Группа депутатов Госдумы внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене Единого государственного экзамена
Об этом нам сообщил зампред комитета ГД по образованию и науке, фракция ЛДПР Борис Чернышов.
Инициатором этого законопроекта был лидер ЛДПР Владимир Жириновский, добавил Борис Чернышов.
Комментарии2
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post_v 16 марта 2018 | 18:24
ЕГЭ по устной речи - это просто замечательно.
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alexander25101977 16 марта 2018 | 18:43
Предвыборная клоунада Жириновского. Ведь прекрасно знает, сцуко, что никогда не отменят, поскольку отмывается огромная куча бабла. Руководители центров ЕГЭ уже ездят на Бентли. Да и за счёт подготовки немеренно с родителей рубят.