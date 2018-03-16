Троих детей из реанимации в Петербурге перевели в лечебное отделение

Накануне они отравились успокоительным.

6 детей уже находятся дома, под наблюдением врачей осталось 11 человек. Трое семиклассников, госпитализированных в состоянии средней тяжести, переведены из реанимации в лечебное отделение. Состояние стабильное. Во всех школах Выборгского района сейчас проводятся профилактические беседы с детьми и персоналом. Такую информацию распространили в местной администрации.

Инцидент произошел в школе № 97 на Дрезденской улице. Накануне утром ученица седьмого класса принесла на уроки небольшой медицинский контейнер с белыми таблетками. По одной из версий, девочка могла найти коробочку на улице. Никаких надписей на лекарстве не было — в четырех отделениях кейса лежало несколько десятков небольших одинаковых таблеток. Их можно было перепутать с аскорбинками, пишет Росбалт. Почти весь класс решил попробовать препарат. Позднее дети говорили, что пили «витамины» или даже называли таблетки «конфетами». При этом угостившая одноклассников девочка пробовать лекарство не стала. Прямо во время урока биологии детям стало плохо. Учителя позвали школьного врача, который осмотрел детей и вызвал «скорую». Через 10 минут прибыли медики. Нескольких детей врачи несли до «неотложки» на руках. Всего отравились 17 учеников.

В администрации Петербурга заявили, что настолько массовых отравлений детей в городе еще не было.