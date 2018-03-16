Мосгорсуд уже 12 апреля рассмотрит жалобу на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву

Его адвокаты настаивают на невиновности бывшего министра и просят отменить приговор – 8 лет колонии строгого режима. Сейчас Улюкаев находится в изоляторе Кремлевский централ, который расположен на территории «Матросской тишины». Он был признан виновным в получении взятки в крупном размере.