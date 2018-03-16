Результат грядущих президентских выборов не вызывает вопросов у ведущих зарубежных изданий

Многие из них пишут, что очередной срок для действующего главы государства не будет безоблачным.

Британская The Guardian назвала свою публикацию «Путинская политика Вечности». «После консолидации власти с использованием фальсификаций на выборах, российский лидер стал пионером в политике управления с помощью фиктивных угроз и выдуманных противников». Если раньше мир жил в парадигме «Политики неизбежного», когда всем казалось, что после падения Советского Союза страны постепенно будут двигаться к демократии; теперь мы оказались в новой реальности: «Политики вечности». В ней нацию представляют окружённой несуществующими врагами и заставляют испытывать комплекс жертвы. При этом, то, что происходит в России, может случиться и в других странах, — заключает The Guardian.

Ей вторит The Independent, которая утверждает, что Владимир Путин совсем не анахронизм, как кому-то хочет показаться, а «трендсеттер», на которого вдохновенно смотрят как в США сторонники Трампа, так на Филиппинах — последователи так похожего на него президента-популиста Дутерте. При этом газета называет запланированное на воскресенье голосование «Потёмкинискими выборами». Другие издание пишут про «видимость соревновательности» и «предрешённость исхода».

Американский интернет-портал The Hill вышел с публикацией о четырёх вещах, которых не хватает на президентских выборах в России: это программы Владимира Путина (впрочем, отмечается, что её он огласил в своём послании Федеральному Собранию, когда говорил о ракетах и новом вооружении); это Алексея Навального, которому не дали принять участие в выборах; не будет борьбы с коррупцией и, как отмечает The Hill, Значимых изменений в политике. Последнее вероятно по тому, что россияне и так понимают: в России жить лучше не станет. При этом люди не хотят никаких новых жертв, и уровень политической апатии крайне высок.

«Новый срок действующего хозяина Кремля совсем не означает, что ему будет легко,» — утверждает журнал The Economist. Несмотря на то, что он только начнётся, российская элита с этого момента будет занята только одним вопросом — а что будет дальше? Ведь Путин не сможет выдвигаться в очередной раз без изменений в Конституции. И при отсутствии ясности в этом вопросе, элита будет искать преемника. И, как пишет целый ряд изданий, параллельно думать: что делать «с неповоротливым кораблём персонализированной власти», «выстроенным по лекалам Путина и дрейфующем в сторону полного авторитаризма».