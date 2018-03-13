Ряд российских туристических компаний начали продавать туры на курорты Египта

Аэрофлот готов осуществить прямые рейсы до Каира. Первый за два года полет намечен на 11-е апреля. К тому времени национальные перевозчики двух стран должны подписать еще ряд соглашений.

Авиасообщение с Египтом было приостановлено в конце 2015 года из-за теракта на борту российского самолета.

Путевки на курорты Египта через Каир вряд ли будут пользоваться большой популярностью, — сказал «Эху» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, такой вариант не приведет к оттоку российских туристов с других направлений.