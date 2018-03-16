Режиссер фильма «Зеленый фургон» Александр Павловский скончался на 71-м году жизни
Об этом рассказали в Союзе кинематографистов России. Павловский также такие фильмы, как «Трест, который лопнул», «Зефир в шоколаде», также он работал для детского юмористического канала «Ералаш».
О дате и месте прощания с режиссером пока не сообщается.
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