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Эксклюзив Эха 18:25, 16 марта 2018

Условия покупки дополнительных квадратных метров в квартирах по программе реновации Москвы изменились в худшую сторону

Об этом в эфире «Эха» рассказала одна из участниц программы юрист Наталья Якимовская. Она подчеркнула, что перед голосованием жильцов дома, их заверяли, что будет льготная относительно рынка стоимость, однако теперь цена увеличилась вдвое.

Якимовская подчеркнула, что если бы нынешние условия были объявлены изначально, то многие отказались бы участвовать в программе реновации.

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bratec_kot 16 марта 2018 | 18:48

Ребята, нае....лово только началось. Дальше хлеще будет.Кому поверили? Государству в лице путина и собянина? Мало вас обокрали, ещё больше надо, что бы наконец подняли свои задницы и сказали " Хватит! "

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