Полицейские пришли с обысками сразу в несколько региональных штабов Алексея Навального
Так в кемеровском офисе стражи порядка забрали ноутбуки в связи с расследованием уголовного дела в отношении одного из сотрудников. В Красноярске, Якутске и Саратове изымают направления наблюдателей, пишут соратники Навального. Все это происходит после встречи представителей Фонда борьбы с коррупцией с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Участники встречи пожаловались на то, что у активистов изымают листовки с призывами бойкотировать выборы, а также направления от кандидатов и партий для наблюдения.
Комментарии19
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nikitin43 16 марта 2018 | 17:33
чем больше вовану опсирийскому дают по роже на западе тем он злее мочит своих граждан . может напугаются за бугром.
vasilevich58 16 марта 2018 | 17:52
На любую подлость готовы, лишь бы после выборов продолжить с лопаты жрать!
tbedtlbrnjdf 16 марта 2018 | 18:05
nikitin43: А ты пидар бандеровский какое отношение имеешь к российским гражданам? Ты вначале поинтересуйся чего хотят российские граждане, а потом квакай!
diximania1948 16 марта 2018 | 18:12
tbedtlbrnjdf: Почему вы, путиноиды, так зациклены на теме ниже пояса? Все гомосеки и педофилы
объединились в поддержку Путина?
poster6996 16 марта 2018 | 18:13
tbedtlbrnjdf: Ты за всех россиян не отвечай! И чего же хотят граждане??? Я к примеру, в том дерьме которое мне предлагают "избрать" - не нуждаюсь. Ну, квакни в ответ!
harry_r 16 марта 2018 | 17:34
Кемеровским полицейским понадобились бесплатные ноутбуки?
aleks50 Алексей Клубников 16 марта 2018 | 17:34
Полицаи на страже интересов жулья и ворья ,не зря их полицаями назвали.
olegleon 16 марта 2018 | 17:36
"у активистов изымают листовки с призывами бойкотировать выборы, а также направления от кандидатов"
и давно Навальный стал кандидатом? да и кто сказал, что будет легко? Ленин более 10 лет вынужден был по Щвейцариям и Британиям скрываться, прежде чем на броневичок залез
rihard 16 марта 2018 | 17:40
olegleon: А вы не в курсе, что они имеют право быть наблюдателями от партий и кандидатов?
olegleon 16 марта 2018 | 17:59
rihard: вот я и спрашиваю Навальный кандидат, чтобы посылать наблюдателей? или он себе стал приписывать чужих наблюдателей?
rampa 16 марта 2018 | 18:08
olegleon: штабы Навального договариваются с представителями кандидатов и регистрируют СВОИХ обученных и подготовленных наблюдателей, как наблюдателей от этого кандидата. Это вполне законная процедура.
rampa 16 марта 2018 | 18:13
rampa: olegleon: кстати, Навальный обучил и подготовил во многих городах через свои штабы в разы больше наблюдателей, чем все вместе взятые кандидаты, кроме Путина с его админ.ресурсом и может еще Грудинина (у КПРФ достаточно много наблюдателей всегда)
sadda 16 марта 2018 | 17:39
Путька иначе не может.
tks 16 марта 2018 | 17:41
Обыкновенный путизм.
captainobvious 16 марта 2018 | 18:00
ищут следы "Новичка"? понимаю...
tbedtlbrnjdf 16 марта 2018 | 18:03
Давно пора этот крысятник уничтожить, не понимаю почему власти сюсюкаются с этими мразями! Думаю, что Путин поймёт свою ошибку и найдёт достойное место для пиндоских агентов.
diximania1948 16 марта 2018 | 18:14
tbedtlbrnjdf: Почему вы так убоги в комментариях и ничего кроме заезженной пластинки про хохлов, пиндосов и либерастов предъявить не можете, где вас, идиотов выращивают?
anemon 16 марта 2018 | 18:04
На кой черт была нужна ему эта встреча? Неужели непонятно на неутверждении в кандидаты, что из себя представляет этот человек? Но, что настолько подлая - я и не представляла.
rampa 16 марта 2018 | 18:16
anemon: ладно, пусть это тоже ляжет в копилку доказательств. Пригодится