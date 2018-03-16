В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии футбольных еврокубков

Столичный ЦСКА в Лиге Европы сыграют с лондонским Арсеналом.

Первыми по традиции, узнали своих соперников команды, пробившиеся в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Действующий обладатель трофея мадридский Реал встретится с итальянским Ювентусом. Соперником Барселоны станет другой представитель Италии – Рома. Севилья поспорит за место в полуфинале с Баварией. Еще одну пару составят британские Ливерпуль и Манчестер Сити.

В Лиге Европы обидчик столичного Локомотива мадридский Атлетико сыграет португальским Спортингом. Немецкий Лейпциг, оставивший за бортом турнира Зенит, сразится с Марселем. Итальянский Лацио встретится с австрийским Зальцбургом. Ну и наконец, ЦСКА получил в соперники Арсенал. Лондонский клуб – соперник серьезный. А с учетом того, что в английской Премьер-Лиге дела у подопечных Арсена Венгера идут неважно, Арсенал приложит все силы для того, чтобы повторить прошлогодний трюк Манчестер Юнайтед и через Лигу Европы пробиться на будущий сезон в Лигу Чемпионов.

Первая игра между Арсеналом и ЦСКА пройдет в Лондоне 5 апреля, ответная – 12-го в Москве.