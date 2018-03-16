Лондон напрямую обвинил Владимира Путина в организации хим.атаки на территории Великобритании

Именно российский президент с большой долей вероятности принял решение об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, — сказал глава британского МИДа Борис Джонсон.

Джонсон отметил, что у Лондона есть проблемы с Владимиром Путиным и с его администрацией, а не с российским народом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал высказывания Джонсона «шокирующими» и «непростительным поведением с точки зрения дипломатии».



Значительная часть российских дипломатов, на высылке которых настаивает Лондон, покинет Великобританию на следующей неделе, — об этом сообщил посол Александр Яковенко. По его словам, штат дипмиссии сократится на 40% и это серьезно скажется на ее работе.

Напомним, — Лондон объявил о том, что 23 сотрудника дипмиссии должны покинуть Великобританию. Власти Великобритании обвиняют Россию причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Глава МИДа России Сергей Лавров вновь упрекнул Лондон в том, что он не проводит тщательного расследования инцидента

Точное число дипломатов, которые будут высланы из России в качестве ответных мер, пока не называется.

Российские власти сейчас обдумывают возможные варианта ответа на действия Великобритании, но вряд ли будут какие-то быстрые действия в этом направлении. Такое мнение «Эху» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Лукьянов при этом добавил, что какие-то формальные действия, наподобие высылки британских дипломатов можно ожидать в ближайшее время.

Россия не должна полагать, что международный скандал с отравлением Сергея Скрипаля постепенно сойдет на нет, сказал в эфире «Эха» экономист Владислав Иноземцев.

Возможно, что западные страны со временем расширят санкции в связи с этим скандалом и последствия будут тяжелыми, добавил Иноземцев.

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое использовалось при отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, попало в Великобританию в багаже его дочери. Об этом сегодня сообщила The Telegraph.

Британские спецслужбы разрабатывают версию о том, что неизвестные пропитали ядом один из предметов в багаже дочери бывшего разведчика Юлии Скрипаль. Следователи предполагают, что преступники могли проникнуть в квартиру женщины перед ее вылетом из Москвы в Великобританию. Об этом The Telegraph рассказали высокопоставленные источники в спецслужбах.

Полиция графства Уилтшир, в котором проживал Скрипаль, считает, что вступить в контакт с ядом могли больше 130 человек. На данный момент известно о 46 пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта без сознания рядом с торговым центром в городе Солсбери, сейчас они по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила в их отравлении Россию – по данным британской стороны, преступление было совершено с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», изобретенного в СССР.

Москва эти обвинения отрицает. Следственный комитет сегодня возбудил уголовное дело о покушении на убийство Юлии Скрипаль, совершенное общеопасным способом. СК планирует привлечь к расследованию «высококвалифицированных экспертов» и рассчитывает на сотрудничество с британской стороной. Кроме того, ведомство также возбудило дело об убийстве делового партнера Бориса Березовского Николая Глушкова. Он проживал в Великобритании и был найден мертвым в Лондоне 13 марта. Британское следствие считает самоубийство приоритетной версией случившегося.

Ранее Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Москва пообещала принять ответные меры.