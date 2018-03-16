Власти Украины сменили формат антитеррористической операции в Донбассе
Теперь она будет называться операция «Объединенных сил». Командующим этих сил назначен генерал-лейтенант Сергей Наев, — сказал президент Украины Петр Порошенко. По некоторым данным, новый командующий с первого дня военной операции участвовал в ней.
Замена АТО на операцию «Объединенных сил» на востоке Украины предусматривает закон о реинтеграции Донбасса, который был принят не так давно.
Комментарии24
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dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 19:33
Теперь это будет называться "Банда Махно"
mymymy 16 марта 2018 | 19:58
dobro_vam_v_dom: Статью 17 конституции Украины уже отменили или это у них опять антиконституционные приказы и антиконституционные действия?
kinnlade 16 марта 2018 | 19:33
А вы друзья как не садитесь.............
rassvet_12 16 марта 2018 | 19:41
kinnlade: От котлов это не спасёт! Ярош уже дерьмо выгреб из трусов после Дебальцевского котла! Опять хочет?
cattt 16 марта 2018 | 19:44
rassvet_12: не будет ни каких котлов, джевелины вам .опу!.
nestor199 16 марта 2018 | 19:46
cattt: А разве хохлы их еще не продали?
monterado_ancona_marche 16 марта 2018 | 19:48
cattt: все джевелины уже проданы в ЛДНР по-тихому.
Оставили один для прессы...))
liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 19:49
cattt: Ну-ну, помнится из Дебальцево порашкины вояки бежали едва услышав, что к ним едет буратино ;)
manofoffice 16 марта 2018 | 19:54
cattt: Даже если этими джавелинами будет управлять американский расчет под прикрытием американских же вооруженных сил, то это все равно будет не повод праздновать безоговорочную победу (думается, что достанется всем сторонам), а тут американскими вояками даже и не пахнет.
А те, кто будет (если будет) могут случайно пустить их не в ту сторону.
Так понятнее, тролль пригожинский?
liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 19:35
От этого в порашкиной орде бухать и колоться меньше не станут :)
estamp 16 марта 2018 | 19:35
ООС? ... Не, не звучит - не поможет
kir_pich_101 16 марта 2018 | 19:39
Живенько портянки хором тявкнули!
abuvgrobu 16 марта 2018 | 19:39
Да не одна ли разница, какие "силы" мудохать - хоть объединенные, хоть разъединенные..
nitinol 16 марта 2018 | 20:01
abuvgrobu 19:09:
///Да не одна ли разница, какие "силы" мудохать - хоть объединенные, хоть разъединенные..///
Тем более, не вставая с дивана. Не так ли, главнокомандующий отрядом неуловимых диванов?
ura_123 16 марта 2018 | 20:01
abuvgrobu: Кого вы там мудохаете? Лифтами или Шмелями...
odobryam_s 16 марта 2018 | 19:41
И хенералишка скоро канет в небытие, и от "объебененных сил" следа не останется....
manofoffice 16 марта 2018 | 19:42
Заседание украинской рады.
Повестка:
Как будем решать проблему в Донбассе!
Малышко: Давайте пригласим американцев и они за нас решат проблему?
Порошенко: Не захотят - мы не та страна ради которой штаты будут начинать крупномасштабный конфликт с москалями.
Дашко: Давайте бросим всю армию туда:
Порошенко: Я бы рад, да все равно проиграем, а у москалей будет законный повод водрузить краснобелосинюю тряпку на это здание.
Бушко: А давайте мы переименуем "АТО" на операцию «Объединенных сил» на востоке Украины.
Порошенко: Опа! Классная идея. Так и поступим.
nitinol 16 марта 2018 | 20:06
manofoffice: mavreh: manofoffice: Вам бы "романы" писать, гражданин начальник, а вы тут на "Эхе" прохлаждаетесь...
fresh_breeze 16 марта 2018 | 19:53
"Теперь она будет называться операция «Объединенных сил»."
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Очень жёстко, как и должно быть в стране с самой сильной армией в Европе.
Бурятов начал бить нервный озноб. :D
mavreh 16 марта 2018 | 19:56
"По некоторым данным, новый командующий с первого дня военной операции участвовал в ней. "
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Ну, значит привык уже получать от "трактористов".
Ждут, гады, момента, когда РФ всерьёз вляпается в Сирии, и ей будет больше не до чего, - и тогда ударят в спину, по Донбассу..
Узнаю "братьев" - славян. История ни чему не учит.
Будь у свина хоть капля мозгов, - он поставил бы во главе своей армии генерала НАТО в отставке. Не особо старого.
Этого хватило бы с лихвой.
nitinol 16 марта 2018 | 20:10
mavreh 19:56:
///..Ждут, гады, момента, когда РФ всерьёз вляпается в Сирии, и ей будет больше не до чего, - и тогда ударят в спину, по Донбассу.. ///
Странная у вас, портянок, анатомия, спина в Донбассе, а тогда где же самое то главное, то чем думаете? Короче, где ..опа?
twenty_two 16 марта 2018 | 20:18
mavreh: "и тогда ударят в спину, по Донбассу..
Узнаю "братьев" - славян. ""
Сначала отжали Донбас, а теперь плачешь что в "спину ударят")
Таких братьев как ты лучше никогда не знать.
ura_123 16 марта 2018 | 20:03
Портяшки,скоро вашей микророссии кирдык)))
liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 20:09
ura_123: Уже было. Помнится когда порашкина орда перла на Иловайск вы тоже самое говорили. Зато теперь у украинских военных появился свой отличительный знак и профессиональный праздник - перешитая на задницу ширинка и 8 марта, соответственно ;)