//Подразделения МЧС переведены в повышенную готовность в связи с президентскими выборами//

В обеспечении безопасности будут задействованы более ста тысяч сотрудников ведомства.

Ранее были проведены проверки избирательных участков. Власти Москвы ожидают, что в воскресенье наземный пассажирский транспорт будет сильно перегружен, поэтому на линии выйдет такое же количество автобусов, троллейбусов и трамваев, как в будни.

Глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов напомнил, что в городе существует услуга социального такси, которой могут воспользоваться маломобильные пассажиры.