Ряд российских туристических компаний начали продавать туры на курорты Египта
Аэрофлот готов осуществить прямые рейсы до Каира. Первый за два года полет намечен на 11-е апреля. К тому времени национальные перевозчики двух стран должны подписать еще ряд соглашений.
Авиасообщение с Египтом было приостановлено в конце 2015 года из-за теракта на борту российского самолета.
Путевки на курорты Египта через Каир вряд ли будут пользоваться большой популярностью, — сказал «Эху» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
По словам Ломидзе, такой вариант не приведет к оттоку российских туристов с других направлений.
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