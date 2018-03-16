Организация по запрещению химического оружия начала изучать данные о нервно-паралитическом веществе программы Новичок
Британские следователи полагают, что именно оно использовалось при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. В организации подчеркивают, что ни одна из стран, которые подписали Конвенцию о запрещении химоружия, такого вещества не задекларировала.
Тем временем, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на Юлию Скрипаль, которая является гражданкой России.
Комментарии6
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gregor 16 марта 2018 | 18:34
Организация по запрещению химического оружия начала изучать данные о нервно-паралитическом веществе программы Новичок
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Песков ,от имени Кремля , уже опроверг , что это наш "новичок" .
А Путин ,от имени Пескова , сказал ,что Песков пургу несёт опять .
Страна зазеркалья .
minerr 16 марта 2018 | 18:46
gregor: А что опровергать? Пока еще никто не определил не только чей это Новичок, а вообще что это такое. А Британию ты назвал верно - "Страна зазеркалья".
abraz 16 марта 2018 | 18:38
Еще только приступают к изучению, но уже знают, что это Новичок?
minerr 16 марта 2018 | 18:43
abraz: Они знали что это Новичок еще за неделю до самого отравления. Здесь все дело не в личности какого-то там Скрипаля, а именно в названии газа.
nitinol 16 марта 2018 | 18:46
А сейчас на сцену выйдут свидетельствовать или диспетчер Карлос, или лётчик Волошин. СК РФ уже начал их допрос...
mladek 16 марта 2018 | 18:46
Раз Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на Юлию Скрипаль, надо полагать, сразу после победы на выборах гражданин Путин будет арестован.