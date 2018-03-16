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16:31, 16 марта 2018

Российский МИД вызвал к себе посла Польши

Дипломату был заявлен протест в связи с планами Варшавы провести эксгумацию останков советских воинов в Староховице — на юго-востоке республики. В Москве не согласны с аргументами польской стороны. Варшава объясняет планы перезахоронить останки воинов желанием оградить мемориал от случаев вандализма. На Смоленской площади, в свою очередь, говорят, что международные договоры предполагают такие действия только в исключительных случаях.

Комментарии

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malanoff 16 марта 2018 | 16:36

Там в МИДе уже наверно очередь из послов стоит. Все государства какие то плохие , не рукопожатные.. Только посла Сирии не вызывают , Он никому здесь не нужен , не котируется..

el_borz 16 марта 2018 | 16:51

Фашисты стали антифашистами, антифашисты стали фашистами.
Сатана правит миром.

evgolius7 16 марта 2018 | 17:06

: Освободители - это когда освободили и ушли.
А СССР пришёл , освободил и остался вместо Гитлера, поставив у власти освобождённых стран своих марионеток.

velbkeirf1 16 марта 2018 | 16:52

malanoff: поверь на твоей могиле будут срать коровы и никто этого даже не заметит

vinibi 16 марта 2018 | 17:03

velbkeirf1: А если вы пригожинские мрази все сплошь из старого засохшего собачьего дерьма клонированы- то вам и погоста не надо?!!

ilja13 16 марта 2018 | 16:36

Может наконец то русский иван поймет, что не надо было умирать за чужие территории и жизни чужих не своих сородичей? Дошло?

poluputing 16 марта 2018 | 16:40

ilja13: а ещё бы Ванюше просто уразуметь, что негоже захватывать чужое, если мамка в детстве не объяснила

osj99 16 марта 2018 | 16:55

poluputing: господа, не позорьтесь, а? Я понимаю, что путин - зло. Но считать погибших на территории Польше солдат красной армии захватчиками чужого - это какой-то цинизм сверх меры. А польским товарищам, если бы они смогли, не помешало бы задуматься - каким образом их территория после войны увеличилась, их язык и культура не были уничтожены? И даже за коллаборционизм никто, по большому счету, не пострадал. Может быть на перефирии мозгов всплывут эти несчастные, переносимые с места на место кости Ванюш и Алёш

poluputing 16 марта 2018 | 17:14

osj99: дык я про Украину, Приднестровье, Грузию, а помогать в деле праведном - нормально и не понимайте всё буквально

lisitsa1962 16 марта 2018 | 17:21

osj99: Кости Ванюш и Алёш (а также Олесей, Петрусей, Гиви, Моисеев, Асламбеков и других мужчин всех народностей Советского Союза) спокойно и почтительно переносят туда где им положено быть - в места упокоения, на кладбища, оттуда где им быть не положено - от придорожья. Но истерику по этому поводу устраивают исключительно потомки Ванюш и Алёш. И русским товарищам, если бы они смогли, не помешало бы задуматься - почему ни Беларусь ни Казахстан не дергают послов по этому поводу. А также задуматься как же это надо было после 1945 года обидеть, оскорбить, унизить и поляков и другие народы чтобы тяжесть последующих обид перевесила благодарность от освобождения?
Не касаясь этого конкретного случая, в общем о политике РФ и настрое российского народа.. Ваши власти с вашего радостногоодобрения сделали память о прошлых жертвах заложницей нынешних имперских замахов. Удивительно ли что нынешние поляки гораздо лучше помнят "gospodarz wrócił" (хозяева вернулись) расклееные на красных серпасто-молоткастых стикерах в Варшаве в 2012м чем подвиги дивизии имени Костюшко? По-моему, нисколько. Ымперством, презрением к выбору других, откровенным хамством нынешние российские потомки оскорбляют память своих дедов и прадедов. Не позорьтесь, судари и не позорьте своих предков, не лишайте их заслуженного уважения. Отношение к памятникам - это выражение отношения к вам

wojskowy Марек Качоровски 16 марта 2018 | 16:55

ilja13: Это вы объясните детям, жёнам и матерям чьи близкие гибнут за нефтяной заводик пригожина за тысячи километров от своей Родины, в чужой для русского человека стране.

plidurok Андрей Филимонов 16 марта 2018 | 16:39

Для Смоленской площади проявления вандализма - естественное состояние, а ниикак не исключительное.

zemljanka 16 марта 2018 | 16:46

Гондурас чешется (с)...

nikitin43 16 марта 2018 | 16:51

может кокс таки завезли

wojskowy Марек Качоровски 16 марта 2018 | 16:52

В МИД явно сидят не адекватные люди. В Польше принято решение все останки солдат Второй Мировой Войны захоронить на Воинских кладбищах, и в первую очередь переносят останки из тех мест, где за ними никто не ухаживает и могилы практически разрушаются. Что против этого имеет МИД. Крупные воинские кладбища где похоронены Советские солдаты в идеальном состоянии, а вот отдельные могилы нет, задача стоит всех перезахоронить на больших воинских кладбищах, что бы могилы не были утеряны. Любой может набрать в интернете несколько слов, например: Кладбище Советских воинов во Вроцлаве, фото. Или может МИД считает, что могилы, которые разрушатся это лучше? И это не является причиной что бы останки перенести на цивилизованные кладбища?

monik_7 16 марта 2018 | 17:13

wojskowy: и вообще не лучше ли России запросить все останки из всех "освобожденных" стран Европы и захоронить у себя дома если уж так они пекутся о сохранности праха своих воинов. Было бы логичней чем учить суверенные государства что им следует делать у себя дома.

abuvgrobu 16 марта 2018 | 17:01

Откопать в Катынском лесу все костяшки польских свиней и перезахоронить их в отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока. С целью оградить от случаев вандализма, конечно же..

wojskowy Марек Качоровски 16 марта 2018 | 17:11

abuvgrobu: Свинья это ты шавка подзаборная, это ты своему Президенту скажи, который цветы положил в Катыне к невинно убиённым. Наверное в Церковь ходишь и молишься. Так знай, то что ты сказал о мё

wojskowy Марек Качоровски 16 марта 2018 | 17:12

wojskowy: о мёртвых, есть грех. Хотя такая падла подзаборная только грешить и умеет.

chernyij 16 марта 2018 | 17:20

Россия напоминает о международных договорах? Смешно.

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