Родственники Бориса Немцова не будут сегодня присутствовать на открытии памятной таблички на доме, где он жил
Как пояснила дочь политика, Жанна Немцова, решение принято из-за того, что установка этого знака проводится по инициативе одного из кандидатов в президенты. Она не хочет, чтобы память отца использовалась в политическом действии, — пишет «Коммерсантъ».
Нынешнюю установку памятной доски мэрия Москва разрешила после того, как с этой инициативой к столичному руководству обратилась телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак.
Комментарии9
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traviliberalovgazamiudushlivami 16 марта 2018 | 16:33
На борю всем насрать
kfynf 16 марта 2018 | 16:37
такие же говнюки , как и убиенный Дурицкий - Эйдман...
ukov 16 марта 2018 | 16:43
kfynf:
если бы им Боря в завещании деньжонок подкинул,
а тут хли доска какая-то.
liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 16:34
Мда, с такой внесистемной оппозицией Путин непобедим :)
ed10075 16 марта 2018 | 16:39
Собчак стала гнидой после того, как приняла участие в спекуляции на имени Бориса Немцова, и в этом фарсе с табличкой. Дураку ясно, что инициатива повесить именно перед выборами табличку исходит от креативщиков Администрации президента, и Собчак отдали право "быть инициатором". Все эти иудинские манипуляции - для повышения явки на переназначение главы государства, по недоразумению называемом выборами.
vladimir_samsonov 16 марта 2018 | 16:41
Очень странное решение родственников Немцова.
nestor199 16 марта 2018 | 16:52
vladimir_samsonov: Родственники БЕНи боятся на людей светиться - ведь и оплевать могут.
liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 16:42
Лишнее подтверждение тому, что трупик борыся никому не интересен, а нужен только повод сделать скорбное селфи
alalrom 16 марта 2018 | 17:05
Не знал что у такого умного человека ничтожные родственники