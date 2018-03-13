Частный детский приют в центре Петербурга проверяют органы опеки и прокуратура

Во время посещения выяснилось, что больной девочке там четыре дня не вызывали скорую.

Одиннадцать детей от полутора до двенадцати лет проживают в съемной квартире без регистрации — они все приезжие. У проверяющих Сразу две основные претензии к этому частному приюту. Первая: Аренда жилплощади оформлена всего лишь на год, что будет дальше неизвестно. Вторая: дети, без нужных документов поступили в одну из школ города. О странном приюте детскому омбудсмену по Петербургу Светлане Агапитовой сообщила её коллега из Ленобласти. До неё дошла рассылка, в которой организацию просила сдать деньги на кровати и посуду для детей. В ходе посещения, надзорные органы выяснили, что два мальчика спят на полу на матрасе.

Все дети всего из трёх семей. Их передали в Петербург под опеку по доверенности. Как отметила в общении с «Эхом» Светлана Агапитова, женщину, которой принадлежит приют нашли в соцсетях.

Также отмечается, что в документах, которые нашли во время визита в этот приют, не всегда стоят подписи родителей. Также, в распорядке дня у них есть утренняя и вечерняя молитвы, а уборка по квартире названа «послушанием». Ни в прокуратуре, ни в аппарате детского омбудсмена не называют адрес и название приюта.

До конца проверки заинтересованных органов дети останутся в приюте. Женщина, которая, предположительно и организовала его, имеет свидетельство Минюста о том, что она может быть учредителем социально-реабилитационного центра.