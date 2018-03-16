Рок-группа «Пикник» попала в ДТП во Владимирской области
Несколько музыкантов госпитализированы. Запланированный на сегодня концерт группы в Рязанской областной филармонии отменен. Как передает ТАСС, микроавтобус, в котором ехали участники коллектива, столкнулся с двумя машинами в Гусь-Хрустальном районе.
Комментарии4
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odobryam_s 16 марта 2018 | 17:43
Где рок-музыка. а где этот "Пикник"....
chubazzl 16 марта 2018 | 17:51
Очень жаль, много лет их слушаю (((( Надеюсь, всё обойдётся.
boooben 16 марта 2018 | 17:52
Здоровья старичкам!
Пора в студии работать, хватит уже по мухосранскам разъезжать.
glebbalbesov 16 марта 2018 | 18:24
boooben: Настоящие рок-музыканты как раз и должны ездить по городам и давать живые концерты.