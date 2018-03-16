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16:31, 16 марта 2018

Родственники Бориса Немцова не будут сегодня присутствовать на открытии памятной таблички на доме, где он жил

Как пояснила дочь политика, Жанна Немцова, решение принято из-за того, что установка этого знака проводится по инициативе одного из кандидатов в президенты. Она не хочет, чтобы память отца использовалась в политическом действии, — пишет «Коммерсантъ».
Нынешнюю установку памятной доски мэрия Москва разрешила после того, как с этой инициативой к столичному руководству обратилась телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак.

Комментарии

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traviliberalovgazamiudushlivami 16 марта 2018 | 16:33

На борю всем насрать

kfynf 16 марта 2018 | 16:37

такие же говнюки , как и убиенный Дурицкий - Эйдман...

ukov 16 марта 2018 | 16:43

kfynf:
если бы им Боря в завещании деньжонок подкинул,
а тут хли доска какая-то.

liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 16:34

Мда, с такой внесистемной оппозицией Путин непобедим :)

ed10075 16 марта 2018 | 16:39

Собчак стала гнидой после того, как приняла участие в спекуляции на имени Бориса Немцова, и в этом фарсе с табличкой. Дураку ясно, что инициатива повесить именно перед выборами табличку исходит от креативщиков Администрации президента, и Собчак отдали право "быть инициатором". Все эти иудинские манипуляции - для повышения явки на переназначение главы государства, по недоразумению называемом выборами.

vladimir_samsonov 16 марта 2018 | 16:41

Очень странное решение родственников Немцова.

nestor199 16 марта 2018 | 16:52

vladimir_samsonov: Родственники БЕНи боятся на людей светиться - ведь и оплевать могут.

liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 16:42

Лишнее подтверждение тому, что трупик борыся никому не интересен, а нужен только повод сделать скорбное селфи

alalrom 16 марта 2018 | 17:05

Не знал что у такого умного человека ничтожные родственники

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