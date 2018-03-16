Рок-группа «Пикник» попала в ДТП во Владимирской области

Несколько музыкантов госпитализированы. Запланированный на сегодня концерт группы в Рязанской областной филармонии отменен. Как передает ТАСС, микроавтобус, в котором ехали участники коллектива, столкнулся с двумя машинами в Гусь-Хрустальном районе.