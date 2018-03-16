Родственники не могут найти двух наемников, которые рассказали о боевых потерях в Сирии.

По некоторым данным, их задержала служба безопасности так называемой ЧВК Вагнера.

Авианалет, о последствиях которого рассказали пропавшие бойцы частной военной компании, произошел в начале февраля. Международная коалиция тогда атаковала позиции сторонников Башара Асада в провинции Дейр-эз-Зор. В результате ударов погибли от нескольких десятков до нескольких сотен россиян. Минобороны информацию о потерях среди личного состава опровергло. В Пентагоне выступили с аналогичным заявлением. Тогда же появилась информация, что пострадали сотрудники ЧВК Вагнера, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Они якобы выполняли контракт с сирийским правительством по охране нефтяных месторождений.

Свердловчане Николай Хитев и Игорь Швецов были участниками тех событий и поделились сведениями о погибших уральцах с атаманом станицы Свято-Николаевской. Среди них оказались бывший спецназовец ГРУ и участники конфликта на востоке Украины. Похороны служивших в Сирии бойцов ЧВК прошли в Свердловской области на днях. Однако родственники и соседи Хитева и Швецова теперь гадают, где их близкие. Подробности «Эху Москвы» рассказал корреспондент портала Znak.com Игорь Пушкарев.

Хитев и Швецов не обновляли свои страницы в социальных сетях с прошлого года. У одного из них опубликована фотография в бронежилете из Ростова-на-Дону. Оттуда бойцов ЧВК якобы перебрасывают на самолете в Сирию.

Численность ЧВК Вагнера составляет более трех тысяч человек. Об этом в феврале писал портал Republic.