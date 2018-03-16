Z Архив новостей новости
5 24 6 8692
19:31, 16 марта 2018

Власти Украины сменили формат антитеррористической операции в Донбассе

Теперь она будет называться операция «Объединенных сил». Командующим этих сил назначен генерал-лейтенант Сергей Наев, — сказал президент Украины Петр Порошенко. По некоторым данным, новый командующий с первого дня военной операции участвовал в ней.
Замена АТО на операцию «Объединенных сил» на востоке Украины предусматривает закон о реинтеграции Донбасса, который был принят не так давно.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 19:33

Теперь это будет называться "Банда Махно"

mymymy 16 марта 2018 | 19:58

dobro_vam_v_dom: Статью 17 конституции Украины уже отменили или это у них опять антиконституционные приказы и антиконституционные действия?

kinnlade 16 марта 2018 | 19:33

А вы друзья как не садитесь.............

rassvet_12 16 марта 2018 | 19:41

kinnlade: От котлов это не спасёт! Ярош уже дерьмо выгреб из трусов после Дебальцевского котла! Опять хочет?

cattt 16 марта 2018 | 19:44

rassvet_12: не будет ни каких котлов, джевелины вам .опу!.

nestor199 16 марта 2018 | 19:46

cattt: А разве хохлы их еще не продали?

monterado_ancona_marche 16 марта 2018 | 19:48

cattt: все джевелины уже проданы в ЛДНР по-тихому.
Оставили один для прессы...))

liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 19:49

cattt: Ну-ну, помнится из Дебальцево порашкины вояки бежали едва услышав, что к ним едет буратино ;)

manofoffice 16 марта 2018 | 19:54

cattt: Даже если этими джавелинами будет управлять американский расчет под прикрытием американских же вооруженных сил, то это все равно будет не повод праздновать безоговорочную победу (думается, что достанется всем сторонам), а тут американскими вояками даже и не пахнет.
А те, кто будет (если будет) могут случайно пустить их не в ту сторону.

Так понятнее, тролль пригожинский?

liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 19:35

От этого в порашкиной орде бухать и колоться меньше не станут :)

estamp 16 марта 2018 | 19:35

ООС? ... Не, не звучит - не поможет

kir_pich_101 16 марта 2018 | 19:39

Живенько портянки хором тявкнули!

abuvgrobu 16 марта 2018 | 19:39

Да не одна ли разница, какие "силы" мудохать - хоть объединенные, хоть разъединенные..

nitinol 16 марта 2018 | 20:01

abuvgrobu 19:09:
///Да не одна ли разница, какие "силы" мудохать - хоть объединенные, хоть разъединенные..///

Тем более, не вставая с дивана. Не так ли, главнокомандующий отрядом неуловимых диванов?

ura_123 16 марта 2018 | 20:01

abuvgrobu: Кого вы там мудохаете? Лифтами или Шмелями...

odobryam_s 16 марта 2018 | 19:41

И хенералишка скоро канет в небытие, и от "объебененных сил" следа не останется....

manofoffice 16 марта 2018 | 19:42

Заседание украинской рады.
Повестка:
Как будем решать проблему в Донбассе!

Малышко: Давайте пригласим американцев и они за нас решат проблему?
Порошенко: Не захотят - мы не та страна ради которой штаты будут начинать крупномасштабный конфликт с москалями.

Дашко: Давайте бросим всю армию туда:
Порошенко: Я бы рад, да все равно проиграем, а у москалей будет законный повод водрузить краснобелосинюю тряпку на это здание.

Бушко: А давайте мы переименуем "АТО" на операцию «Объединенных сил» на востоке Украины.
Порошенко: Опа! Классная идея. Так и поступим.

nitinol 16 марта 2018 | 20:06

manofoffice: mavreh: manofoffice: Вам бы "романы" писать, гражданин начальник, а вы тут на "Эхе" прохлаждаетесь...

fresh_breeze 16 марта 2018 | 19:53

"Теперь она будет называться операция «Объединенных сил»."
----------------------------------------------------------------------------------------------

Очень жёстко, как и должно быть в стране с самой сильной армией в Европе.
Бурятов начал бить нервный озноб. :D

mavreh 16 марта 2018 | 19:56

"По некоторым данным, новый командующий с первого дня военной операции участвовал в ней. "
___________________________________
Ну, значит привык уже получать от "трактористов".
Ждут, гады, момента, когда РФ всерьёз вляпается в Сирии, и ей будет больше не до чего, - и тогда ударят в спину, по Донбассу..
Узнаю "братьев" - славян. История ни чему не учит.
Будь у свина хоть капля мозгов, - он поставил бы во главе своей армии генерала НАТО в отставке. Не особо старого.
Этого хватило бы с лихвой.

nitinol 16 марта 2018 | 20:10

mavreh 19:56:
///..Ждут, гады, момента, когда РФ всерьёз вляпается в Сирии, и ей будет больше не до чего, - и тогда ударят в спину, по Донбассу.. ///

Странная у вас, портянок, анатомия, спина в Донбассе, а тогда где же самое то главное, то чем думаете? Короче, где ..опа?

twenty_two 16 марта 2018 | 20:18

mavreh: "и тогда ударят в спину, по Донбассу..
Узнаю "братьев" - славян. ""

Сначала отжали Донбас, а теперь плачешь что в "спину ударят")
Таких братьев как ты лучше никогда не знать.

ura_123 16 марта 2018 | 20:03

Портяшки,скоро вашей микророссии кирдык)))

liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 20:09

ura_123: Уже было. Помнится когда порашкина орда перла на Иловайск вы тоже самое говорили. Зато теперь у украинских военных появился свой отличительный знак и профессиональный праздник - перешитая на задницу ширинка и 8 марта, соответственно ;)

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 марта Поздравить…

5 285 6 5337 13.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 284 6 6889 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 204 6 9726 07:25
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1212 6 65907 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 107 6 6131 07:00
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 665 6 46838 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 377 6 28302 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 243 6 19300 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 137 6 11073 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Выборы Президента. Провокации не пройдут Не сомневаюсь, что по сложившейся «доброй» традиции некоторые люди попытаются устроить шоу в день выборов. Но организовать 18 марта реальные «карусели» будет невозможно…

5 108 6 8820 16:33
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8355 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 64 6 5717 12.03
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 104 6 9278 13.03
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 155 6 13959 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5575 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Новости

Борис Джонсон возложил на российского президента ответственность за нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля По словам главы внешнеполитического ведомства, по всей вероятности, приказ использовать химическое оружие на британской территории отдал Владимир Путин…

5 80 6 7359

Популярное за неделю

Новости

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская попросила ЦИК снять с президентских выборов Ксению Собчак Это связано с позицией кандидата по принадлежности Крыма…

5 167 6 44762
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 160 6 146021 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 13524 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 576 6 223982 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 198 6 197680 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6784655
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3350877

Сегодня в эфире