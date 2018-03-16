Начальник главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов выступит в суде по делу своего коллеги
Начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко обвиняют в коррупции. Как сказал Дрыманов Интерфаксу, он явится в Мосгорсуд в понедельник. При этом, он собирается прийти без адвоката. Следствие считает, что Максименко получил крупную сумму денег за освобождение из СИЗО соратника криминального авторитета Захария Калашова, Андрея Кочуйкова — известного как Итальянец. Между тем, на суде по делу Максименко гособвинитель называл Дрыманова одним из получателей взятки.
Комментарии1
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danko1 16 марта 2018 | 18:49
Никогда не поверю, чтобы подчиненные миллиардами взятки брали, а начальство в этом не участвовало.
Вот честных следователей, как белых ворон, из органов выкидывают, чтобы не мешали коррупциии и взяткам.