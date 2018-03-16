В Москве сегодня открывают памятный знак Борису Немцову
Каждый пятый россиянин считает, что Борис Немцов был убит за свои оппозиционные взгляды и критику власти. С этим также согласны четверть тех, кто знает об убийстве политика, — рассказали в «Левада-центре». 42% знающих об убийстве не верят, что заказчики когда-либо будут найдены, — отметили социологи.
Комментарии5
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olegleon 16 марта 2018 | 17:05
памятный знак оказался не нужен родственникам и друзьям покойного.
vor_mbh_yo_xaxa 16 марта 2018 | 17:19
Знак Фак.
;-D
liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 17:18
Три года бессистемная российская оппозиция визжала про злую власть, которая не разрешает им повесить табличку с немцовым. А теперь, оказывается, никому она не нужна. Хомки, вы смешны и жалки :)
petrovich_spb 16 марта 2018 | 17:21
Каждый пятый... знает ктО заказчик. Он каждый день нагло ухмыляется телезрителям.
nikolashin2017 16 марта 2018 | 17:22
скоро выборы и вот :
все пошло наоборот
и решила наша власть
перед ворогами пасть?