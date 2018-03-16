Подразделения МЧС переведены в повышенную готовность в связи с президентскими выборами
В обеспечении безопасности будут задействованы более ста тысяч сотрудников ведомства.
Ранее были проведены проверки избирательных участков. Власти Москвы ожидают, что в воскресенье наземный пассажирский транспорт будет сильно перегружен, поэтому на линии выйдет такое же количество автобусов, троллейбусов и трамваев, как в будни.
Глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов напомнил, что в городе существует услуга социального такси, которой могут воспользоваться маломобильные пассажиры.
Комментарии3
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captaingeorge 16 марта 2018 | 18:26
Корабли вышли в районы боевого позиционирования, самолеты - в зоны патрулирования...
babich174 16 марта 2018 | 18:27
//Подразделения МЧС переведены в повышенную готовность в связи с президентскими выборами//
А как на счет бомбардировочной авиации?
Упущение!
Да и таки бы не помешали.
ginbin_ 16 марта 2018 | 18:29
Уступайте дорогу пожарным машинам, Спасатели едут спасать явку. 100 тысю сотрудников по 10 раз итого 1000000 голосов за кремлевского дедушку потерявшего совесть.