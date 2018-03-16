Светоотражающие элементы на верхней одежде хотят сделать обязательными
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков объяснил в интервью ТАСС, почему это необходимо.
Даже контрафактная одежда обзаведется светоотражающими полосами, если такое требование станет обязательным. Так считает президент Российского союза производителей одежды Светлана Беляева.
В конце прошлого года премьер Дмитрий Медведев одобрил поправку о необходимости светоотражающей одежды для водителей в темное время суток.
Комментарии3
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danko1 16 марта 2018 | 18:29
Кто из правящей ОПГ или их сыночков займется прибыльным бизнесом?
post_v 16 марта 2018 | 18:33
Ассоциация производителей шапок-ушанок настаивает на поголовном внедрении защитных светоотражающих элементах на ушанках в Российской Армии, МВД, Росгвардии и других силовых структурах
vezdehod 16 марта 2018 | 18:42
Хорошие "мишени" для стрелка.