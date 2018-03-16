Памфилова: Общественные наблюдатели не должны сталкиваться с препятствиями во время работы на выборах
Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.
«Надеюсь, что никаких препятствий ни для кого, кто на основании закона, получив от того или иного кандидата или партии направление, включая представителей «Голоса», Навального, кого угодно, проблем не должно быть. И я хотела бы надеяться, что в день голосования у нас не будет никаких конфликтов, будут находить общий язык и все вместе решать одну задачу: обеспечивать избирательные права наших граждан».
Ранее движение «Голос» сообщило, что арендодатель отказался предоставить помещение, где в день выборов должен был работать колл-центр. Глава ЦИК также пообещала обратиться в прокуратуру в связи с давлением на бюджетников в Ленобласти. По ее словам, подобные действия недопустимы.
Движение «Голос» все же организует колл-центр в день выборов. Об этом «Эху Москвы» рассказал руководитель отдела мониторинга выборов движения Андрей Бузин. При этом по его словам, в данной ситуации даже не пришлось прибегать к помощи главы ЦИКа Эллы Памфиловой.
Ранее в помещение, которое уже было арендовано движением, пришел участковый Сергей Ряполов вместе с еще одним человеком в штатском. Вскоре после этого арендодатель расторг договор аренды и вернул движению «Голос» сумму аренды, не объяснив причину.
Комментарии14
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sklar39 16 марта 2018 | 18:19
Да-да! И больше цинизма - людям это нравится!
akademik_ugarov_56 16 марта 2018 | 18:21
Явка ожидается рекордная, и конечно наблюдателей нужно много, чтобы никакие провокаторы не могли усомниться в итогах.
ginbin_ 16 марта 2018 | 18:26
akademik_ugarov_56: Вообще нужно чтобы наблюдатели были членами "ЕДИМРОССИИ". Только тогда обойдется без провокаций.
her 16 марта 2018 | 18:46
Памфилова: Общественные наблюдатели не должны сталкиваться с препятствиями во время работы на выборах
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А они сталкиваются и мешает им полиция, и ничего ты Памфилова путинской полиции сделать не можешь. :-)
nitinol 16 марта 2018 | 18:34
akademik_ugarov_56 18:21:
///Явка ожидается рекордная...///
Рекорднонизкая? Вы яснее выражайтесь, а то наберут в академики курсантов ПТУ...
nitinol 16 марта 2018 | 18:32
Не должны, но будут сталкиваться с препятствиями?
danko1 16 марта 2018 | 18:22
Избирательные права граждан будут обеспечены.
Для многих и многократно.
Но вот фальсификации разоблачать не дадут, будут по обыкновению подицию привлекать и наблюдателей удалять.
Да и возможности посмотреть чьи голоса Путину отдадут, не будет.
Единственное, что контролируется- это явка, да и то сумели карусели многократным голосованием заменить, контролировать ЦИК не будет, а у наблюдателей такой возможности нет технически.
captaingeorge 16 марта 2018 | 18:24
А у них. что встроена система экстренного торможения и объезда?
vezdehod 16 марта 2018 | 18:33
Памфилова: Общественные наблюдатели не должны сталкиваться с препятствиями во время работы на выборах
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Это как карта ляжет "уважаемая" Элла Александровна - полицаи у нас Университетов не кончали.
rogerrabbit 16 марта 2018 | 18:35
>> Общественные наблюдатели не должны сталкиваться с препятствиями во время работы на выборах
а также: "Будем стремиться, чтобы уровень зарплат шел по восходящей"
да и вообще "Свобода лучше, чем..."
истину говорят: С кем поведешься, от того и наберешься.
vladimir1967 16 марта 2018 | 18:37
Чурова говорит красивые слова котоорые не подтверждаются делами. Это совковая болезнь когда в СССР была самая передовая конституция , творились репрессии и гонения на свободу.
gregor 16 марта 2018 | 18:39
Памфилова: Общественные наблюдатели не должны сталкиваться с препятствиями во время работы на выборах
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Точно -точно .., и экономика должна быть экономна .
Потом - свобода лучше ,чем не свобода .
Но всё же классик прав ,определив две беды России , всё же прав .
bradis 16 марта 2018 | 18:49
"Общественные наблюдатели не должны сталкиваться с препятствиями во время работы на выборах".
Она еще забыла прибавить, что дважды два - четыре.
alalrom 16 марта 2018 | 18:52
Эллочка многое обещает ...... /Ильф и Петров/