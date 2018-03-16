Россиян на Украине не будут пускать в посольство и консульства в день выборов
Так предупредил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, на территорию дипмиссии в это воскресенье смогут попасть только те граждане России, у кого есть дипломатический статус. Ранее сообщалось, что на Украине будут открыты 4 участка для голосования. Их разместят на территории посольства в Киеве, а также генконсульств во Львове, Одессе и Харькове.
Комментарии29
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kapitonovih_36 16 марта 2018 | 18:32
фашистское укрогосударство...
etofeasko 16 марта 2018 | 18:34
Европейская демократия?
danko_fuflo 16 марта 2018 | 18:36
kapitonovih_36: коломраси.
ignachio 16 марта 2018 | 18:42
Почему только в день "выборов"? Надо никогда не пускать. И не выпускать вообще.
danko_fuflo 16 марта 2018 | 18:44
ignachio: а по сосать не хочешь, но причмокивая?
ignachio 16 марта 2018 | 18:46
Почему в Украине еще не сняли свою версию фильма "Брат-2"? С ключевым эпизодом "Это тебе за Симферополь!"
danko_fuflo 16 марта 2018 | 18:49
ignachio: и что бандерлоги будут друг друга мочить?
holic 16 марта 2018 | 18:36
kapitonovih_36: Тех кого поймают с паспортом РФ возле - будут депортировать через расстрел. Кто с детьми - разопнут...
Вас же предупреждали, что за курицу на документах будут бить в морду...
glebbalbesov 16 марта 2018 | 18:43
holic: Предлагаете за трезубец на паспорте сразу сажать на кол? Или как в анекдоте " а нас за что"? Вменяемые люди отделяют граждан от государства, но где вменяемость а где украина.
holic 16 марта 2018 | 18:48
glebbalbesov: У вот и отделили, чем вы недовольны?
граждане сами по себе - велком. Государственные органы - в лепрозорий
odobryam_s 16 марта 2018 | 18:52
glebbalbesov: Тем более этих обезьян в России в тысячи раз больше, чем россиян в этом Укрогабоне! Лазят тут по стройкам, подъедаются примитивным трудом. подай-принеси.... По-хорошему запретить бы въезд макак в Россию!
nastawnik_dulo_w 16 марта 2018 | 18:32
Сейчас последует заявление новой Антанты в поддержку "демократической" Украины.
i_one_off 16 марта 2018 | 18:36
Гражданин любой страны, находясь на территории другого государства, может придти в своё консульство в любой день.
Или я что-то не понимаю?
polba 16 марта 2018 | 18:45
i_one_off: Украина - не государство.
ginbin_ 16 марта 2018 | 18:47
i_one_off: Но не страны агрессора.
testmeter 16 марта 2018 | 18:48
i_one_off: Если эта "любая страна" нарушает украинское законодательство, проводя "выборы" на территориии оккупированного Крыма, то сами такие "выборы" являются преступными. Соответственно, Украина не может потворствовать совершению преступления на своей территории.
Теперь ты что-то понимаешь?
sab171 16 марта 2018 | 18:50
i_one_off: не понимаешь, 18.03 - санитарный день, изгон крыс, протравка тарраканов, дезинфекция, инвентаризаци чемоданов с мукой, партсобрание, медитация на портрет чучхе - рутина.
max3446 16 марта 2018 | 18:37
Что по этому поводу скажут ЕС и США?
testmeter 16 марта 2018 | 18:50
max3446: А ты прислушиваешься к их мнению? Во всем или только выборочно?
mercer57 16 марта 2018 | 18:39
нет никаких россиян НА УКРАИНЕ, а если они есть, то В УКРАИНЕ !
Научитесь слопатоеды правильно разговаривать, вот тогда может
быть вас и допустят к т.н. выборам !
danko_fuflo 16 марта 2018 | 18:41
mercer57: слопаед, ты где, в ж-е?
udavimliberala 16 марта 2018 | 18:51
mercer57: ты давай не тут тусуйся а решайся надьку героем считать или сепаратисткой
и вот тебе пока от поэтессы майдана на просвещение.
Евгения Бильченко, принимавшая активное участие в протестах на майдане четырехлетней давности, раскаялась за эти события. «Поэтесса майдана», как ее называют украинские СМИ, с течением времени по-другом взглянула на произошедшее и попросила прощения у Одессы и Донбасса, соответствующее заявлении она опубликовала на своем сайте.
С течением времени, пишет Бильченко, стало ясно, что Запад, «ради эфемерного образа которого гибли люди на площади, не только не предпринимает сколько-нибудь весомых шагов против разгула украинского национализма, но и толеризирует его». Поэтесса признает, что виновата в том, что страны Запада использовали «искренний порыв» украинцев в своих целях. Это привело к разрухе, неонацизму и гражданской войне, считает она.
Донбасс живет в ожидании «финальной битвы» с ВСУ
Запад, используя двойные и тройные стандарты, захватил власть на Украине с помощью национализма, уверена Бильченко. Украинцы выходили на площади в 2014 году ради свободы, но в результате Украина стала одной из самых несвободных стран в мире. Поэтесса добавила, что побывала на востоке Украины и убедилась, что там идет гражданская война.
В заключение Бильченко попросила прощения у Донбасса и Одессы.
«Мир, прости нас. Донбасс и Одесса, простите нас, мы не ведали, что творим, и только у Бога неведение является смягчающим обстоятельством», — написала она.
savushkinskiy_troll 16 марта 2018 | 18:52
mercer57: пришёл хохол на москальский сайт, и учит нас русскому языку
НА окраине
когда переименуете свою страну в цэевропу, бандерлянд, хохляндию, щеневмерлию и т.д., тогда и будет вам "В"
m_doc 16 марта 2018 | 18:44
Не пустят - и чёрт с ними. Значит, посольским нужно связаться с россиянами по телефону и подъехать домой или в условленное место.
abuvgrobu 16 марта 2018 | 18:46
Признались бы, что МВД Украины не сможет обеспечить гражданам России безопасность во время проведения выборов Президента России. А так цену себе набивает "не пустим", "не допустим".
riots 16 марта 2018 | 18:47
"На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений. МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо! В этих условиях, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Автономной Республики Крым, оккупацию частей Донецкой и Луганской областей, проведение незаконных выборов на этой суверенной украинской территории, нарушая все нормы международного права, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы украины на территории Украины на территории дипломатических миссий", – отметил Арсен Аваков.
savushkinskiy_troll 16 марта 2018 | 18:47
вот так захочет либераст выбрать явлинского, чтоб тот хохлам вернул крым
ан нет
odobryam_s 16 марта 2018 | 18:50
Укропитеки совсем йопнулись!
salut__521 16 марта 2018 | 18:52
Разумно. Хочешь выбирать фюрера - к себе в Рейх!