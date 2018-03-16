По меньшей мере, десять человек пострадали в результате аварии на канатной дороге в Гудаури
Среди них туристы из России и Швеции, — говорят в министерстве здравоохранения Грузии. Как следует из видеозаписи, появившейся в социальных сетях, кабинки канатной дороги внезапно поехали с большой скоростью в обратную сторону.
Подъемник открыли шесть лет назад. Его длина составляет около2,5 километров.
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