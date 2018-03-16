Двадцатиградусные ночные морозы придут в столичный регион в выходные

Понижение температуры начнется сегодня вечером, — заявил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пятница в столичном регионе ознаменуется началом арктического вторжения, кое-где вечером возможен небольшой снег, и сформируется северная тяга холодных ветров, из-за чего ударят морозы. -7..-9 в столице, -6..-11 по области. Суббота и воскресенье ознаменуются мощным ультраполярным вторжением, которое бывает лишь раз в 18 лет в середине марта. Ночью -18..-20 в столице, по области от 18 до 23 мороза, в субботу днем -8..-10 в Москве, по области от 7 до 12 холода. В воскресенье ночью -17..-19 в Москве и -17..-22 в Подмосковье и днем -4..-6 в городе и -3..-7 по региону»