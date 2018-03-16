Борис Джонсон: Приказ о применении химоружия в Великобритании отдал лично Владимир Путин

Приказ о применении химоружия в Великобритании отдал лично Владимир Путин: «чрезвычайно вероятным» такой сценарий назвал министр иностранных дел Соединённого Королевства. Из Кремля уже последовал ответ на заявление официального Лондона. Все подробности в материале Андрея Ежова.

Глава британской дипломатии Борис Джонсон считает, что использование нервно-паралитического вещества на территории Британии санкционировали в Кремле. «Мы ничего не имеем против России, — сказал Джонсон, чьи слова приводит агентство Reuters, — это раздор с Путиным, и мы думаем, чтт, чрезвычайно вероятно, это был его приказ». Министр иностранных дел Великобритании подчеркнул, что химоружие в Европе было применено впервые со времен Второй мировой войны. Заявление главы МИД Соединённого Королевства в Кремле назвали «дипломатическим проступком».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Бориса Джонсона, сказал, что «любые ссылки и упоминания нашего прездента — не что иное как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение». Песков, чьё заявление приводит агентство «Интерфакс», вновь сказал, что «Россия не имеет ничего общего» с так называемым «делом Скрипаля».

О намерении оказать Лондону техническую помощь в расследовании отравления бывшего офицера российской разведки и его дочери заявила международная Организация по запрещению химического оружия.