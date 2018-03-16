По меньшей мере, десять человек пострадали в результате аварии на канатной дороге в Гудаури

Среди них туристы из России и Швеции, — говорят в министерстве здравоохранения Грузии. Как следует из видеозаписи, появившейся в социальных сетях, кабинки канатной дороги внезапно поехали с большой скоростью в обратную сторону.

Подъемник открыли шесть лет назад. Его длина составляет около2,5 километров.