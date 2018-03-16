Борис Джонсон: Приказ о применении химоружия в Великобритании отдал лично Владимир Путин
Приказ о применении химоружия в Великобритании отдал лично Владимир Путин: «чрезвычайно вероятным» такой сценарий назвал министр иностранных дел Соединённого Королевства. Из Кремля уже последовал ответ на заявление официального Лондона. Все подробности в материале Андрея Ежова.
Глава британской дипломатии Борис Джонсон считает, что использование нервно-паралитического вещества на территории Британии санкционировали в Кремле. «Мы ничего не имеем против России, — сказал Джонсон, чьи слова приводит агентство Reuters, — это раздор с Путиным, и мы думаем, чтт, чрезвычайно вероятно, это был его приказ». Министр иностранных дел Великобритании подчеркнул, что химоружие в Европе было применено впервые со времен Второй мировой войны. Заявление главы МИД Соединённого Королевства в Кремле назвали «дипломатическим проступком».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Бориса Джонсона, сказал, что «любые ссылки и упоминания нашего прездента — не что иное как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение». Песков, чьё заявление приводит агентство «Интерфакс», вновь сказал, что «Россия не имеет ничего общего» с так называемым «делом Скрипаля».
О намерении оказать Лондону техническую помощь в расследовании отравления бывшего офицера российской разведки и его дочери заявила международная Организация по запрещению химического оружия.
Комментарии30
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tag188 16 марта 2018 | 17:06
Это заявление может иметь более далеко идущий смысл.
Видимо, британцы готовятся не признать результаты воскресных выборов. Они просто не признают его легитимным, как в свое время не признали переизбрание Асада в Сирии.
patrik03 16 марта 2018 | 17:07
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Бориса Джонсона, сказал, что «любые ссылки и упоминания нашего прездента — не что иное как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение»...
- Вы не Сидоров - кассир!
- Нет, я кассир!
- Вы не кассир!
- Нет, я кассир!
- Вы пришли с улицы и сели, а кассира убили! Труп - в сейф!
- Что ты плетешь? Вот сейф пустой, ты что?
- Убрали, успели и сели вместо него. Вы не Сидоров - кассир!
- Да ты что? Вот паспорт на десять лет, дурака валяешь!
- А паспорт отняли!
- А карточка?
- Наклеили!
- А печать?
- Выкрали из милиции. Зарезали паспортистку, достали бланк, заполнили ее рукой, кровь смыли. Вы же смыли всю кровь! Зачем вы смыли кровь?
- Да ты что? Вот, все знают, все подтвердят. Ребята, кто я?
- Ничего не значит, вы сговорились!
- Да вот мой начальник!
- Это не он.
- Лаптев!
- Врет!
- Константин Петрович!
- Притворяется. Как ты сюда попал, убийца? Ты убил кассира! Ты его... Зачем ты его убил? Что он тебе сделал? Сидел человек, работал, а ты взял да его кокнул. Убийца!...
kottigr1 16 марта 2018 | 17:08
patrik03: Если Вован-Таврический без тени сожаления траванул своих сограждан на Дубровке, то что же его может остановить в Англии ?
pit_heap 16 марта 2018 | 17:09
kottigr1: бритты суетятся как глупцы.Если не будет доказательств, то и с Асадом придется признать аналогичное вранье. С Хуссейном уже и Блэр признался.
danko1 16 марта 2018 | 17:12
pit_heap: Все провокации, тем более международного уровня, совершаются по личному указанию Путина или с его молчаливого одобрения.
ФСБ никогда не пойдет на такой шаг без согласования и прямого указания Путина.
Пургу Песков гонит и низкопробное враньё.
pit_heap 16 марта 2018 | 17:20
danko1: ага,а еще снегом всю Англию завалил лично отдав приказ "Зверю с Востока"
poluputing 16 марта 2018 | 17:21
pit_heap: ну дык по Литвиненко всё доказано, и чем это помешало недомерку?
patrik03 16 марта 2018 | 17:09
kottigr1:
Чего бы ты понимал в колбасных обрезках.
nikitin43 16 марта 2018 | 17:10
kottigr1: а до этого и в Беслане над детишками покуражился.
savushkinskiy_troll 16 марта 2018 | 17:12
kottigr1: Если Вован-Таврический без тени сожаления траванул своих сограждан на Дубровке
---------------
лично, траванули их растяпы-спецназовцы
idshoohov 16 марта 2018 | 17:21
patrik03:
Может, во многих гнусных событиях Путин лично не отдавал приказ, но именно он создал такую систему, которая плодит со всё большим размахом эти гнусные события.
prade 16 марта 2018 | 17:21
patrik03: Патрик, твой хозяин может бросить всех работников свой фабрики лжи, работайте хоть в три смены, но оправдать Путина уже не можете. Поскольку правда сильнее вашей лжи.
sergeev67 16 марта 2018 | 17:17
tag188: Видимо, британцы готовятся не признать результаты воскресных выборов. Они просто не признают его легитимным,
Нахрена им это надо?
olegleon 16 марта 2018 | 17:23
tag188: не признают и что? солнце перестанет вставать? лето не наступит?
а ты не задумывался, что у британских властей истерика, т.к. теперь никто не захочет с МИ6 сотрудничать, а готовить разведчиков и засылать их в другую страну они разучились, т.к. привыкли подкупать местных?
pit_heap 16 марта 2018 | 17:07
неужели британцы рейтинг Путина до 90 доведут?
condor00 16 марта 2018 | 17:13
pit_heap: И по-крупному разведут своего обывателя.
olegleon 16 марта 2018 | 17:07
песня Лепса "Я уеду жить в Лондон" теперь звучит как приговор для российских олигархов и сотрудников спецслужб, предавших свои учреждения
dobro_vam_v_dom 16 марта 2018 | 17:07
Англичане, как обычно, пытаются свалить с больной головы на здоровую.
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЕРОЯТНО, что именно Лондон совместно с Вашингтоном устроили эту грязную провокацию накануне выборов президента РФ.
Во-первых, покушение произошло на территории Англии.
Во-вторых, недалеко от места отравления находится военная химическая лаборатория, на которой удивительным образом нашлись образцы т.н. «Новичка».
В-третьих, у Англии есть серьезные мотивы – нагадить Путину перед выборами и сорвать ЧМ-2018, на который она сама претендовала.
РОССИЯНЕ! Возвращайтесь из Англии! Иначе вас или ваши семьи постигнет участь Скрипалей или принцессы Дианы. Правящие британские твари на все готовы…
shkolniza 16 марта 2018 | 17:14
dobro_vam_v_dom: Ну, да, "лично Путин" и приказ убить бедного Немцова отдал, и приказ отравить отставной козы барабанщика Скрипаля - очень
ему хочется имидж свой портить и портить, особенно перед выборами.
Чтобы конкуренты привлекательнее выглядели.:)
ys171717 16 марта 2018 | 17:08
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в 3-8 раз выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают на каждом углу вместе детсадов,
(9) сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? А ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ.
Только БОЙКОТ!
pit_heap 16 марта 2018 | 17:11
ys171717: обновите методичку. в 2002 году нефть стоила 29 долларов.Более ста она была всего два с половиной года
demokrat62 16 марта 2018 | 17:17
pit_heap: Не ври .В 2008 году достигала 140 долларов и выше.
donnarosadalvadores 16 марта 2018 | 17:08
Все, пи3....ц, котенку)))
sadda 16 марта 2018 | 17:09
Песков как всегда гонит пургу.
aleks50 Алексей Клубников 16 марта 2018 | 17:11
Песков : этонемы, настамнет, авыдокажите.
bbob 16 марта 2018 | 17:13
Песков говорит, что «Россия не имеет ничего общего» с так называемым «делом Скрипаля». А Путин сказал, что Песков несет пургу.
Вывод?
solonko 16 марта 2018 | 17:13
Ну, надо же был как-то отвечать на позорный разгром наемников Вагнера в Сирии. А как? Правильно, позорным нападением ... нет, на на Америку (это ссыкотно), а на туже Великобританию - англосаксы как-никак.
abraz 16 марта 2018 | 17:15
«чрезвычайно вероятным» такой сценарий назвал министр иностранных дел Соединённого Королевства
-----------------------------------
«чрезвычайно вероятным» это еще не достоверным. Поэтому «чрезвычайно вероятно» и даже достоверно, что это Джонсон просто мудак.
komiccap_nkvd 16 марта 2018 | 17:19
вот и дождались. во власть в Британии пробрались дегенераты.
putin_itogy 16 марта 2018 | 17:19
У путина безумный взгляд, по телевизору показывают полностью психопатичного, неадекВАТНОГО человека!
У него сегодня даже из носа торчали козюлки, он полностью перестал контролировать себя, свою мимику.
Совершенно пустое дикое лицо! Он не в себе!
Кому отдают ядерную кнопку россияне 18 марта, они даже не понимают!
Это тот кто, психопат, деменциарный параноик, слетевший с катушек,
кто пошлёт после 18 марта их детей в ядерную топку!