Власти Украины сменили формат антитеррористической операции в Донбассе

Теперь она будет называться операция «Объединенных сил». Командующим этих сил назначен генерал-лейтенант Сергей Наев, — сказал президент Украины Петр Порошенко. По некоторым данным, новый командующий с первого дня военной операции участвовал в ней.

Замена АТО на операцию «Объединенных сил» на востоке Украины предусматривает закон о реинтеграции Донбасса, который был принят не так давно.