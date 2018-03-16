Z Архив новостей новости
5 12 6 1356
Эксклюзив Эха 18:36, 16 марта 2018

Лондон напрямую обвинил Владимира Путина в организации хим.атаки на территории Великобритании

Именно российский президент с большой долей вероятности принял решение об  отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, — сказал глава британского МИДа Борис Джонсон.

Джонсон отметил, что у Лондона есть проблемы с Владимиром Путиным и с его администрацией, а не с  российским народом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал высказывания Джонсона «шокирующими» и  «непростительным поведением с точки зрения дипломатии».

Значительная часть российских дипломатов, на высылке которых настаивает Лондон, покинет Великобританию на следующей неделе, — об этом сообщил посол Александр Яковенко. По его словам, штат дипмиссии сократится на 40% и это серьезно скажется на ее работе.

Напомним, — Лондон объявил о том, что 23 сотрудника дипмиссии должны покинуть Великобританию. Власти Великобритании обвиняют Россию причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Глава МИДа России Сергей Лавров вновь упрекнул Лондон в том, что он не проводит тщательного расследования инцидента

Точное число дипломатов, которые будут высланы из России в  качестве ответных мер, пока не называется.

Российские власти сейчас обдумывают возможные варианта ответа на действия Великобритании, но вряд ли будут какие-то быстрые действия в этом направлении. Такое мнение «Эху» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Лукьянов при этом добавил, что какие-то формальные действия, наподобие высылки британских дипломатов можно ожидать в ближайшее время.

Россия не должна полагать, что международный скандал с отравлением Сергея Скрипаля постепенно сойдет на нет, сказал в эфире «Эха» экономист Владислав Иноземцев.

Возможно, что западные страны со временем расширят санкции в связи с этим скандалом и последствия будут тяжелыми, добавил Иноземцев.

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое использовалось при отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, попало в Великобританию в багаже его дочери. Об этом сегодня сообщила The Telegraph.

Британские спецслужбы разрабатывают версию о том, что неизвестные пропитали ядом один из предметов в багаже дочери бывшего разведчика Юлии Скрипаль. Следователи предполагают, что преступники могли проникнуть в квартиру женщины перед ее вылетом из Москвы в Великобританию. Об этом The Telegraph рассказали высокопоставленные источники в спецслужбах.

Полиция графства Уилтшир, в котором проживал Скрипаль, считает, что вступить в контакт с ядом могли больше 130 человек. На данный момент известно о 46 пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь.
Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта без сознания рядом с торговым центром в городе Солсбери, сейчас они по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила в их отравлении Россию – по данным британской стороны, преступление было совершено с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», изобретенного в СССР.

Москва эти обвинения отрицает. Следственный комитет сегодня возбудил уголовное дело о покушении на убийство Юлии Скрипаль, совершенное общеопасным способом. СК планирует привлечь к расследованию «высококвалифицированных экспертов» и рассчитывает на сотрудничество с британской стороной. Кроме того, ведомство также возбудило дело об убийстве делового партнера Бориса Березовского Николая Глушкова. Он проживал в Великобритании и был найден мертвым в Лондоне 13 марта. Британское следствие считает самоубийство приоритетной версией случившегося.

Ранее Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Москва пообещала принять ответные меры.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kinnlade 16 марта 2018 | 18:40

Ну слава Богу! Вот все и разьяснилось

akademik_ugarov_56 16 марта 2018 | 18:46

На кого пасть разевают, сявки!?
Пусть не забывают, что Россия ядерная сверх держава.
Надо бы напомнить, учения провести, со стрельбами.

moncegorskyi 16 марта 2018 | 18:52

akademik_ugarov_56: Надо бы напомнить, учения провести, со стрельбами.
Ты почему сраный номерной академик угаров, так воронжцев не любишь, ась?!!

alehan00074 16 марта 2018 | 18:47

kinnlade: тому кто веками врет веры никогда не будет- это вранье тянется еще с совдепии, ленина-сралина-андропова и естественно продложается сейчас: распыление радиоактивний дряни в Лондоне , крым, донбас, сбитый боинг, ссанье по чужим пробиркам итд. Правда, справедливости ради, не с путина это началось: человек советский, а теперь путирашинский врет по определению, врет с детства, врет когда списывает в школе и дает взятку говно-врачу или говно-менту, врет паталогически и считает это своим достоинством:(((. Оно и понятно - с таким государством в этой стране нельзя жить нормально

laksap 16 марта 2018 | 18:51

alehan00074:
Уезжай скорее, не воняй.

alalrom 16 марта 2018 | 18:40

"Песков опять пургу несёт" В.Путин

master_analitik 16 марта 2018 | 18:42


Англичане нарываются. Вся эта их провокация могла бы со временем потерять свою актуальность, но когда в открытую обвиняют главу государства, то последствия будут. Даже может быть так, что русские войска проведут военный парад в Лондоне, как в свое время проводили парады в Берлине и Париже. Но если и США не дадут задний ход, то военный парад русских войск возможен в Вашингтоне.

laksap 16 марта 2018 | 18:53

master_analitik:
Я тут куно глянул- их Джеймс Бонд вообще беспредельщик.

abuvgrobu 16 марта 2018 | 18:49

"Борис" - крайне неудачное имя для некоторых представителей мужеского пола. Борис Джонсон - клоун, шизик и министр иностранных дел в одном флаконе. Борис Моисеев - талантливый певец и голубой , и опять два в одном. Борис Ельцын - врал всю свою жизнь всем, алкаш и отвратительный государственный деятель уровня царя Николашки. Борис Немцов - лгун, вор, мошенник и развратник...

compare 16 марта 2018 | 18:51

abuvgrobu: о....ни слова разумного. типичный упоротый шакаленок.в игнор,облезлого!

sim202_ 16 марта 2018 | 18:50

Да, эффект был велик. Таких ударов
великий комбинатор не испытывал давно.
"Возмутительные порядки! В милицию нужно
на них жаловаться!
Черт знает, что такое!"...
Еще не осмыслив глубины своего поражения,
великий комбинатор допустил неприличную суетливость,
о чем всегда вспоминал впоследствии со стыдом... (с)

max3446 16 марта 2018 | 18:53

Даже интересно, как они себе это представляют? Вызывает Путин Патрушева и говорит: Слушай, у нас тут выборы через неделю, ЧМ по футболу на носу и как то все тихо! Надо в Лондоне пошуметь! Патрушев: Может какого-то беглого ФСБешника замочить? Путин: Так англичане туповатые, не поймут, что это мы. Патрушев: А мы его секретным газом нашего производства! Путин: Так если секретным, тем более не поймут! Патрушев: Да есть у нас такой "Новичок", его еще в 1992 г. в США умыкнули. Должны догадаться! Путин: Ну тогда ладно. Действуй!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 марта Поздравить…

5 285 6 5236 13.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 284 6 6833 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 198 6 8681 07:25
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1208 6 65765 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 96 6 5642 07:00
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Выборы Президента. Провокации не пройдут Не сомневаюсь, что по сложившейся «доброй» традиции некоторые люди попытаются устроить шоу в день выборов. Но организовать 18 марта реальные «карусели» будет невозможно…

5 82 6 5401 16:33
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 665 6 46810 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 377 6 28294 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 243 6 19285 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 137 6 11011 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8343 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Новости

Борис Джонсон возложил на российского президента ответственность за нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля По словам главы внешнеполитического ведомства, по всей вероятности, приказ использовать химическое оружие на британской территории отдал Владимир Путин…

5 80 6 7018
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 104 6 9237 13.03
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 64 6 5697 12.03
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 154 6 13900 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5558 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская попросила ЦИК снять с президентских выборов Ксению Собчак Это связано с позицией кандидата по принадлежности Крыма…

5 153 6 43337
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 160 6 145580 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 13439 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 575 6 223501 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 196 6 189864 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6784476
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3350625

Сегодня в эфире