
el_borz 16 марта 2018 | 20:20
danko_fuflo: Адрес: Полная жопа
Где ты сейчас сидишь? Скучно, да?
Сиди ты там, это твой дом, твоя стихия.
И нюхай на здоровье.. И как можно поглубже дыши.
shlevet 16 марта 2018 | 20:08
cattt: //Желающие полизать пускай едут в Рашу!//
Т.е. вы считаете, что взятие, фактически, в заложники граждан России это нормально?
Ок.
Тогда как вы отнесетесь к тому что граждан украины возьмут здесь в заложники?
alex110 16 марта 2018 | 20:05
ys171717: Да,тебе не понять цену свободы.Когда весь...такой мир-против тебя.Как там с Украиной?Весь мир то с ними))))
master_analitik 16 марта 2018 | 20:12
ys171717:
Во всем мире всегда востребованы полезные идиоты. Так вот хохлы для России очень полезны как полезные идиоты, которые за нас будут таскать каштаны из огня. Именно так поступают демократические США, воюют чужими руками. А потому задача России объяснить свидомитам, что русские конечно плохие, но ляхи - еще хуже. Ляхи смогли стравить хохлов и русских, теперь ответка. В будущей войне ляхов со свидомитами мы будем желать победы обеим сторонам.
sg76g 16 марта 2018 | 20:13
ys171717:
Просто иди на куй, жывотное.. Ты тварь, ты сдохнешь, падаль..Скоро
sosiobama 16 марта 2018 | 20:14
ys171717: Чё так мало пунктиков? Копирка кончилась?))
kara 16 марта 2018 | 20:05
Так надо просто пока снимать всех кто будет блокировать, а потом идентифицировать, заводить уголовные дела и ждать когда кто нибудь из них заедет или к нам или в Беларусь.
piterskiy16 16 марта 2018 | 20:22
kara: Пилите Шура пилите. Они золотые... Где вас умников берут?
shlevet 16 марта 2018 | 20:05
Посольства это не территория Украины
eule 16 марта 2018 | 20:09
Украина дошла до крайней степени безумия.
tttyyy 16 марта 2018 | 20:09
И где наши правозащитники, уже в пикетах стоят возле украинского посольства, сейчас, в подобных случаях они тут же на свои роточки навешивают по три замка, зато всякого урода Павленского защищали с пеной у рта, слава богу, что французы умотали его в тюрягу.
sosiobama 16 марта 2018 | 20:16
А могли бы быть процветающей страной, второй Францией. Вместо этого стремительно скатываются в помойку. Укрогабон, чё ))
virgenu 16 марта 2018 | 20:19
Страна, подвергнувшаяся агрессии имеет право не не открывать участки для граждан страны агрессора и не помогать им в их шоу, под названием выборы.
abuvgrobu 16 марта 2018 | 20:20
Путин есть и ещё долго будет нашим президентом. Ходить - не ходить на выборы на Украине , ничего в принципе не решает...... Но избавляет от нервлтрепки.