Родственники Бориса Немцова не будут сегодня присутствовать на открытии памятной таблички на доме, где он жил

Как пояснила дочь политика, Жанна Немцова, решение принято из-за того, что установка этого знака проводится по инициативе одного из кандидатов в президенты. Она не хочет, чтобы память отца использовалась в политическом действии, — пишет «Коммерсантъ».

Нынешнюю установку памятной доски мэрия Москва разрешила после того, как с этой инициативой к столичному руководству обратилась телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак.