Полицейские пришли с обысками сразу в несколько региональных штабов Алексея Навального

Так в кемеровском офисе стражи порядка забрали ноутбуки в связи с расследованием уголовного дела в отношении одного из сотрудников. В Красноярске, Якутске и Саратове изымают направления наблюдателей, пишут соратники Навального. Все это происходит после встречи представителей Фонда борьбы с коррупцией с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Участники встречи пожаловались на то, что у активистов изымают листовки с призывами бойкотировать выборы, а также направления от кандидатов и партий для наблюдения.