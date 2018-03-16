Светоотражающие элементы на верхней одежде хотят сделать обязательными

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков объяснил в интервью ТАСС, почему это необходимо.

Даже контрафактная одежда обзаведется светоотражающими полосами, если такое требование станет обязательным. Так считает президент Российского союза производителей одежды Светлана Беляева.

В конце прошлого года премьер Дмитрий Медведев одобрил поправку о необходимости светоотражающей одежды для водителей в темное время суток.