Полиция Великобритании расследует дело о гибели бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Николая Глушкова по статье об убийстве. Решение было принято после проведения экспертизы, — пояснили в управлении лондонской полиции. вскрытие показало, что бывший соратник Бориса Березовского был задушен. В то же время, правоохранительные органы не связывают это убийство с покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Ранее уголовное дело по статье «убийство» в связи со смертью Глушкова возбудил Следственный комитет России.