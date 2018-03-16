Результат грядущих президентских выборов не вызывает вопросов у ведущих зарубежных изданий
Многие из них пишут, что очередной срок для действующего главы государства не будет безоблачным.
Британская The Guardian назвала свою публикацию «Путинская политика Вечности». «После консолидации власти с использованием фальсификаций на выборах, российский лидер стал пионером в политике управления с помощью фиктивных угроз и выдуманных противников». Если раньше мир жил в парадигме «Политики неизбежного», когда всем казалось, что после падения Советского Союза страны постепенно будут двигаться к демократии; теперь мы оказались в новой реальности: «Политики вечности». В ней нацию представляют окружённой несуществующими врагами и заставляют испытывать комплекс жертвы. При этом, то, что происходит в России, может случиться и в других странах, — заключает The Guardian.
Ей вторит The Independent, которая утверждает, что Владимир Путин совсем не анахронизм, как кому-то хочет показаться, а «трендсеттер», на которого вдохновенно смотрят как в США сторонники Трампа, так на Филиппинах — последователи так похожего на него президента-популиста Дутерте. При этом газета называет запланированное на воскресенье голосование «Потёмкинискими выборами». Другие издание пишут про «видимость соревновательности» и «предрешённость исхода».
Американский интернет-портал The Hill вышел с публикацией о четырёх вещах, которых не хватает на президентских выборах в России: это программы Владимира Путина (впрочем, отмечается, что её он огласил в своём послании Федеральному Собранию, когда говорил о ракетах и новом вооружении); это Алексея Навального, которому не дали принять участие в выборах; не будет борьбы с коррупцией и, как отмечает The Hill, Значимых изменений в политике. Последнее вероятно по тому, что россияне и так понимают: в России жить лучше не станет. При этом люди не хотят никаких новых жертв, и уровень политической апатии крайне высок.
«Новый срок действующего хозяина Кремля совсем не означает, что ему будет легко,» — утверждает журнал The Economist. Несмотря на то, что он только начнётся, российская элита с этого момента будет занята только одним вопросом — а что будет дальше? Ведь Путин не сможет выдвигаться в очередной раз без изменений в Конституции. И при отсутствии ясности в этом вопросе, элита будет искать преемника. И, как пишет целый ряд изданий, параллельно думать: что делать «с неповоротливым кораблём персонализированной власти», «выстроенным по лекалам Путина и дрейфующем в сторону полного авторитаризма».
Комментарии11
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eduard53 16 марта 2018 | 18:24
Фюреру плевать на конституцию. Сколько надо будет, столько перепишут, пока он не помрёт. А там, глядишь, следующий ту же игру продолжит. Поднадзорный пипл не возражает.
alehan00074 16 марта 2018 | 18:31
eduard53: Уверен большинству русских осточертел до печенок этот лондонский отравитель, но вот только сделать они пока ничего не могут....пока еще холопы:((
ivfn 16 марта 2018 | 18:37
alehan00074:
Род занятий
art
Место работы
art
город
Соединенные штаты, Washington DC/Miami/Petersburg
МДА!!!!!
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 18:31
Вопрос о Конституции уже давно закрыт, Путин подтирается оной уже 20 лет.
Вопрос о будущем Путина волнует больше, чтобы еще замутить чтобы распилить бабла на ролдугинские скрипки.
Вопрос об экономике совсем не интересует Путина уже 20 лет.
vvpvvp1848 16 марта 2018 | 18:33
ЭхоМосквы может составить ПУРГА-рейтинг последних событий в единицах ЧасыПескова(чп), например:
пурга-4. "выборы" -дело давно решенное - 1чп
пурга-3. "Немцов мост" -дело недавно решенное – 10чп
пурга-2. сирийских «ихтамнетов» нет и не сосчитать – 50чп
пурга-1. "новичок" и Ко –вопрос выживания синдиката л’УБЯНКА -100чп
vezdehod 16 марта 2018 | 18:39
Результат грядущих президентских выборов не вызывает вопросов у ведущих зарубежных изданий
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А у остальных. тем более - поэтому они на них и не заморачиваются.
vvpvvp1848 16 марта 2018 | 18:36
ленИНо-сталИНы….путИНо-грудИНы-дюмИНы: вожди приходят и уходят, а синдикат л”УБЯНКА незыблем!
Проверим это через лет 6, когда новым вождем станет тов.Дюмин...если доживем.
... тому яркий пример: "одинаковые лица в одинаковых рубашках дружно голосуют за династию Кимов вот уже 65 года".
sasass 16 марта 2018 | 18:39
В России пора отменить тайное голосование на всех выборах , ибо тайное голосование способствует колоссальным фальсификациям при отсутствии элементарной демократии и гласности...
severnaj 16 марта 2018 | 18:44
Я не знаю, что там думает путинская "элита". Но люди не хотят так жить! Все таки не хотят, и это правда. Эти надутые 86% - ложь. Устали от этих морд песковых, путиных, всяких депутатов тупорылых, которым несть числа. Не будет этого!!!
vvpvvp1848 16 марта 2018 | 18:45
Известно, что Петр 1 отказался жить в Кремле и так начал строительство Санкт-Петербурга...
«В Кремле не можно жить», – преображенец прав,
Там зверства древнего еще кишат микробы:
Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы,
И самозванца спесь – взамен народных прав.
А.Ахматова,1940
От самозванца(2012) до самовыдвиженца(2018) путь к пожизненному вождю(2024) не долог, если Народ надежно превращен в Едино-электорат 86%!
antimrakobes 16 марта 2018 | 18:46
Типа в России это для кого-то секрет!))))