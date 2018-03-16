Z Архив новостей новости
5 11 6 948
18:16, 16 марта 2018

Результат грядущих президентских выборов не вызывает вопросов у ведущих зарубежных изданий

Многие из них пишут, что очередной срок для действующего главы государства не будет безоблачным.

Британская The Guardian назвала свою публикацию «Путинская политика Вечности». «После консолидации власти с использованием фальсификаций на выборах, российский лидер стал пионером в политике управления с помощью фиктивных угроз и выдуманных противников». Если раньше мир жил в парадигме «Политики неизбежного», когда всем казалось, что после падения Советского Союза страны постепенно будут двигаться к демократии; теперь мы оказались в новой реальности: «Политики вечности». В ней нацию представляют окружённой несуществующими врагами и заставляют испытывать комплекс жертвы. При этом, то, что происходит в России, может случиться и в других странах, — заключает The Guardian.

Ей вторит The Independent, которая утверждает, что Владимир Путин совсем не анахронизм, как кому-то хочет показаться, а «трендсеттер», на которого вдохновенно смотрят как в США сторонники Трампа, так на Филиппинах — последователи так похожего на него президента-популиста Дутерте. При этом газета называет запланированное на воскресенье голосование «Потёмкинискими выборами». Другие издание пишут про «видимость соревновательности» и «предрешённость исхода».

Американский интернет-портал The Hill вышел с публикацией о четырёх вещах, которых не хватает на президентских выборах в России: это программы Владимира Путина (впрочем, отмечается, что её он огласил в своём послании Федеральному Собранию, когда говорил о ракетах и новом вооружении); это Алексея Навального, которому не дали принять участие в выборах; не будет борьбы с коррупцией и, как отмечает The Hill, Значимых изменений в политике. Последнее вероятно по тому, что россияне и так понимают: в России жить лучше не станет. При этом люди не хотят никаких новых жертв, и уровень политической апатии крайне высок.

«Новый срок действующего хозяина Кремля совсем не означает, что ему будет легко,» — утверждает журнал The Economist. Несмотря на то, что он только начнётся, российская элита с этого момента будет занята только одним вопросом — а что будет дальше? Ведь Путин не сможет выдвигаться в очередной раз без изменений в Конституции. И при отсутствии ясности в этом вопросе, элита будет искать преемника. И, как пишет целый ряд изданий, параллельно думать: что делать «с неповоротливым кораблём персонализированной власти», «выстроенным по лекалам Путина и дрейфующем в сторону полного авторитаризма».

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

eduard53 16 марта 2018 | 18:24

Фюреру плевать на конституцию. Сколько надо будет, столько перепишут, пока он не помрёт. А там, глядишь, следующий ту же игру продолжит. Поднадзорный пипл не возражает.

alehan00074 16 марта 2018 | 18:31

eduard53: Уверен большинству русских осточертел до печенок этот лондонский отравитель, но вот только сделать они пока ничего не могут....пока еще холопы:((

ivfn 16 марта 2018 | 18:37

alehan00074:
Род занятий
art
Место работы
art
город
Соединенные штаты, Washington DC/Miami/Petersburg

МДА!!!!!

vlad_kondrat 16 марта 2018 | 18:31

Вопрос о Конституции уже давно закрыт, Путин подтирается оной уже 20 лет.

Вопрос о будущем Путина волнует больше, чтобы еще замутить чтобы распилить бабла на ролдугинские скрипки.

Вопрос об экономике совсем не интересует Путина уже 20 лет.

vvpvvp1848 16 марта 2018 | 18:33

ЭхоМосквы может составить ПУРГА-рейтинг последних событий в единицах ЧасыПескова(чп), например:
пурга-4. "выборы" -дело давно решенное - 1чп
пурга-3. "Немцов мост" -дело недавно решенное – 10чп
пурга-2. сирийских «ихтамнетов» нет и не сосчитать – 50чп
пурга-1. "новичок" и Ко –вопрос выживания синдиката л’УБЯНКА -100чп

vezdehod 16 марта 2018 | 18:39

Результат грядущих президентских выборов не вызывает вопросов у ведущих зарубежных изданий
===============================================================================================
А у остальных. тем более - поэтому они на них и не заморачиваются.

vvpvvp1848 16 марта 2018 | 18:36

ленИНо-сталИНы….путИНо-грудИНы-дюмИНы: вожди приходят и уходят, а синдикат л”УБЯНКА незыблем!
Проверим это через лет 6, когда новым вождем станет тов.Дюмин...если доживем.
... тому яркий пример: "одинаковые лица в одинаковых рубашках дружно голосуют за династию Кимов вот уже 65 года".

sasass 16 марта 2018 | 18:39

В России пора отменить тайное голосование на всех выборах , ибо тайное голосование способствует колоссальным фальсификациям при отсутствии элементарной демократии и гласности...

severnaj 16 марта 2018 | 18:44

Я не знаю, что там думает путинская "элита". Но люди не хотят так жить! Все таки не хотят, и это правда. Эти надутые 86% - ложь. Устали от этих морд песковых, путиных, всяких депутатов тупорылых, которым несть числа. Не будет этого!!!

vvpvvp1848 16 марта 2018 | 18:45

Известно, что Петр 1 отказался жить в Кремле и так начал строительство Санкт-Петербурга...
«В Кремле не можно жить», – преображенец прав,
Там зверства древнего еще кишат микробы:
Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы,
И самозванца спесь – взамен народных прав.
А.Ахматова,1940
От самозванца(2012) до самовыдвиженца(2018) путь к пожизненному вождю(2024) не долог, если Народ надежно превращен в Едино-электорат 86%!

antimrakobes 16 марта 2018 | 18:46

Типа в России это для кого-то секрет!))))

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 марта Поздравить…

5 285 6 5236 13.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 284 6 6833 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 198 6 8681 07:25
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1208 6 65765 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 96 6 5642 07:00
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Выборы Президента. Провокации не пройдут Не сомневаюсь, что по сложившейся «доброй» традиции некоторые люди попытаются устроить шоу в день выборов. Но организовать 18 марта реальные «карусели» будет невозможно…

5 82 6 5401 16:33
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 665 6 46810 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 377 6 28294 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 243 6 19285 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 137 6 11011 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8343 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Новости

Борис Джонсон возложил на российского президента ответственность за нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля По словам главы внешнеполитического ведомства, по всей вероятности, приказ использовать химическое оружие на британской территории отдал Владимир Путин…

5 80 6 7018
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 104 6 9237 13.03
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 64 6 5697 12.03
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 154 6 13900 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5558 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская попросила ЦИК снять с президентских выборов Ксению Собчак Это связано с позицией кандидата по принадлежности Крыма…

5 153 6 43337
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 160 6 145580 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 13439 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 575 6 223501 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 196 6 189864 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6784476
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3350625

Сегодня в эфире