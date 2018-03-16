Российских граждан не будут пускать в дипучреждения на Украине для участия в выборах президента

Об этом сообщили в украинском МВД.

Решение связано с тем, что Россия проведет голосование в Крыму, говорится в заявлении, которое распространил в «Фейсбуке» глава украинского МВД Арсен Аваков. По его словам, из-за этого Киев считает невозможным проведение на территории Украины выборов, которые нарушают законы страны. Отмечается, что полиция и Нацгвардия обеспечат охрану российских дипучреждений, но допускаться туда будут только лица с дипломатическим статусом. В ЦИК уже отреагировали на заявление украинского МВД, сказав, что недопуск россиян до голосования нарушает международные и двусторонние обязательства Киева.

Там также говорят, что МИД заручился поддержкой ОБСЕ в мониторинге за организацией выборов на Украине. В Совете Федераций также считают решение украинского МВД незаконным и называют его грубым нарушением прав человека. Кроме того, верхняя палата парламента не исключает, что Россия обратится по этому вопросу в Совбез ООН.

На Украине планировалось открыть четыре участка для голосования на выборах российского президента.