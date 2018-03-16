Один из наемников ЧВК Вагнер, который рассказал о потерях в Сирии, возможно был убит
Как пишет Znak.com со ссылкой на активистов Уральского казачества речь идет о Николае Хитёв из Асбеста. Он и Игорь Швецов, еще один житель Свердловской области, были задержаны службой безопасности частной военной компании. По сведениям издания, именно они после бойни у Дейр-эз-Зор рассказали по телефону о погибших уральцах, служивших в ЧВК Вагнера.
В результате столкновения на востоке Сирии, по разным данным, погибли от нескольких десятков до нескольких сотен российских граждан – наемников ЧВК Вагнера.
Комментарии35
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zztop1960 16 марта 2018 | 17:34
На очереди Гиркин с Алкснисом ?
nikitin43 16 марта 2018 | 17:35
zztop1960: ещё одно частное гестапо , не много ли для расеи дерьма?
danko1 16 марта 2018 | 17:36
zztop1960: Преступная организация эта ЧВК, членам которым в соответствии с УК место на зоне.
А Путин этих наемников лоденаминаграждает.
kobylamay_sosetutrampa 16 марта 2018 | 17:45
danko1: "А Путин этих наемников лоденаминаграждает."------------- Бабка, что такое "лодена"? Тебя уже ими наградили?
r88w556xl4 16 марта 2018 | 18:02
kobylamay_sosetutrampa: У неё уже все мозги в лоденах, тяжёлый случай.
caesar_prost 16 марта 2018 | 18:30
r88w556xl4: kobylamay_sosetutrampa:
Господа из стада мастурбатов - мастурбируйте молча.............))
Ихтамнеты не уйдут от возмездия, свои иль чужие их накажут - не вижу разницы.....
sentimentalnyi 16 марта 2018 | 18:28
kobylamay_sosetutrampa: Лоден - это личный орден господина ПУ.
vezdehod 16 марта 2018 | 18:12
Шакалы начали уничтожать друг друга - такова шакалья доля.
tamplieres 16 марта 2018 | 18:19
Кто говорил, что предательство считает смертным грехом., но не говорил за длинный язык
malanoff 16 марта 2018 | 17:37
zztop1960: ИГИЛ -запрещена в РФ , но мстит. Неужели такие руки длинные или Караулову выпустили ?
irdo 16 марта 2018 | 17:50
zztop1960:
На очереди Гиркин с Алкснисом ?
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Очередь длинная.
poluputing 16 марта 2018 | 18:09
zztop1960: а ведь понятно было, что будут творить эти ублюдки , напившись крови в Лугандоне и Сирии. И чем это уничтожение отлично от случая с Литвиненко и пр. Отменные ученички нацлидера с теми же приёмами
gregor 16 марта 2018 | 17:35
Один из наемников ЧВК Вагнер, который рассказал о потерях в Сирии, возможно был убит
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Бандитское государство .
Главарь травит химическим оружием людей .
Подчинённые убивают себе подобных .
86 % пособников одобрямс .
pablo_moderator 16 марта 2018 | 18:06
gregor:
придурок ты неисправимый , 86 % понятия не имеют , что такое вагнер , шмангер и прочее, запомни дуралей , хрена лысого ты про 86 % всё время долдонишь , а ? на просветись ,14 % импотент ты !
"Революцию мы обычно описываем как действия основных акторов. В то же самое время многие революции делаются меньшинством. С октябрем это еще более наглядно. Если мы посмотрим на современные революционные события, мы увидим, что в городах мобилизуется не очень большая часть населения. Да и в феврале 1917 года именно небольшая часть населения была на улицах. Хотя это и было довольно активное и ощутимое меньшинство."
poluputing 16 марта 2018 | 18:20
pablo_moderator: незнание не освобождает от ответственности,
vilingrad 16 марта 2018 | 18:31
gregor: pablo_moderator: запомни дуралей , хрена лысого ты про 86 % всё время долдонишь , а ? на просветись ,14 % импотент ты "
Голос рускаго мира:)
el_borz 16 марта 2018 | 17:36
Росияне убивают росиян из за Асада ...алавита.
Все логично как в былые времена...как делали предки.
fikus74 16 марта 2018 | 17:36
чвк вагнера - обычное опг
alexin65 16 марта 2018 | 17:42
fikus74: ОПГ - это российское государство, а "ЧВК" Уткина - это обычная шайка.
doch_nic 16 марта 2018 | 17:38
Прячут концы в воду россиянцы, а наемников под землю.
Естественно, НИКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ НЕ БУДЕТ: НЕТ ЧЕЛОВЕКА-НЕТ ПРОБЛЕМЫ.
А проблем своим рассказом они доставили много.
Прежде всего выявили полную беспомощность России в Сирии.
Похваляться можно, конечно, но американцы смели большое подразделение русских наемников на раз и что? ИХТАМНЕБЫЛО - жалко проблеял МИД и Генштаб.
budweiser23 16 марта 2018 | 17:41
Путенизм всё больше похож на преступление....
anji70 16 марта 2018 | 17:41
Понятно, что это никакая не частная военная компания и кому она подчиняется.
spec71205 16 марта 2018 | 17:44
Уткин...п@дал...Где ребята! Убрал этих свидетелей. ..найдем других . И в красках раскажем всей фидерации что было на самом деле. Забыл полиция в Сирии чеченская!
annacrimea 16 марта 2018 | 17:44
Собаке - собачья смерть.
serg_e 16 марта 2018 | 17:45
Служба ЧВК Вагнер имеет право задерживать и убивать вообще всех или только своих?
bonhoeffer 16 марта 2018 | 17:49
С бойни только в виде полуфабрикатов. Шеф-повар приказал.
niagr 16 марта 2018 | 17:51
Венедиктов во всех передачах говорит что информация на эхе основывается исключительно на фактах. Эта новость увы из разряда слухов. Автора новости нет. Кто такие Активисты казачества?
spec71205 16 марта 2018 | 17:56
niagr: сначала посмотрите в словарь Даля желательна первого издания познайте для себя значения слово Казак. Активисты казачества в кратце -канал я!!!
vvpvvp1848 16 марта 2018 | 17:52
отработанный материЯл, бабы ещО нарожают
macron21 16 марта 2018 | 17:53
Получается что право на насилие государство делегировало какой то частной компании,если правда то держитесь,гражданам такого государства мало не покажется.
tks 16 марта 2018 | 17:55
Это всё, что вы хотели знать о "поварятах", но боялись спросить...
izleningrada 16 марта 2018 | 18:03
Пора комментаторам присвоить звезды по уровню здравомыслия, а пользователям дать функцию сокрытия того или иного количества звезд, а то читать всю эту муру уже невозможно совсем. Раньше в комментах можно было что-то неожиданное или интересное встретить, теперь только "путиноиды" русня" "рашка" "либерасты" "продажные". Многим и есть что добавить к статье, но добавлять в это болото кажется бесполезным.
hagana 16 марта 2018 | 18:04
Он слишком много знал ?
alexx2101 16 марта 2018 | 18:07
Интересно, что поставщиками т.н. добровольцев и наемников являются депрессивные регионы страны. Москвичей среди этой категории людей не много, чем выше уровень жизни, тем менше там добровольцев и желающих поехать повоевать.
pushok1971 16 марта 2018 | 18:13
Хорошо было бы!