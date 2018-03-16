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Эксклюзив Эха 18:02, 16 марта 2018

Мемориальная доска в честь Бориса Немцова была установлена на стене дома, где жил политик

На церемонии присутствовали более двух сотен человек.

Люди начали приходить к дому, где жил Немцов, задолго до установки памятной доски. Некоторые из них были с цветами и плакатами в честь оппозиционера. Ксения Собчак, которая организовала установку таблички, приехала ровно к 17 часам — времени начала церемонии. Рядом с ней был сын убитого политика Антон Немцов. Он же, взобравшись на стремянку, и установил табличку на фасад здания — ту самую, которую в сентябре прошлого года сняли активисты движения SERB. Собчак же сказала, что сегодняшняя церемония не была возможна без соратников Немцова из движения «Солидарность», партии «Парнас», а также Алексея Навального.

По словам кандидата в президенты, им принадлежит огромная роль в установке таблички. На церемонию приехали и другие известные политики и журналисты, в частности, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев и главред «The New Times» Евгения Альбац. Последняя возложила цветы к месту, где установлена доска, и простояла перед ней в минуте молчания. Многие из тех, кто пришел на акцию, сказали, что мемориальная табличка — это капля в море по сравнению с тем, что общество может сделать для Бориса Немцова.

Ранее соратники и некоторые члены семьи Бориса Немцова отказались приезжать на открытие доски, считая сегодняшнюю церемонию частью предвыборной кампании Собчак.

Установка памятной таблички на доме Бориса Немцова в последний день агитации – это предвыборный пиар, считает глава ярославского регионального отделения партии «Парнас» Василий Цепенда

Напомним, табличку памяти Бориса Немцова в Ярославле установили в 2016 году.

Движение «Солидарность» и председатель политсовета организации Илья Яшин отказались участвовать в официальной церемонии открытия памятной таблички на доме Бориса Немцова. Об этом сам Яшин сообщил «Эху».

При этом Яшин отметил, что «Солидарность» приветствует установку таблички, и завтра проведет акцию возложения к ней цветов в память о Борисе Немцове.

Установка памятной таблички Борису Немцову значительное событие в современной истории России, считает политолог Станислав Белковский.

В феврале, накануне третьей годовщины убийства Немцова, Ксения Собчак получила одобрение столичной мэрии на установку мемориальной доски на доме в Москве, где жил Борис Немцов.

Комментарии

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leomosk16 16 марта 2018 | 18:09

В ожесточенной борьбе либероидной "оппозиции" друг с другом за справедливость, за право эксклюзивного использования берцовой кости ростовщика и коррупционера Б.Немцова в качестве древка для флажка, победила группировка Собчак-Кудрин-Гудков!

r88w556xl4 16 марта 2018 | 18:11

На церемонии присутствовали более двух сотен человек.
===============
Как быстро "несколько десятков" превратились в "несколько сотен". Видно американским кураторам не понравились предыдущие новости.

r88w556xl4 16 марта 2018 | 18:13

Ждём более поздних новостей, где количество присутствующих будет "около тысячи".

lion64___3 16 марта 2018 | 18:17

r88w556xl4: 10 миллионов было, не меньше.

daos15 16 марта 2018 | 18:12

leomosk16: Теперь начинается новое ДОЛГОЕ шоу - срывы , востановления, драки, задержания ...))))

edyatel 16 марта 2018 | 18:29

daos15: Не надо срывать. Надо просто повесить рядом таблички с фамилиями других жильцов, они такие же собственники этого дома как и Немцов, и я думаю у них не меньше заслуг

ivfn 16 марта 2018 | 18:30

daos15:
// табличку памяти Бориса Немцова в Ярославле установили в 2016 году.//
Заголовки в СМИ
В Ярославле установили найденную табличку памяти.. (то есть ее сняли и сунули в урну)
В Ярославле появилась новая табличка памяти Немцова
В Ярославле установили новую табличку памяти..
Власти Ярославля: табличка памяти Немцова установлена незаконно

В Ярославле установлена мемориальная табличка...
В Ярославле повторно установили памятную табличку...
Власти Ярославля распорядились снять памятную..
В Ярославле вновь установлена табличка памяти...
Власти Ярославля потребовали убрать памятную.

То есть табличку устанавливают ,приходят другие и снимают ее. Однако.
Вспомнился анекдот
Поймали ученые ящерицу и оторвали хвост ,а нее новый вырос. Ученые оторвали и этот ,а у нее новый вырос . Они оторвали и этот ,а у нее новый вырос ИТД и ИТД и ИТД
Мораль. Может хватит херней заниматься.

Повесили табличку ее сняли ,они другую повесили ,ее снова сняли.......МДА!!!!

polba 16 марта 2018 | 18:48

ivfn: И по каждому случаю - статья, отчет, смета, грантик.... работают ребятки.

serhio_25__ 16 марта 2018 | 18:09

""Ранее соратники и некоторые члены семьи Бориса Немцова отказались приезжать "" - т.к. за это им не заплатили.

tbedtlbrnjdf 16 марта 2018 | 18:09

Ну вот теперь есть место для метания говёшек - самое достойное предназначение для этой таблички!

daos15 16 марта 2018 | 18:10

Установили и установили , и хрен с ними , пусть напьются от радости )))

odobryam_s 16 марта 2018 | 18:10

Все, хомячье! Глодайте кость, которую вам кинули.... Типа, победили!

nelibermot17 16 марта 2018 | 18:11

Объясните мне, чем этот пиар от Ксюши отличается от пиара Димы Гудка или другого политика? Почему либерду и Жанну именно пиар от Собчак зацепил?

savushkinskiy_troll 16 марта 2018 | 18:23

nelibermot17: патамушта либерасты бились и им хрен на воротник
а ксюша крёстного попросила, и дело решено

lion64___3 16 марта 2018 | 18:12

Собрались изменники, либерасты и прочее лгбт. "И-го-го!" - заржала ксюшадь. Жаль было тратить гранты от ЦРУ на постройку "немцово-дурицкого сортира", осилили только это нечто. "Отсюда по публичным домам ходил бывший сочинский шулер, гайдарочубайсовский либераст, агент американского империализма, вор в особо крупных размерах борух".

pmasel 16 марта 2018 | 18:12

считая сегодняшнюю церемонию частью предвыборной кампании Собчак.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Завидуйте молча.
Такое впечатления, что Немцов народный любимец.
Счас портянки набегут и его об*ть начнут.
Какой пиар ля.

serhio_25__ 16 марта 2018 | 18:19

pmasel: Ага, особенно шахтеры любят Немцова.
Такое впечатление, что Немцов любимец малолеток родившихся в 2000е. Эти малолетки не жили, когда это тип был официальным цесаревичем царя Бориса и был одним из главных рулил нашей страны.

m_doc 16 марта 2018 | 18:26

pmasel: Коммент А. Минкина по поводу его знаменитых сливов-
прослушек:
"Если бы эти политики, например, тот же Чубайс, обсуждали вопросы любовных связей или достоинства виски, это конечно… Но когда они по телефону обсуждают совершенно криминальные сделки, как, например, Кох, когда они обсуждают политические дела государства, как, например, Немцов сказал по телефону, что он на три дня задержал указ президента, потому что ему задержали 100 тысяч долларов."

nikmart001 16 марта 2018 | 18:13

Неужели все собрались?

ura_123 16 марта 2018 | 18:16

nikmart001: Ваши все,не считая патрика и облома.

ura_123 16 марта 2018 | 18:14

Теперь многочисленные ватообразные будут скакать под табличкой,пытаясь дотянуться и облить мочой как у них это принято

lion64___3 16 марта 2018 | 18:19

ura_123: Неужто свидомые с майдана должны приехать, кто же ещё скакуны? И дурицкую с собой привезут, чтобы на мост повела унитаз-обвального вместе с мишей-2%?

edyatel 16 марта 2018 | 18:50

ura_123: Чтобы испортить вино не обязательно наливать в него мочу, иногда достаточно разбавить его водой.
Надо жильцам этого дома повесить рядом таблички со своими фамилиями.
Этот дом не только собственность Немцова, а и всех других и они вправе вешать свои фамилии даже без разрешения городской власти.

polsan 16 марта 2018 | 18:16

Тролли с одного компа, с мыслями из одной башки налетели и так вовремя! )) А в выигрыше хозяин, которой им платит за лизание грязи с сапога те же 11-80 :))

polsan 16 марта 2018 | 18:44

polsan: и себя же и лайкают с того же компа! ))

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nastawnik_dulo_w 16 марта 2018 | 18:22

Незавидна судьба памятной таблички блудливому трусу.\
Лучше бы похабное дитя "сенатора" Нарусовой повесила ее у себя дома.

sprav77 16 марта 2018 | 18:28

Это пиар 10000%

sasass 16 марта 2018 | 18:31

Что написано на табличке побоялись показать , стервецы и есть стервецы ....

sim202_ 16 марта 2018 | 18:34

Портянки, а вас с вашим дерьмом, -
пинками на такие новости сгоняют?
Или сами за доппаёк слетаетесь?

liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 18:44

хомки, теперь это ваша стена плача. Можете приходить побиться об нее головой и сунуть в щель записочку с сокровенными желаниями.

abraz 16 марта 2018 | 18:46

табличку привинтили. Ну слава богу, теперь хоть успокоятся наконец. Что хотели, то получили.

polba 16 марта 2018 | 18:50

abraz: Не-не-не... вы не поняли. Это не та табличка, повешенная не теми людьми, не туда, не тогда и не на те деньги.

sergeypuskino 16 марта 2018 | 18:49

мимо реальная.

kp6ic 16 марта 2018 | 18:52

как кость бросили.
неприятное послевкусие после всего этого.

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