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19:30, 16 марта 2018

Полиция Великобритании расследует дело о гибели бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Николая Глушкова

Полиция Великобритании расследует дело о гибели бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Николая Глушкова по статье об убийстве. Решение было принято после проведения экспертизы, — пояснили в управлении лондонской полиции. вскрытие показало, что бывший соратник Бориса Березовского был задушен. В то же время, правоохранительные органы не связывают это убийство с покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
Ранее уголовное дело по статье «убийство» в связи со смертью Глушкова возбудил Следственный комитет России.

Комментарии

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captain_ 16 марта 2018 | 19:31

Путинизм - это состояние полураспада государства, неспособного жить по законам свободы и справедливости. Неизбежным итогом этого полураспада, будет являться исчезновение РФ с географической и политической карты мира, сразу после ликвидации путина и его банды.

dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 19:35

Россияне - валите из Англии. На вас объявлена охота свихнувшейся Мей и маньяком Джонсоном...

splin2 16 марта 2018 | 19:49

dobro_vam_v_dom:Мей и маньяк Джонсоном... Не звязывают с отравлением.//

Они знают, что рыцари плаща и кинжала пользуются разнообразными методами.

splin2 16 марта 2018 | 19:53

Кстати 27 мин назад, полиция Лондона пришла к выводу, что Глушкова убили

rassvet_12 16 марта 2018 | 19:57

splin2: Пи..ры, людей травят, душат. Ёпнуть по по ним Сатаной.

haldey 16 марта 2018 | 19:52

dobro_vam_v_dom: Фух, можно выдохнуть, а то если бы и это повесили на нас, пришлось бы сдаваться((( Отменять выборы((( Пронесло...
Глушков вроде пи...онер, и его можно было с чеченцами связать))) Гонять гомосеков, так по всему миру))) Мы бы эти обвинения восприняли, как доблесть)))

alehan00074 16 марта 2018 | 20:00

из-за чокнутого карлика и инфантильности россиян, Россия стала посмешищем и позорищем одновременно:((( ТОЛЬКО БОЙКОТ ГОВНО-ВЫБОРОВ...а старику кабаеву смачного поджопника, чтоб летел до Гаааги, а там посмотрим:)))

alehan00074 16 марта 2018 | 19:54

одним больше, одним меньше...тут уже счет давно на тысячи пошел. путин - это чикотило на стероидах:(((!

el_borz 16 марта 2018 | 19:36

Опасное государство эта Великобритания для россиян с баблом.
Так, что пусть сидят дома в Хацапетовке...и выращивают капусту и рубят там же

cilovit 16 марта 2018 | 19:49

el_borz: Не с баблом а без бабла.

kom01 16 марта 2018 | 19:49

captain_: Это вы так "тонко" за путина агитируете? И даже не боитесь, что СБУ вас новичком угостит? Герой:)))

ys171717 16 марта 2018 | 19:34

Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в 2-8 раз выше, чем в 90-х:

(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают на каждом углу вместе детсадов,
(9) сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал.

Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? А ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ.

Только БОЙКОТ!

danko_fuflo 16 марта 2018 | 20:00

ys171717: 6 котингеров, 7 пивных. 1 укротролль.

abuvgrobu 16 марта 2018 | 19:42

Логика бриттов проста: Путин занимался дзю-до. Значит он мог тайно приехать в Лондон и задушить Глушкова, он же владеет приемами удушения. Все ясно Путин его и задушил, потому что "больше некому".

hrzn877 16 марта 2018 | 19:46

abuvgrobu: Да нет, Глушкова задушил Абрамович - после того, как тот отравил Скрипаля...

mexxanikk 16 марта 2018 | 19:52

И как у Путина на все времени хватает? Этого отравил, этого задушил, еще и пресс конференции успевает давать!
Понятно, что Литвиненко, Березовский и этот последний- дело руг Ми6.
Чтобы понять это, надо просто првести простой анализ, кому это выгодно.
Дело в другом: как нам раз и навсегда отбить у англосаксов желание организовывать такие провокации?
Если бы я был таким же циником, как англосаксы, то предложил бы ФСБ начать делать то, в чем его обвиняет Англия,- т.е. начать травить наших предателей.
Сначала у англосаксов будет шок, потом визг, потом эта сегодняшняя верхушка слетит, так как не в состоянии обеспечить безопасность англичан. Следующее правительство поймет что к чему и надолго заткнется, лишь бы прекратились убийства.
Правильно я говорю, либералы? Надо играть с вами вашими же краплеными методами.

nestor199 16 марта 2018 | 19:59

mexxanikk: Не горячитесь. Либерасты сами друг дружку перетравят и передушат.

nestor199 16 марта 2018 | 19:56

А чё там расследовать? Либо приказ Путина был, либо он силовиков не контролирует .

perrrkele_satttana 16 марта 2018 | 20:04

Что нам известно об Глушкове: вор, подонок, был связан с Березовским (как и Путин, с Березовским только конченые мрази общались). Человек с образованием (чего нельзя сказать о Путине), но дурак (в чем с Путиным совпадал).
Удавили свои же. Доказательств нет, но очень нарывался (еще одно сходство с Путиным, сегодня).
Стыренные Глушковым деньги Путину не достались (про граждан РФ и говорить смешно, там :Ковальчуки, Ротенберги, абрамовичи с вексельбеогами - через такое сито копейка не протечет, Гена-Гангрена, опять же)

tttyyy 16 марта 2018 | 20:12

Голубец был и болел спидом.

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