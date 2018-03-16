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17:30, 16 марта 2018

Один из наемников ЧВК Вагнер, который рассказал о потерях в Сирии, возможно был убит

Как пишет Znak.com со ссылкой на активистов Уральского казачества речь идет о Николае Хитёв из Асбеста. Он и Игорь Швецов, еще один житель Свердловской области, были задержаны службой безопасности частной военной компании. По сведениям издания, именно они после бойни у Дейр-эз-Зор рассказали по телефону о погибших уральцах, служивших в ЧВК Вагнера.
В результате столкновения на востоке Сирии, по разным данным, погибли от нескольких десятков до нескольких сотен российских граждан – наемников ЧВК Вагнера.

Комментарии

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zztop1960 16 марта 2018 | 17:34

На очереди Гиркин с Алкснисом ?

nikitin43 16 марта 2018 | 17:35

zztop1960: ещё одно частное гестапо , не много ли для расеи дерьма?

danko1 16 марта 2018 | 17:36

zztop1960: Преступная организация эта ЧВК, членам которым в соответствии с УК место на зоне.
А Путин этих наемников лоденаминаграждает.

kobylamay_sosetutrampa 16 марта 2018 | 17:45

danko1: "А Путин этих наемников лоденаминаграждает."------------- Бабка, что такое "лодена"? Тебя уже ими наградили?

r88w556xl4 16 марта 2018 | 18:02

kobylamay_sosetutrampa: У неё уже все мозги в лоденах, тяжёлый случай.

caesar_prost 16 марта 2018 | 18:30

r88w556xl4: kobylamay_sosetutrampa:

Господа из стада мастурбатов - мастурбируйте молча.............))

Ихтамнеты не уйдут от возмездия, свои иль чужие их накажут - не вижу разницы.....

sentimentalnyi 16 марта 2018 | 18:28

kobylamay_sosetutrampa: Лоден - это личный орден господина ПУ.

vezdehod 16 марта 2018 | 18:12

Шакалы начали уничтожать друг друга - такова шакалья доля.

tamplieres 16 марта 2018 | 18:19

Кто говорил, что предательство считает смертным грехом., но не говорил за длинный язык

malanoff 16 марта 2018 | 17:37

zztop1960: ИГИЛ -запрещена в РФ , но мстит. Неужели такие руки длинные или Караулову выпустили ?

irdo 16 марта 2018 | 17:50

zztop1960:
На очереди Гиркин с Алкснисом ?
============
Очередь длинная.

poluputing 16 марта 2018 | 18:09

zztop1960: а ведь понятно было, что будут творить эти ублюдки , напившись крови в Лугандоне и Сирии. И чем это уничтожение отлично от случая с Литвиненко и пр. Отменные ученички нацлидера с теми же приёмами

gregor 16 марта 2018 | 17:35

Один из наемников ЧВК Вагнер, который рассказал о потерях в Сирии, возможно был убит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бандитское государство .
Главарь травит химическим оружием людей .
Подчинённые убивают себе подобных .
86 % пособников одобрямс .

pablo_moderator 16 марта 2018 | 18:06

gregor:

придурок ты неисправимый , 86 % понятия не имеют , что такое вагнер , шмангер и прочее, запомни дуралей , хрена лысого ты про 86 % всё время долдонишь , а ? на просветись ,14 % импотент ты !

"Революцию мы обычно описываем как действия основных акторов. В то же самое время многие революции делаются меньшинством. С октябрем это еще более наглядно. Если мы посмотрим на современные революционные события, мы увидим, что в городах мобилизуется не очень большая часть населения. Да и в феврале 1917 года именно небольшая часть населения была на улицах. Хотя это и было довольно активное и ощутимое меньшинство."

poluputing 16 марта 2018 | 18:20

pablo_moderator: незнание не освобождает от ответственности,

vilingrad 16 марта 2018 | 18:31

gregor: pablo_moderator: запомни дуралей , хрена лысого ты про 86 % всё время долдонишь , а ? на просветись ,14 % импотент ты "
Голос рускаго мира:)

el_borz 16 марта 2018 | 17:36

Росияне убивают росиян из за Асада ...алавита.
Все логично как в былые времена...как делали предки.

fikus74 16 марта 2018 | 17:36

чвк вагнера - обычное опг

alexin65 16 марта 2018 | 17:42

fikus74: ОПГ - это российское государство, а "ЧВК" Уткина - это обычная шайка.

doch_nic 16 марта 2018 | 17:38

Прячут концы в воду россиянцы, а наемников под землю.
Естественно, НИКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ НЕ БУДЕТ: НЕТ ЧЕЛОВЕКА-НЕТ ПРОБЛЕМЫ.
А проблем своим рассказом они доставили много.
Прежде всего выявили полную беспомощность России в Сирии.
Похваляться можно, конечно, но американцы смели большое подразделение русских наемников на раз и что? ИХТАМНЕБЫЛО - жалко проблеял МИД и Генштаб.

budweiser23 16 марта 2018 | 17:41

Путенизм всё больше похож на преступление....

anji70 16 марта 2018 | 17:41

Понятно, что это никакая не частная военная компания и кому она подчиняется.

spec71205 16 марта 2018 | 17:44

Уткин...п@дал...Где ребята! Убрал этих свидетелей. ..найдем других . И в красках раскажем всей фидерации что было на самом деле. Забыл полиция в Сирии чеченская!

annacrimea 16 марта 2018 | 17:44

Собаке - собачья смерть.

serg_e 16 марта 2018 | 17:45

Служба ЧВК Вагнер имеет право задерживать и убивать вообще всех или только своих?

bonhoeffer 16 марта 2018 | 17:49

С бойни только в виде полуфабрикатов. Шеф-повар приказал.

niagr 16 марта 2018 | 17:51

Венедиктов во всех передачах говорит что информация на эхе основывается исключительно на фактах. Эта новость увы из разряда слухов. Автора новости нет. Кто такие Активисты казачества?

spec71205 16 марта 2018 | 17:56

niagr: сначала посмотрите в словарь Даля желательна первого издания познайте для себя значения слово Казак. Активисты казачества в кратце -канал я!!!

vvpvvp1848 16 марта 2018 | 17:52

отработанный материЯл, бабы ещО нарожают

macron21 16 марта 2018 | 17:53

Получается что право на насилие государство делегировало какой то частной компании,если правда то держитесь,гражданам такого государства мало не покажется.

(комментарий скрыт)

tks 16 марта 2018 | 17:55

Это всё, что вы хотели знать о "поварятах", но боялись спросить...

izleningrada 16 марта 2018 | 18:03

Пора комментаторам присвоить звезды по уровню здравомыслия, а пользователям дать функцию сокрытия того или иного количества звезд, а то читать всю эту муру уже невозможно совсем. Раньше в комментах можно было что-то неожиданное или интересное встретить, теперь только "путиноиды" русня" "рашка" "либерасты" "продажные". Многим и есть что добавить к статье, но добавлять в это болото кажется бесполезным.

hagana 16 марта 2018 | 18:04

Он слишком много знал ?

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

alexx2101 16 марта 2018 | 18:07

Интересно, что поставщиками т.н. добровольцев и наемников являются депрессивные регионы страны. Москвичей среди этой категории людей не много, чем выше уровень жизни, тем менше там добровольцев и желающих поехать повоевать.

pushok1971 16 марта 2018 | 18:13

Хорошо было бы!

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