Мосгорсуд уже 12 апреля рассмотрит жалобу на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву
Его адвокаты настаивают на невиновности бывшего министра и просят отменить приговор – 8 лет колонии строгого режима. Сейчас Улюкаев находится в изоляторе Кремлевский централ, который расположен на территории «Матросской тишины». Он был признан виновным в получении взятки в крупном размере.
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