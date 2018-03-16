Памфилова: Общественные наблюдатели не должны сталкиваться с препятствиями во время работы на выборах

Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

«Надеюсь, что никаких препятствий ни для кого, кто на основании закона, получив от того или иного кандидата или партии направление, включая представителей «Голоса», Навального, кого угодно, проблем не должно быть. И я хотела бы надеяться, что в день голосования у нас не будет никаких конфликтов, будут находить общий язык и все вместе решать одну задачу: обеспечивать избирательные права наших граждан».

Ранее движение «Голос» сообщило, что арендодатель отказался предоставить помещение, где в день выборов должен был работать колл-центр. Глава ЦИК также пообещала обратиться в прокуратуру в связи с давлением на бюджетников в Ленобласти. По ее словам, подобные действия недопустимы.

Движение «Голос» все же организует колл-центр в день выборов. Об этом «Эху Москвы» рассказал руководитель отдела мониторинга выборов движения Андрей Бузин. При этом по его словам, в данной ситуации даже не пришлось прибегать к помощи главы ЦИКа Эллы Памфиловой.

Ранее в помещение, которое уже было арендовано движением, пришел участковый Сергей Ряполов вместе с еще одним человеком в штатском. Вскоре после этого арендодатель расторг договор аренды и вернул движению «Голос» сумму аренды, не объяснив причину.