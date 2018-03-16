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19:31, 16 марта 2018

Центризбирком России обратится завтра в МИД в связи с ситуацией на Украине

Власти соседнего государства объявили о том, что не будут пускать граждан России на территорию дипломатических учреждения для голосования на президентских выборах. По словам члена ЧИК Василия Лихачева, там уже активно занимаются этой ситуацией. В комиссии полагают, что решение МВД Украины нарушает международные государственные обязательства Киева.

В это воскресенье на Украине для голосования должны открыться 4 участка – один на территории посольства в Киеве, еще три – в консульствах в Одессе, Львове и Харькове.

Комментарии

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nikitin43 16 марта 2018 | 19:35

мид - давай коксу !

cattt 16 марта 2018 | 19:41

nikitin43: Голосуй по месту прописки, все остальное подлог.

joseph_gebbels 16 марта 2018 | 19:56

cattt: В России уже как лет 20 не существует никакой прописки. В соке дремучем вы слегка подзадержались.

kriemsdik 16 марта 2018 | 19:58

joseph_gebbels: без регистрации тебя в Москве поймают - не завидую.

ura_123 16 марта 2018 | 20:08

joseph_gebbels: Что ты говоришь! Бомжуешь?

estamp 16 марта 2018 | 19:37

Это, безусловно, поможет лидерам оппозиции набрать голосов больше статистичесеой погрешности.

kriemsdik 16 марта 2018 | 19:48

estamp: кому очень хочется проголосовать из Украины - чемодан-вокзал-Расея. Еще можно успеть доехать.

kom01 16 марта 2018 | 19:51

kriemsdik: А всем ....., кому не нравится, что Крым российский, чемодан-вокзал-УкрАина. Еще можно успеть доехать.

kriemsdik 16 марта 2018 | 19:56

kom01: не пысай, переедут вместе с полуостровом, авось не впервой

estamp 16 марта 2018 | 19:59

kriemsdik: Не... не хочу тебя огорчать... не переедут. Причем даже украинцы в то не верят на самом-то деле.

kriemsdik 16 марта 2018 | 20:06

estamp: ой, зарекалась бабка....История говорит нам другое. Крым и крымчане 1000 лет с радостью встречают любого иностранного завоевателя. Киевляне так киевляне, турки так турки, англичане так англичане, немцы так немцы, белые, красные, опять украинцы. Им похрен, крымчанам-то. Чурчхелу при любой власти продавать можно.

kom01 16 марта 2018 | 20:00

kriemsdik: Ну жди. Тебе губозакаточную машинку подарить?:)))

kriemsdik 16 марта 2018 | 20:08

kom01: себе купи, а лучше анальную затычку купи себе, вошь путиноидная)))

gonduras_on_kolima 16 марта 2018 | 20:01

kom01: // кому не нравится, что Крым российский, чемодан-вокзал-УкрАина. Еще можно успеть доехать. //
Кстати, удило, на международном уровне шанмырк признали только такие страны: Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Северная Корея и Сирия..
Классный списочек, правда же, удило?
Не хочешь пожить в каком-нить из этих уютных уголков планеты?
Это список смотрится, как в какой-то житейской передряге на твоей стороне всего трое: вор, педофил и передераст.

kom01 16 марта 2018 | 20:10

gonduras_on_kolima: Ник у тебя хороший, ты случайно с Вангой не консультировался? В точку же попал, закончишь ты свои дни где-нибудь на Колыме. Ну если уж очень повезет, то в Гондурасе.:)))

ura_123 16 марта 2018 | 20:11

gonduras_on_kolima: А такие драйверы экономики как Науру,Вануату и в конце концов Абхазия???!!!

mews Михаил Степанцов 16 марта 2018 | 20:02

estamp, нет, мимо такой каши я пройти спокойно не смог.
1. Какое дело властям Украины до того, кому что поможет набрать? Власти Украины не собираются допустить на территории Украины мероприятие, нарушающее законы Украины. Неожиданно, да?
2. Никакое действие властей Украины не может ни помочь, ни помешать российскому кандидату от оппозиции, поскольку он к выборам не допущен.
3. Голосование на выборах является исследованием признака по генеральной совокупности. Статистическая погрешность при этом равна 0. Замечательно Вы знаете матстат, заявляя при этом, что инженер. Надеюсь, сопромат Вы знаете лучше, иначе хочется опросить у Вас список спроектированных сооружений - чтобы обходить стороной.

max3446 16 марта 2018 | 19:44

Днем 16 марта в Минобороны РФ прокомментировали публикацию рядом западных СМИ «срочной новости» о якобы применении сирийскими войсками «химического оружия» в н. п. Хаммурия (Восточная Гута).
Как напомнил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, Минобороны России неоднократно сообщало о подготовке подконтрольными США и Великобритании группировками боевиков в Восточной Гуте намеренных провокаций с применением химоружия для обвинений Дамаска и «союзников Сирии».
«Подчеркиваем, что все так называемые “сообщения” от “Сирийско-американского медицинского общества” из американского штата Иллинойс, а также британской “Обсерватории прав человека в Сирии”, — скоординированы на высоком политическом уровне для обоснования новых санкций.
Неоспоримые доказательства этой лживости не заставили себя долго ждать.
Вчера утром (15 марта – прим. РВ) ряд ведущих западных СМИ выдал с утра “срочную новость” о якобы применении сирийскими войсками в н. п. Хаммурия (Восточная Гута) “химического оружия”.
Приводились свидетельства о большом количестве пострадавших от “удушья” и т. д.
По стечению обстоятельств в это же время при содействии российского Центра примирения начался выход мирных граждан из Хаммурии, в ходе которого по гуманитарному коридору вышло более 11,5 тысяч сирийцев.
Работавшие в Хаммурии представители российских, западных и арабских СМИ опрашивали всех выходящих: была ли утром атака химоружия?
Нужно ли говорить, что не нашлось ни одного жителя Хаммурии, который хоть что-то об этом слышал. Как и не вышло ни одного сюжета об этом на западных каналах.
Однако маховик провокации уже набрал обороты, — поэтому днем на сайте Совета ЕС было опубликовано заявление “о введении новых санкций против Сирии за химические атаки против мирного населения”.
Но датировано оно было не 15-м, а 19-м марта, когда в Брюсселе только должна будет состояться встреча министров иностранных дел сообщества.

ura_123 16 марта 2018 | 20:14

max3446: кирюшко,слыхал что по опросу на сайте МО одну из ракет собрались назвать "Шептун"-это случаем не тебя?)))))

gonduras_on_kolima 16 марта 2018 | 20:23

max3446: // Работавшие в Хаммурии представители российских, западных и арабских СМИ опрашивали всех выходящих: была ли утром атака химоружия?
Нужно ли говорить, что не нашлось ни одного жителя Хаммурии, который хоть что-то об этом слышал. //
Допущенные в N-скую тюрьму строгого режима представители СМИ опрашивали всех сидящих: применяет ли администрация и охрана пытки?
Нужно ли говорить, что не нашлось ни одного заключённого, который хоть что-то об этом слышал.
Аналогия понятна, удило ватное?

// Однако маховик провокации уже набрал обороты, — поэтому днем на сайте Совета ЕС было опубликовано заявление “о введении новых санкций против Сирии за химические атаки против мирного населения”.
Но датировано оно было не 15-м, а 19-м марта, когда в Брюсселе только должна будет состояться встреча министров иностранных дел сообщества. //
Слышь, клоун перевожу с твоего путирастического на общепринятый: в повестку дня заседания МИДов ЕС включён вопрос о введении санкций против Сирии за применение химического оружия против мирного населения.
И да, министерство нападения, на которое ты ссылаешься - не то ли, ЗРК которого был сбит МН-17, но которое об этом не слышало, как и сирийцы от химатаках?

abuvgrobu 16 марта 2018 | 19:46

К салу
//cs4.pikabu.ru/post_img/2014/12/24/6/1419411186_1027574532.jpg

mardian 16 марта 2018 | 19:47

Не в МИД нужно обращаться,а в ООН ,чтобы уточнить статус России , и тогда вопросы отпадут сами по себе.

aallttoo 16 марта 2018 | 19:50

А что делают высокодуховитыя расеянцы в бандеровской Украине????
На родину, расеянцы!
Во вставшийскален Мухосранск

joseph_gebbels 16 марта 2018 | 20:05

aallttoo: Ох не буди лихо пока оно тихо. По только официальным данным в России 6 млн хохлов. А сколько их реально одному богу известно. Если десятую часть этой биомассы мы выгоним отсюда то на пару новых майданов вам там хватит.

ura_123 16 марта 2018 | 20:18

joseph_gebbels: Ты собираешься выгнать несчастных жителей ОРДЛО,которые понаехали в рассеюшку в качестве гастарбайтеров что бы не попасть "добровольцем" к шахтёрам и комбайнёрам?
А там и до лифта один шаг...

ansata 16 марта 2018 | 19:53

"нарушает международные государственные обязательства Киева"
++++++++++++++++++++++++++++++++++
)))

vlad_kondrat 16 марта 2018 | 19:55

Украина нарушает международные обязательства???? Хоть бы молчали об обязательствах, основные права не могут обеспечить своим гражданам - прямо бестолковые.

(комментарий скрыт)

piterjanis 16 марта 2018 | 20:00

Украина-гуляйполе.

ura_123 16 марта 2018 | 20:06

В Одессу уж точно не пускайте,а то опять чего нибудь подожгут!
.... на себе.

minherts 16 марта 2018 | 20:20

Некоторые российские СМИ сообщили что в сирийской пустыне найдена лаборатория боевиков сторонников США и Великобритании по производству химических отравляющих веществ. Там изготавливался газ ЗАРИН и незначительное кол-во бинарного газа "НОВИЧЕК".

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