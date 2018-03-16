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Эксклюзив Эха 18:08, 16 марта 2018

На Дальнем Востоке уже наступил «день тишины» – период, когда запрещена любая агитация в преддверии выборов

На Дальнем Востоке уже наступил «день тишины» – период, когда запрещена любая агитация в преддверии выборов президента. Сегодня Владимир Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в голосовании.

Еще накануне ЦИК рапортовал о том, что избирательная система страны к голосованию 18-го марта полностью готова.
В Центризбиркоме, а также в Кремле утверждают, что никаких официальных разнарядок на повышение явки не существует.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин лично поручил менеджерам компании проконтролировать явки сотрудников на выборы президента России. В распоряжении Русской службы ВВС оказалась копия данного поручения.

Для того, чтобы проследить, куда пойдут голосовать сотрудники, в департаментах Роснефти и в дочерних предприятиях создается целая система контроля. Она состоит из  внутренних агитаторов и ответственных за мобилизацию сотрудников Роснефти.

Похожие сообщения поступали и раньше. Официальный представитель Роснефти Михаил Леонтьев называл их  «ерундой»

Как отмечает ВВС, в Роснефти работает более 260 тысяч сотрудников.

Глава Крыма обещает выгнать чиновников, которые будут призывать бойкотировать выборы 18-го марта. Сергей Аксенов посоветовал «всем, кто не любит российскую Федерацию, ехать на границу, выходить на нейтральную полосу, где им  помашут рукой».

Обращаясь к представителям крымских татар, он сказал, что нельзя оставаться безучастными к политическим процессам, которые происходят на территории республики.

В Крыму сейчас проживают до двух миллионов человек, из них 15% — крымские татары.

Избирателям, которые не хотят идти на выборы, могут грозить житейские неприятности, — на это намекают некоторые телевизионные ролики, появившиеся, в  частности, в  эфире телеканала СТС. В  каждом сюжете ситуация разворачивается вокруг двух молодых людей. В одном из роликов на вопрос о том, пойдет ли друг на выборы, следует отрицательный ответ, после чего на молодого человека нападает ревнивый мужчина.

На другом видео этого же персонажа, отказавшегося голосовать, практически сразу сбивает машина. Еще на одном на него падает диван.

Власти нагоняют явку на предстоящих выборах по собственным соображениям, но это не значит, что само по себе участие в них автоматически становится чем-то плохим. Такое мнение высказал журналист Николай Сванидзе.

Сванидзе подчеркнул, что неучастие в голосовании никаких позитивных перемен вызывать не может.

Менее чем за два дня, оставшихся до президентских выборов, в российских регионах активизировались силовики — полицейские приходят в штабы Алексея Навального, изымает агитматериалы «забастовки избирателей» и задерживает активистов.

Сообщения о полицейских облавах из региональных штабов Навального в последние сутки поступают фактически одинаковые — сценарий всюду аналогичный. В Ярославле к активистам ещё накануне пришли сотрудники центра по борьбе с экстремизмом, они пересчитали листовки с призывами не идти на выборы и забрали почти 2000 экземпляров агитации. Из Нижегородского штаба — как утверждается, «для экспертизы», — кроме листовок изъяли наклейки и значки. Тем временем, в Гатчине — это под Петербургом — на 5 суток арестован координатор наблюдателей местного штаба Навального. День выборов Антон Грачёв проведет в изоляторе за проведенный 9 марта пикет в поддержку всё той же забастовки избирателей. Чем ближе выборы, тем больше каждый новый день приносит сообщений о задержаниях и арестах. Пять суток сегодня утром получил волонтер в Кемерове, из местного штаба, кстати, изъяли не только листовки, но и ноутбук, а также направления для наблюдателей.

Силовики пояснили, что обыск провели в рамках расследования уголовного дела о нарушении порядка финансирования избирательной кампании кандидата. Полицейские не обошли стороной и штабы Навального в Саратове, Красноярске и Якутске. Как сообщил сам оппозиционный политик, силовики везде пытаются сорвать выдачу направлений наблюдателям. Новость последнего часа: во время раздачи листовок задержаны координатор и активист забастовки в подмосковном Королёве, их отвезли в одно из городских отделений полиции. Тем временем, в Мурманске сотрудницу местного штаба Навального вызвали на допрос в Следственный комитет. Проводится проверка по признакам уголовного преступления — речь идет о статье 212.1 — «Неоднократное нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий». Первым осуждённым по такому обвинению в России, напомню, стал активист Ильдар Дадин. Ему дали два с половиной года колонии, однако спустя год с небольшим приговор был отменен.

Административный арест, теоретически, может ждать и самого Алексея Навального. Политику еще в конце февраля вручили протокол, из документа следует, что в отношении него заведено дело о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Статья предусматривает наказание до 30 суток в изоляторе.

Комментарии

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olegleon 16 марта 2018 | 18:13

много букв

evgolius7 16 марта 2018 | 18:15

На Дальнем Востоке уже наступил «день тишины» ...

Как я им завидую.....

alehan00074 16 марта 2018 | 18:26

какой еще "день тишины"? все эти говно-выборы в путираше надо скорее называть "день говна". Уверен большинству русских осточертел до печенок этот лондонский отравитель, но вот только сделать они пока ничего не могут....пока еще холопы:((

ignachio 16 марта 2018 | 18:30

Не день. У нас уже 18 лет не то тишины не то минута молчания.

akademik_ugarov_56 16 марта 2018 | 18:18

Дальний Восток традиционно голосует за Владимира Путина.
Поэтому я уверен сюрпризов не будет.

rampa 16 марта 2018 | 18:35

olegleon: вы удовлетворены моими ответами вам в новости "Полицейские пришли ...." о наблюдателях Навального?Там букв немного. Или вам лишь бы что-то против Навального ляпнуть?

ginbin_ 16 марта 2018 | 18:20

Кто соскабливал с билбордов светлый лик фюрера?

eternity88 16 марта 2018 | 18:51

ginbin_: уже разобрались - трех дней не проживет без протокола!

caesar_prost 16 марта 2018 | 18:24

/призвал избирателей не уклоняться от участия в голосовании./

Вот честно, давненько не слыхивал столь убийственных фраз. "Не уклоняться" - это типа попробуй, не приди...?
Бедная Раша, и когдаж тебя отмоют........((

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