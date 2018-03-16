Россиян на Украине не будут пускать в посольство и консульства в день выборов

Так предупредил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, на территорию дипмиссии в это воскресенье смогут попасть только те граждане России, у кого есть дипломатический статус. Ранее сообщалось, что на Украине будут открыты 4 участка для голосования. Их разместят на территории посольства в Киеве, а также генконсульств во Львове, Одессе и Харькове.