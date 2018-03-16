Российских граждан не будут пускать в дипучреждения на Украине для участия в выборах президента
Об этом сообщили в украинском МВД.
Решение связано с тем, что Россия проведет голосование в Крыму, говорится в заявлении, которое распространил в «Фейсбуке» глава украинского МВД Арсен Аваков. По его словам, из-за этого Киев считает невозможным проведение на территории Украины выборов, которые нарушают законы страны. Отмечается, что полиция и Нацгвардия обеспечат охрану российских дипучреждений, но допускаться туда будут только лица с дипломатическим статусом. В ЦИК уже отреагировали на заявление украинского МВД, сказав, что недопуск россиян до голосования нарушает международные и двусторонние обязательства Киева.
Там также говорят, что МИД заручился поддержкой ОБСЕ в мониторинге за организацией выборов на Украине. В Совете Федераций также считают решение украинского МВД незаконным и называют его грубым нарушением прав человека. Кроме того, верхняя палата парламента не исключает, что Россия обратится по этому вопросу в Совбез ООН.
На Украине планировалось открыть четыре участка для голосования на выборах российского президента.
Комментарии80
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captain_ 16 марта 2018 | 19:03
Рашисты - все за поребрик!
kottigr1 16 марта 2018 | 19:05
captain_: Всем желающим проголосовать за Фюрера - дорога в их Рейх...
el_borz 16 марта 2018 | 19:09
Че, Украина не хочет участвовать в развлекательном шоу в качестве зрителей? Странно,,
captainobvious 16 марта 2018 | 19:13
el_borz: украинцы привыкли к цирку такого высокого уровня, что жалкая сельская самодеятельность в виде российских выборов для них - вообще ниочем...
olegleon 16 марта 2018 | 19:15
el_borz: el_borz: у них там свой цирк. более комичный
rassvet_12 16 марта 2018 | 19:13
kottigr1: Всем гастарбайтерам дорога в Укррайх! Жаль что это не сделают никогда, Россия демократическая страна.
poluputing 16 марта 2018 | 19:16
rassvet_12: ха, да просто работать некому у вас, либо менты, либо алкаши, либо вояки. А кто же прибавочную стоимость создавать будет?
rassvet_12 16 марта 2018 | 19:18
poluputing: Сначала съебитесь, потом увидим.
kottigr1 16 марта 2018 | 19:22
rassvet_12: Если у тебя руки из жопы растут, что хохлы и таджики зарабатывают деньги на твоей лени.. Не удивляйся потом кучерявым и чубатым детям в твоем доме. Бабы любят мастеров во всем..
rassvet_12 16 марта 2018 | 19:28
kottigr1: И пусть зарабатывают, кто на это способен! Западных хохлов к ёбаной матери с этого колхоза, сильно политизированы.
poluputing 16 марта 2018 | 19:29
rassvet_12: потом вы, уважаемый , увидите людей другой расы и вероисповедания, которые ваш поганый язык вам же в анус заправят
dmitry35 16 марта 2018 | 19:37
poluputing: Конечно, все работяги находятся в незалежной.: няни, прислуга, обслуга.... Тем более, что безвиза для вас открыта. Вперёд, вас ждут на просторах Европы. Рабочие руки гастарбайтеров им нужны всегда.
benin_papa__ 16 марта 2018 | 19:45
rassvet_12:
Сделайте и не трындите, товарищи недостроители коммунизма. Где РФ, а где демократия...
Трудятся в РФ не "жидобандеровцы", а по большей части те же совки, волею судеб проживавшие на территории бывшей УССР. Дайте конкретное задание отечественным ментам, они справятся на ать-два.
Если что и помешает, так это не отечественная демократия, а отечественная коррупция.
dickson_s 16 марта 2018 | 19:31
нарушает международные и двусторонние обязательства///////////////
А анексия Крыма и терроризм на Донбасе и в Сирии не нарушает их? на росии все вверх ногами.
nestor199 16 марта 2018 | 20:01
dickson_s: Объявите России войну. Кто против?
benin_papa__ 16 марта 2018 | 19:37
kottigr1:
Недофюрера в недорейх, так точнее.
shlevet 16 марта 2018 | 19:52
kottigr1: //Всем желающим проголосовать за Фюрера - дорога в их Рейх...//
Что делать другим, желающим проголосовать?
alex110 16 марта 2018 | 19:06
captain_: Хохол-своих из России забери...тогда и хрюкай.
krek63 16 марта 2018 | 19:12
captain_: Так разорвите дипотношения и вопрос будет снят.
kriemsdik 16 марта 2018 | 19:15
krek63: лучше всех пускать и никого не выпускать с посольств.
poluputing 16 марта 2018 | 19:18
krek63: с сумасшедшими надо поддерживать контакт, успокаивать. Иначе сорвётесь в штопор
master_analitik 16 марта 2018 | 19:26
captain_:
Свидомитов за это следует простить, так как они выполняют великую миссию по разорению наших врагов на Диком Западе. Запад думал, что без Украины Россия не сможет никогда быть Империей, но ошибся. Именно с Украиной Россия никогда не сможет быть Империей, так как идеология Украины основана на предательстве: это не только Иуда с Мазепой, но и тысячи последователей. Даже флаг Украины сине-желтый украден у шведов, когда Мазепа предал Россию. Все эти годы хохлы жили за счет дешевых энергоносителей из России. Теперь же после их предательства России - за все приходится платить и платить по мировым ценам. А потому задача свидомитов вцепиться мертвой хваткой в Европу и США, требовать гроши на пропитание, и обвинять не только русских, но и страны Запада, так как именно они сбили спонталыку цэевропейцев. Хохлы должны быть пиявками на теле Европы и как птенцы кукушки требовать: "ДАЙ!" Как видите роль Украины по развалу Запада очень велика. Второй частью марлезонского балета будет война свидомитов с ляхами. Лахам удалось стравить хохлов и русских, теперь ответка. Свидомиты должны выгнать ляхов из Польши в Англию. Уже сейчас в Польше живет несколько миллионов свидомитов, которые рано или поздно ляхам дадут просраться. В войне ляхов с свидомитами мы будем желать победы обеим сторонам!
mavreh 16 марта 2018 | 20:08
captain_
Рашисты - все за поребрик!
----------------------
Не за поребрик, а за бордюр!
Деревенщина!
captainobvious 16 марта 2018 | 20:15
mavreh: про поребрик - это у них такая местечковая хохмочка, аж с марта 2014 ....
captainobvious 16 марта 2018 | 19:05
и это правильно, я считаю! российским гражданам в сложившейся ситуации вообще нечего делать на территории враждебного сопредельного государства, ведущего с Россией войну.
boseal 16 марта 2018 | 19:20
captainobvious: Интересно другое - пойдут ли украинцы голосовать в свои посольства в момент проведения выборов в собственной стране. Если да, то это будет выглядеть весьма странно и нелогично.
captainobvious 16 марта 2018 | 19:23
boseal: надеюсь, к этому времени украинцев, ещё не сменивших своего гражданства на росссийское, в России не останется.
fresh_breeze 16 марта 2018 | 19:30
captainobvious:
В том-то и дело, что де-факто то одно государство (и не только оно). Просто сепаратисты ещё на рубеже девяностых откололи куски от одного целого. Самый большой из отколовшихся кусков — УССР, превратившаяся по названию в "нэзэлэжну Украйину".
Россияне едут туда к своей родне, например, так же, как оттуда едут в Россию.
Но что простой народ может противопоставить банде, состоящей из "неолигархов", опирающейся на пронацистских уголовников, которым эта банда дала в руки оружие?
captainobvious 16 марта 2018 | 19:40
fresh_breeze: а я уже не раз давал ответ на этот вопрос: нормальные украинцы, которых достал разгул пронацистских уголовников, должен не спеша, обстоятельно, с присущей украинскому народы смекалкой и хитрецой, отлавливать этих самых укронацистов по одному, и тихо прикапывать в ближайшей лесополосе, по возможности не привлекая внимания окружающих. Надо вспомнить традиции и опыт партизанщины. Спешить некуда, время всё равно работает на нас. Здесь главное - не спешка, а системный подход, продуманность и последовательность. Ни одни не должен уйти. Прямо по списку соответствующих групп в соцсетях, по данным УкрПочты о посылках, отправляемых из зоны АТО мародерами (говорят, базу данных недавно слили в ЛДНР).
shicotus_live 16 марта 2018 | 19:59
captainobvious: российским гражданам в сложившейся ситуации вообще нечего делать на территории враждебного сопредельного государства,...
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Не так. я думаю, что если выгнать с Украины бандеровскую мразь. пару сотен тысяч уродов. то вся Украины будет голосовать за ВВП)))
captainobvious 16 марта 2018 | 20:04
shicotus_live: собственно, в своем комментарии выше от 19:40 я уже высказался по поводу такого сценария...
ys171717 16 марта 2018 | 19:12
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в 2-8 раз выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают на каждом углу вместе детсадов,
(9) сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? А ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ.
Только БОЙКОТ!
m_doc 16 марта 2018 | 19:15
ys171717: Дебил, смени пластинку... а заодно и лечащего врача.
kottigr1 16 марта 2018 | 19:18
m_doc: Русофоб - это путинист, поддерживающий антирусскую политику Путина.
Их бог - лузер уничтоживший за годы своего правления :
КАЖДУЮ ВТОРУЮ БОЛЬНИЦУ.
КАЖДУЮ ЧЕТВЕРТУЮ ПОЛИКЛИНИКУ.
КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ ШКОЛУ.
КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ ДЕТСКИЙ САДИК.
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ РОДДОМ.
КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ КИЛОМЕТР АВТОДОРОГ.
(Федеральная служба государственной статистики (Росстат): За период с 2000 по 2012 год в России сократилось число больниц - с 10,7 тыс. до 6,2 тыс., а поликлиник - с 21,3 тыс. до 16,5 тыс. Сократилось и число больничных коек - на 19%. В частности с 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть. С 2000 по 2016 год количество школ в России сократилось на 25500 школ.(37%!). При Путине уничтожили с 2000 по 2012 год - 7000 детских садов и их количество продолжает сокращаться. По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения. Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км. )
Только выродки могут поддерживать главного русофоба, уничтожающего Россию..
m_doc 16 марта 2018 | 19:22
kottigr1: Жертва Альцегеймера, не помнишь, как я тебя мордой по паркету по поводу этой замызганной простыни возила?
Хорошо тебе, дурачку:) Как птичка божия... не знает ни заботы, ни труда.
kottigr1 16 марта 2018 | 19:25
m_doc: Как ты в луже сидел и обтекал ? Конечно помню.. ! ;)
m_doc 16 марта 2018 | 19:28
kottigr1: Дедуся Деменций, мильён раз вдалбливала в твою непробиваемую для мыслей башку, что я женщина. Потужься, милай, пошибче. Мож, вспомнишь:)
kottigr1 16 марта 2018 | 19:32
m_doc: Не может женщина быть идиотом..
m_doc 16 марта 2018 | 19:35
kottigr1: Отименно. Это сугубо твоя прерогатива:) Вспомнил таки...
kottigr1 16 марта 2018 | 19:40
m_doc: Никто не претендует на Ваш идиотизм. Вам итак в этой жизни уже не повезло.
m_doc 16 марта 2018 | 19:49
kottigr1: Мог бы и не объясняться. И так понятно, что тебе чужой идиотизм не нужен, ибо свой собственный девать некуда. Но при чём тут я? Это ж ты с дебильными простынями годами носишься, видимо, не теряя надежды произвести впечатление крупного спеца по копипейсту:)))
kottigr1 16 марта 2018 | 20:22
m_doc: Вам ? Объяснять ? .. Вам можно лишь посочувствовать, что мною уже было сделано.
udavimliberala 16 марта 2018 | 19:28
kottigr1: как много Путин уничтожил, вот ведь не хороший какой, Борька алкаш созидал созидал столько насозидал что Путину 18 лет понадобилось что уничтожить.
прекращайте ахинею нести, чего он уничтожил? отчет откуда вести со времен Брежнева, Андропова или Ельцина?
kottigr1 16 марта 2018 | 19:34
udavimliberala: Путин - это официальный ставленник, продолжатель, соратник и назначенец Ельцина.. Тот, кто расстреливает из танков свой парламент не может быть демократом.
udavimliberala 16 марта 2018 | 19:54
kottigr1: так с этим разобрались двигаемся дальше, значит Горбачев насозидал то что Ельцин с Путиным разваливают до сих пор?
kottigr1 16 марта 2018 | 20:01
udavimliberala: Горбачев дал свободу выбора "Империи добра".. Каждый взял её столько, сколько смог ..
udavimliberala 16 марта 2018 | 20:07
kottigr1: не уходите пожалуйста от сути вопроса, насозидал то количество школ, больниц и прочея - кто? кто все создавал - то от чего горбатый самоустранился, алкаш пропил, суть вопроса - кто оставил то наследие которое путин разваливает?
мне лень вам выгрузку делать и таблицу сводную составлять а потом коррелировать итог - хочу от вас так рьяно обвиняющего услышать кто оставил то что разваливает сегодня Путин?
kottigr1 16 марта 2018 | 20:17
udavimliberala: не уходите пожалуйста от сути вопроса, насозидал то количество школ, больниц и прочея - кто? кто все создавал..
-----------------------------------------------------------------------
Это создавали люди. Открывали школы, больницы.. Это было, начиная с момента возникновения людей и продолжалось веками.
nestor199 16 марта 2018 | 20:08
udavimliberala: udavimliberala: Как что уничтожил? Детские поликлиники. Рядом с моим домом их было три!!!! Теперь только одна. Точнее раньше было три номера детских поликлинник и три главврача, три главбуха .......... А сейчас номер один, один главврач и один главбух.
udavimliberala 16 марта 2018 | 20:15
nestor199: не пойму вас, три здания в каждом здании по одному врачу по одному главбух, итого имеем зданий и сооружений -3, персонал (3-врача+3главбуха)=6, делим на пропускную способность (допустим здание 5 этажей один подъезд на каждом этаже 4 квартиры в квартире в среднем 2 человека)= 40 человек, а теперь имеем одно здание 1 главврача,1 главбуха, я все верно вас понимаю?
udavimliberala 16 марта 2018 | 20:17
udavimliberala: сразу предупреждаю не пытайтесь мне "проехать" по ушам насчет потребности и возможности 2000 года и 2018 года, я ежемесячно организации коррелирую
kottigr1 16 марта 2018 | 20:19
nestor199: Кому нужны Ваши больницы с одним бухгалтером на три.. без больничных коек !?
"Сократилось и число больничных коек - на 19%. В частности с 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть."
udavimliberala 16 марта 2018 | 20:22
nestor199: почву для размышлений я вам дам: в 1990 годах чтоб вылечить чесотку нужно было 6 дней серной мазью мазаться а в 2000 году спрегаль появился и время лечения сократилось до 12 часов - это называется прогресс
udavimliberala 16 марта 2018 | 19:26
ys171717: kottigr1: ys171717: Евгения Бильченко, принимавшая активное участие в протестах на майдане четырехлетней давности, раскаялась за эти события. «Поэтесса майдана», как ее называют украинские СМИ, с течением времени по-другом взглянула на произошедшее и попросила прощения у Одессы и Донбасса, соответствующее заявлении она опубликовала на своем сайте.
С течением времени, пишет Бильченко, стало ясно, что Запад, «ради эфемерного образа которого гибли люди на площади, не только не предпринимает сколько-нибудь весомых шагов против разгула украинского национализма, но и толеризирует его». Поэтесса признает, что виновата в том, что страны Запада использовали «искренний порыв» украинцев в своих целях. Это привело к разрухе, неонацизму и гражданской войне, считает она.
Донбасс живет в ожидании «финальной битвы» с ВСУ
Запад, используя двойные и тройные стандарты, захватил власть на Украине с помощью национализма, уверена Бильченко. Украинцы выходили на площади в 2014 году ради свободы, но в результате Украина стала одной из самых несвободных стран в мире. Поэтесса добавила, что побывала на востоке Украины и убедилась, что там идет гражданская война.
В заключение Бильченко попросила прощения у Донбасса и Одессы.
«Мир, прости нас. Донбасс и Одесса, простите нас, мы не ведали, что творим, и только у Бога неведение является смягчающим обстоятельством», — написала она.
Евгения Бильченко была волонтером запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».
captainobvious 16 марта 2018 | 19:44
udavimliberala: полагаю, лет пять лесоповала в Сибири - и можно простить... хотя
udavimliberala 16 марта 2018 | 20:10
captainobvious: ну зачем так строго, проколоть мельдонием, обабурить новичком и вернуть на майдан!
captainobvious 16 марта 2018 | 20:12
udavimliberala: не уверен, что для неё такой вариант будет привлекательнее того, что прописал я... это уж как-то совсем не гуманно, с женщиной так обращаться... "обратно на майдан"? нет, я не зверь какой-то.
mihakr 16 марта 2018 | 19:13
Украинские власти видимо решили, помочь Путину набрать чуть больше голосов в процентном соотношении.
m_doc 16 марта 2018 | 19:13
Значит, на Украине будет 90% явка и 80% за Путина. И ведь фиг кто опровергнет.
jblack2 16 марта 2018 | 19:14
Дикари!
О каком диалоге с ними может идти речь?
Смотрите, граждане Украины, и наматывайте на ус, почему от Вас ушел Крым и почти ушли ЛНР - ДНР...
udavimliberala 16 марта 2018 | 19:22
jblack2: kottigr1: Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить.
kraft 16 марта 2018 | 19:51
jblack2: И в ЛНР/ДНР сейчас рай земной. Пенсионеры Киева мечтают переехать в Луганск и получать рублёвую пенсию.
Но не могут.
nestor199 16 марта 2018 | 20:11
kraft: В Нью-Йорке рай?
solonko 16 марта 2018 | 19:17
Россияне, привыкайте, теперь вас так или иначе будут дискриминировать во всё большем количестве стран. Просто по факту вашего незавидного гражданства. Как говорится, ничего лишнего - просто политика и безопасность, хотя в Украине ещё и личное будет зачастую добавляться.
solonko 16 марта 2018 | 19:19
solonko: Опечатка: лишнего = личного.
m_doc 16 марта 2018 | 19:19
solonko: Напугали ежа... Когда в РФ ни одного украинца не останется, тогда и мечтайте.
solonko 16 марта 2018 | 19:25
m_doc: Да уж какие тут мечты, когда уже послезавтра граждане России, проходящие мимо российского посольства/консульства в Украине, будут ... проходить.
m_doc 16 марта 2018 | 19:30
solonko: Нигде не написано, что голосовать нужно непременно на изб. участке. Можно и на дому. А в такой дикой стране, как Украина, сам бог велел.
Давайте, бегайте за всеми гражданами РФ:)
abuvgrobu 16 марта 2018 | 19:17
Пусть Рада отменит 18 марта. Это же просто. За 17-м наступает сразу 19-е..
sg76g 16 марта 2018 | 19:20
Скаклы - холуи дешевые. Но о вас ноги вытирают. Ладно если ноги, а то и то, что вы сосете, мрази
komiccap_nkvd 16 марта 2018 | 19:24
sg76g: поэтому они зло и срывают на ЭХО. хоть как-то самоутвердиться.
комплекс неполноценности
udavimliberala 16 марта 2018 | 19:24
Во как тут потомки шумеров активизировались, а вот как вам?
Евгения Бильченко, принимавшая активное участие в протестах на майдане четырехлетней давности, раскаялась за эти события. «Поэтесса майдана», как ее называют украинские СМИ, с течением времени по-другом взглянула на произошедшее и попросила прощения у Одессы и Донбасса, соответствующее заявлении она опубликовала на своем сайте.
С течением времени, пишет Бильченко, стало ясно, что Запад, «ради эфемерного образа которого гибли люди на площади, не только не предпринимает сколько-нибудь весомых шагов против разгула украинского национализма, но и толеризирует его». Поэтесса признает, что виновата в том, что страны Запада использовали «искренний порыв» украинцев в своих целях. Это привело к разрухе, неонацизму и гражданской войне, считает она.
Донбасс живет в ожидании «финальной битвы» с ВСУ
Запад, используя двойные и тройные стандарты, захватил власть на Украине с помощью национализма, уверена Бильченко. Украинцы выходили на площади в 2014 году ради свободы, но в результате Украина стала одной из самых несвободных стран в мире. Поэтесса добавила, что побывала на востоке Украины и убедилась, что там идет гражданская война.
В заключение Бильченко попросила прощения у Донбасса и Одессы.
«Мир, прости нас. Донбасс и Одесса, простите нас, мы не ведали, что творим, и только у Бога неведение является смягчающим обстоятельством», — написала она.
Евгения Бильченко была волонтером запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».
fresh_breeze 16 марта 2018 | 19:24
Хунта всё резвится...
Ну, а россияне, которых каким-то ветром занесло на территорию, в результате недоразумения, случившегося в 1991-м, оказавшуюся под внешним управлением, нужно было помнить, куда они едут, не дождавшись, пока та территория очистится от разной нечисти.
nestor199 16 марта 2018 | 20:14
fresh_breeze: Обстоятельства.
pipka 16 марта 2018 | 19:24
демократия хулэ
vasya_von_smetankin 16 марта 2018 | 19:29
Главное, чтобы В Северной Корее, Венесуэлле и Иране пускали.
Ну и Асад, конечно же.
mardian 16 марта 2018 | 19:40
Не российскии граждане,а граждане страны-оккупанта.
grossalexis032018 16 марта 2018 | 19:50
От одной большой подлости, до другой но смешной - один шаг ;)) А уж ограничение доступа к урнам для не выборов - вообще обхохочешься !!!
alex362 16 марта 2018 | 19:54
Во завизжали! Оно и понятно - планировали провокации с участием типа бандеровцев, а тут облом. Впору от злости очко порвать
mavreh 16 марта 2018 | 20:07
Даже удивительно, но не могу не порадоваться за такое решение.
Весьма взвешенный и зеркальный ответ.