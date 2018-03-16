Лондон напрямую обвинил Владимира Путина в организации хим.атаки на территории Великобритании
Именно российский президент с большой долей вероятности принял решение об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, — сказал глава британского МИДа Борис Джонсон.
Джонсон отметил, что у Лондона есть проблемы с Владимиром Путиным и с его администрацией, а не с российским народом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал высказывания Джонсона «шокирующими» и «непростительным поведением с точки зрения дипломатии».
Значительная часть российских дипломатов, на высылке которых настаивает Лондон, покинет Великобританию на следующей неделе, — об этом сообщил посол Александр Яковенко. По его словам, штат дипмиссии сократится на 40% и это серьезно скажется на ее работе.
Напомним, — Лондон объявил о том, что 23 сотрудника дипмиссии должны покинуть Великобританию. Власти Великобритании обвиняют Россию причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Глава МИДа России Сергей Лавров вновь упрекнул Лондон в том, что он не проводит тщательного расследования инцидента
Точное число дипломатов, которые будут высланы из России в качестве ответных мер, пока не называется.
Российские власти сейчас обдумывают возможные варианта ответа на действия Великобритании, но вряд ли будут какие-то быстрые действия в этом направлении. Такое мнение «Эху» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Лукьянов при этом добавил, что какие-то формальные действия, наподобие высылки британских дипломатов можно ожидать в ближайшее время.
Россия не должна полагать, что международный скандал с отравлением Сергея Скрипаля постепенно сойдет на нет, сказал в эфире «Эха» экономист Владислав Иноземцев.
Возможно, что западные страны со временем расширят санкции в связи с этим скандалом и последствия будут тяжелыми, добавил Иноземцев.
Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое использовалось при отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, попало в Великобританию в багаже его дочери. Об этом сегодня сообщила The Telegraph.
Британские спецслужбы разрабатывают версию о том, что неизвестные пропитали ядом один из предметов в багаже дочери бывшего разведчика Юлии Скрипаль. Следователи предполагают, что преступники могли проникнуть в квартиру женщины перед ее вылетом из Москвы в Великобританию. Об этом The Telegraph рассказали высокопоставленные источники в спецслужбах.
Полиция графства Уилтшир, в котором проживал Скрипаль, считает, что вступить в контакт с ядом могли больше 130 человек. На данный момент известно о 46 пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь.
Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта без сознания рядом с торговым центром в городе Солсбери, сейчас они по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила в их отравлении Россию – по данным британской стороны, преступление было совершено с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», изобретенного в СССР.
Москва эти обвинения отрицает. Следственный комитет сегодня возбудил уголовное дело о покушении на убийство Юлии Скрипаль, совершенное общеопасным способом. СК планирует привлечь к расследованию «высококвалифицированных экспертов» и рассчитывает на сотрудничество с британской стороной. Кроме того, ведомство также возбудило дело об убийстве делового партнера Бориса Березовского Николая Глушкова. Он проживал в Великобритании и был найден мертвым в Лондоне 13 марта. Британское следствие считает самоубийство приоритетной версией случившегося.
Ранее Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Москва пообещала принять ответные меры.
Комментарии12
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kinnlade 16 марта 2018 | 18:40
Ну слава Богу! Вот все и разьяснилось
akademik_ugarov_56 16 марта 2018 | 18:46
На кого пасть разевают, сявки!?
Пусть не забывают, что Россия ядерная сверх держава.
Надо бы напомнить, учения провести, со стрельбами.
moncegorskyi 16 марта 2018 | 18:52
akademik_ugarov_56: Надо бы напомнить, учения провести, со стрельбами.
Ты почему сраный номерной академик угаров, так воронжцев не любишь, ась?!!
alehan00074 16 марта 2018 | 18:47
kinnlade: тому кто веками врет веры никогда не будет- это вранье тянется еще с совдепии, ленина-сралина-андропова и естественно продложается сейчас: распыление радиоактивний дряни в Лондоне , крым, донбас, сбитый боинг, ссанье по чужим пробиркам итд. Правда, справедливости ради, не с путина это началось: человек советский, а теперь путирашинский врет по определению, врет с детства, врет когда списывает в школе и дает взятку говно-врачу или говно-менту, врет паталогически и считает это своим достоинством:(((. Оно и понятно - с таким государством в этой стране нельзя жить нормально
laksap 16 марта 2018 | 18:51
alehan00074:
Уезжай скорее, не воняй.
alalrom 16 марта 2018 | 18:40
"Песков опять пургу несёт" В.Путин
master_analitik 16 марта 2018 | 18:42
Англичане нарываются. Вся эта их провокация могла бы со временем потерять свою актуальность, но когда в открытую обвиняют главу государства, то последствия будут. Даже может быть так, что русские войска проведут военный парад в Лондоне, как в свое время проводили парады в Берлине и Париже. Но если и США не дадут задний ход, то военный парад русских войск возможен в Вашингтоне.
laksap 16 марта 2018 | 18:53
master_analitik:
Я тут куно глянул- их Джеймс Бонд вообще беспредельщик.
abuvgrobu 16 марта 2018 | 18:49
"Борис" - крайне неудачное имя для некоторых представителей мужеского пола. Борис Джонсон - клоун, шизик и министр иностранных дел в одном флаконе. Борис Моисеев - талантливый певец и голубой , и опять два в одном. Борис Ельцын - врал всю свою жизнь всем, алкаш и отвратительный государственный деятель уровня царя Николашки. Борис Немцов - лгун, вор, мошенник и развратник...
compare 16 марта 2018 | 18:51
abuvgrobu: о....ни слова разумного. типичный упоротый шакаленок.в игнор,облезлого!
sim202_ 16 марта 2018 | 18:50
Да, эффект был велик. Таких ударов
великий комбинатор не испытывал давно.
"Возмутительные порядки! В милицию нужно
на них жаловаться!
Черт знает, что такое!"...
Еще не осмыслив глубины своего поражения,
великий комбинатор допустил неприличную суетливость,
о чем всегда вспоминал впоследствии со стыдом... (с)
max3446 16 марта 2018 | 18:53
Даже интересно, как они себе это представляют? Вызывает Путин Патрушева и говорит: Слушай, у нас тут выборы через неделю, ЧМ по футболу на носу и как то все тихо! Надо в Лондоне пошуметь! Патрушев: Может какого-то беглого ФСБешника замочить? Путин: Так англичане туповатые, не поймут, что это мы. Патрушев: А мы его секретным газом нашего производства! Путин: Так если секретным, тем более не поймут! Патрушев: Да есть у нас такой "Новичок", его еще в 1992 г. в США умыкнули. Должны догадаться! Путин: Ну тогда ладно. Действуй!