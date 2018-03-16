Один из наемников ЧВК Вагнер, который рассказал о потерях в Сирии, возможно был убит

Как пишет Znak.com со ссылкой на активистов Уральского казачества речь идет о Николае Хитёв из Асбеста. Он и Игорь Швецов, еще один житель Свердловской области, были задержаны службой безопасности частной военной компании. По сведениям издания, именно они после бойни у Дейр-эз-Зор рассказали по телефону о погибших уральцах, служивших в ЧВК Вагнера.

В результате столкновения на востоке Сирии, по разным данным, погибли от нескольких десятков до нескольких сотен российских граждан – наемников ЧВК Вагнера.