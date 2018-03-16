Уличных художников на Арбате хотят привлечь к охране общественного порядка на время чемпионата по футболу
Для этого муниципальные власти собираются выдать им тревожные кнопки, передает агентство «Москва». В администрации района утверждают, что одна из групп художников уже выразила готовность оказывать помощь в охране порядка на улице.
Комментарии13
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post_v 16 марта 2018 | 19:35
выдавать "тревожные кнопки" уличным художникам, но ломать музыкальные инструменты уличным музыкантам?
Или выдавать кнопки будут только "уличным художникам" в штатском?
vasilevich58 16 марта 2018 | 19:47
"Уличных художников на Арбате хотят привлечь ....."
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Вот это было бы по-Сталински!
Рисуешь - значит враг народа! (если, конечно не вождя с орденоносной грудью)
nitinol 16 марта 2018 | 20:15
Надеюсь, но таки слабо-слабо, что раздадут не "красные кнопки". Хватит и одной, которая у президента, он ещё тот художник, но по кошакам...
kir_pich_101 16 марта 2018 | 19:36
Эта та группа, что в погонах?
grossalexis032018 16 марта 2018 | 19:37
В свой последний приезд Я не нашел ни одного уличного художника на Арбате !!! НИ ОДНОГО , КАРЛ !!! Может у этих долбоклювов какой то свой, другой Арбат ?
abuvgrobu 16 марта 2018 | 19:37
А звания-то, звания давать будут ? Да и на довольствие поставить неплохо-бы.. ))
nestor199 16 марта 2018 | 19:52
abuvgrobu: Я как-то поинтересовался у местного жителя одного из небольших курортных городков на юге России: почему у вас полицейский патруль без демократизатора и наручников? Мне ответили, что у него свисток есть - пусть только свистнет.
Среди уличных художников и музыкантов на Арбате каждый первый барабанщик.
gvs 16 марта 2018 | 19:47
Художники будут за порядком следить, а менты портреты рисовать будут. )))
antimrakobes 16 марта 2018 | 20:01
gvs: Ага, дубинками на лицах задержанных. Или бутылками на их задницах. Кто на чём специализируется...
antimrakobes 16 марта 2018 | 19:58
А дворников в фельдшера переквалифицируйте... Ну, чтобы картина маразма была полной.
ringmenn 16 марта 2018 | 20:03
Что за хрень? Сначала Собянин разогнал всех художников и музыкантов, а теперь им хотят кнопки раздать!! Или на время чемпионата их теперь насильно сгонят обратно?? Хотя не понятно, зачем с таким количеством тупорылого ОМОНа, Росгвардии и других легавых, еще кого то привлекать?? Ими при желании можно покрыть всю территорию Москвы вместо плитки!!
antimrakobes 16 марта 2018 | 20:05
Ну вот не хватает в стране с самым большим числом полицаев сил и средств, чтобы за порядком на улицах уследить.
max3446 16 марта 2018 | 20:11
Ученые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в сотрудничестве со специалистами Института физики металлов СО РАН разработали и изучили наногетероструктуры на основе арсенида галлия, способные повысить быстродействие высокочастотных микросхем.
Гетероструктура представляет собой выращенный на подложке слоистый материал из различных полупроводников, обычно используемых в электронике. Современный «квантовый дизайн» позволяет создавать их с теми свойствами, которых требует производство новейших электронных приборов.
Быстродействие приборов можно улучшить, повышая содержание индия в «активном» токоведущем слое материала.
Увеличение содержания индия позволяет уменьшить массу электронов в структуре, а также увеличить их скорость, поэтому возрастает и быстродействие электронных приборов.