Российский МИД вызвал к себе посла Польши

Дипломату был заявлен протест в связи с планами Варшавы провести эксгумацию останков советских воинов в Староховице — на юго-востоке республики. В Москве не согласны с аргументами польской стороны. Варшава объясняет планы перезахоронить останки воинов желанием оградить мемориал от случаев вандализма. На Смоленской площади, в свою очередь, говорят, что международные договоры предполагают такие действия только в исключительных случаях.