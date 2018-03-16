Мемориальная доска в честь Бориса Немцова была установлена на стене дома, где жил политик

На церемонии присутствовали более двух сотен человек.

Люди начали приходить к дому, где жил Немцов, задолго до установки памятной доски. Некоторые из них были с цветами и плакатами в честь оппозиционера. Ксения Собчак, которая организовала установку таблички, приехала ровно к 17 часам — времени начала церемонии. Рядом с ней был сын убитого политика Антон Немцов. Он же, взобравшись на стремянку, и установил табличку на фасад здания — ту самую, которую в сентябре прошлого года сняли активисты движения SERB. Собчак же сказала, что сегодняшняя церемония не была возможна без соратников Немцова из движения «Солидарность», партии «Парнас», а также Алексея Навального.

По словам кандидата в президенты, им принадлежит огромная роль в установке таблички. На церемонию приехали и другие известные политики и журналисты, в частности, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев и главред «The New Times» Евгения Альбац. Последняя возложила цветы к месту, где установлена доска, и простояла перед ней в минуте молчания. Многие из тех, кто пришел на акцию, сказали, что мемориальная табличка — это капля в море по сравнению с тем, что общество может сделать для Бориса Немцова.

Ранее соратники и некоторые члены семьи Бориса Немцова отказались приезжать на открытие доски, считая сегодняшнюю церемонию частью предвыборной кампании Собчак.

Установка памятной таблички на доме Бориса Немцова в последний день агитации – это предвыборный пиар, считает глава ярославского регионального отделения партии «Парнас» Василий Цепенда

Напомним, табличку памяти Бориса Немцова в Ярославле установили в 2016 году.

Движение «Солидарность» и председатель политсовета организации Илья Яшин отказались участвовать в официальной церемонии открытия памятной таблички на доме Бориса Немцова. Об этом сам Яшин сообщил «Эху».

При этом Яшин отметил, что «Солидарность» приветствует установку таблички, и завтра проведет акцию возложения к ней цветов в память о Борисе Немцове.

Установка памятной таблички Борису Немцову значительное событие в современной истории России, считает политолог Станислав Белковский.

В феврале, накануне третьей годовщины убийства Немцова, Ксения Собчак получила одобрение столичной мэрии на установку мемориальной доски на доме в Москве, где жил Борис Немцов.