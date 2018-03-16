Z Архив новостей новости
5 14 6 368
Эксклюзив Эха 18:11, 16 марта 2018

Памфилова: Общественные наблюдатели не должны сталкиваться с препятствиями во время работы на выборах

Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

«Надеюсь, что никаких препятствий ни для кого, кто на основании закона, получив от того или иного кандидата или партии направление, включая представителей «Голоса», Навального, кого угодно, проблем не должно быть. И я хотела бы надеяться, что в день голосования у нас не будет никаких конфликтов, будут находить общий язык и все вместе решать одну задачу: обеспечивать избирательные права наших граждан».

Ранее движение «Голос» сообщило, что арендодатель отказался предоставить помещение, где в день выборов должен был работать колл-центр. Глава ЦИК также пообещала обратиться в прокуратуру в связи с давлением на бюджетников в Ленобласти. По ее словам, подобные действия недопустимы.

Движение «Голос» все же организует колл-центр в день выборов. Об этом «Эху Москвы» рассказал руководитель отдела мониторинга выборов движения Андрей Бузин. При этом по его словам, в данной ситуации даже не пришлось прибегать к помощи главы ЦИКа Эллы Памфиловой.

Ранее в помещение, которое уже было арендовано движением, пришел участковый Сергей Ряполов вместе с еще одним человеком в штатском. Вскоре после этого арендодатель расторг договор аренды и вернул движению «Голос» сумму аренды, не объяснив причину.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

sklar39 16 марта 2018 | 18:19

Да-да! И больше цинизма - людям это нравится!

akademik_ugarov_56 16 марта 2018 | 18:21

Явка ожидается рекордная, и конечно наблюдателей нужно много, чтобы никакие провокаторы не могли усомниться в итогах.

ginbin_ 16 марта 2018 | 18:26

akademik_ugarov_56: Вообще нужно чтобы наблюдатели были членами "ЕДИМРОССИИ". Только тогда обойдется без провокаций.

her 16 марта 2018 | 18:46

Памфилова: Общественные наблюдатели не должны сталкиваться с препятствиями во время работы на выборах
--------------
А они сталкиваются и мешает им полиция, и ничего ты Памфилова путинской полиции сделать не можешь. :-)

nitinol 16 марта 2018 | 18:34

akademik_ugarov_56 18:21:
///Явка ожидается рекордная...///

Рекорднонизкая? Вы яснее выражайтесь, а то наберут в академики курсантов ПТУ...

nitinol 16 марта 2018 | 18:32

Не должны, но будут сталкиваться с препятствиями?

danko1 16 марта 2018 | 18:22

Избирательные права граждан будут обеспечены.
Для многих и многократно.
Но вот фальсификации разоблачать не дадут, будут по обыкновению подицию привлекать и наблюдателей удалять.
Да и возможности посмотреть чьи голоса Путину отдадут, не будет.
Единственное, что контролируется- это явка, да и то сумели карусели многократным голосованием заменить, контролировать ЦИК не будет, а у наблюдателей такой возможности нет технически.

captaingeorge 16 марта 2018 | 18:24

А у них. что встроена система экстренного торможения и объезда?

vezdehod 16 марта 2018 | 18:33

Памфилова: Общественные наблюдатели не должны сталкиваться с препятствиями во время работы на выборах
==========================================================================================
Это как карта ляжет "уважаемая" Элла Александровна - полицаи у нас Университетов не кончали.

rogerrabbit 16 марта 2018 | 18:35

>> Общественные наблюдатели не должны сталкиваться с препятствиями во время работы на выборах

а также: "Будем стремиться, чтобы уровень зарплат шел по восходящей"

да и вообще "Свобода лучше, чем..."



истину говорят: С кем поведешься, от того и наберешься.

vladimir1967 16 марта 2018 | 18:37

Чурова говорит красивые слова котоорые не подтверждаются делами. Это совковая болезнь когда в СССР была самая передовая конституция , творились репрессии и гонения на свободу.

gregor 16 марта 2018 | 18:39

Памфилова: Общественные наблюдатели не должны сталкиваться с препятствиями во время работы на выборах
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Точно -точно .., и экономика должна быть экономна .
Потом - свобода лучше ,чем не свобода .
Но всё же классик прав ,определив две беды России , всё же прав .

bradis 16 марта 2018 | 18:49

"Общественные наблюдатели не должны сталкиваться с препятствиями во время работы на выборах".
Она еще забыла прибавить, что дважды два - четыре.

alalrom 16 марта 2018 | 18:52

Эллочка многое обещает ...... /Ильф и Петров/

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 марта Поздравить…

5 285 6 5236 13.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 284 6 6833 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 198 6 8681 07:25
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1208 6 65765 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 96 6 5642 07:00
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Выборы Президента. Провокации не пройдут Не сомневаюсь, что по сложившейся «доброй» традиции некоторые люди попытаются устроить шоу в день выборов. Но организовать 18 марта реальные «карусели» будет невозможно…

5 82 6 5401 16:33
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 665 6 46810 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 377 6 28294 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 243 6 19285 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 137 6 11011 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8343 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Новости

Борис Джонсон возложил на российского президента ответственность за нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля По словам главы внешнеполитического ведомства, по всей вероятности, приказ использовать химическое оружие на британской территории отдал Владимир Путин…

5 80 6 7018
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 104 6 9237 13.03
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 64 6 5697 12.03
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 154 6 13900 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5558 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская попросила ЦИК снять с президентских выборов Ксению Собчак Это связано с позицией кандидата по принадлежности Крыма…

5 153 6 43337
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 160 6 145580 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 13439 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 575 6 223501 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 196 6 189864 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6784476
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3350625

Сегодня в эфире