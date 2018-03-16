Организация по запрещению химического оружия начала изучать данные о нервно-паралитическом веществе программы Новичок

Британские следователи полагают, что именно оно использовалось при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. В организации подчеркивают, что ни одна из стран, которые подписали Конвенцию о запрещении химоружия, такого вещества не задекларировала.

Тем временем, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на Юлию Скрипаль, которая является гражданкой России.