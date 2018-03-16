Центризбирком России обратится завтра в МИД в связи с ситуацией на Украине

Власти соседнего государства объявили о том, что не будут пускать граждан России на территорию дипломатических учреждения для голосования на президентских выборах. По словам члена ЧИК Василия Лихачева, там уже активно занимаются этой ситуацией. В комиссии полагают, что решение МВД Украины нарушает международные государственные обязательства Киева.

В это воскресенье на Украине для голосования должны открыться 4 участка – один на территории посольства в Киеве, еще три – в консульствах в Одессе, Львове и Харькове.