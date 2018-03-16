В Москве сегодня открывают памятный знак Борису Немцову

Каждый пятый россиянин считает, что Борис Немцов был убит за свои оппозиционные взгляды и критику власти. С этим также согласны четверть тех, кто знает об убийстве политика, — рассказали в «Левада-центре». 42% знающих об убийстве не верят, что заказчики когда-либо будут найдены, — отметили социологи.