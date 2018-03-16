Борис Джонсон возложил на российского президента ответственность за нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон возложил на российского президента ответственность за нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам главы внешнеполитического ведомства, по всей вероятности, приказ использовать химическое оружие на британской территории отдал Владимир Путин. Джонсон подчеркнул, что официальный Лондон не имеет ничего против российских граждан, однако русофобия является следствием произошедшего, — передает агентство Рейтер.
Впервые со 2-й Мировой войны на территории Европы было использовано нервно-паралитическое вещество, — отметил Джонсон. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал упоминания Путина в связи с делом Скрипаля шокирующим и непростительным с точки зрения дипломатии. Он подчеркнул, что Россия не имеет ничего общего с этой историей.
Комментарии70
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padun 16 марта 2018 | 16:32
Борис, ты прав!!!
cattt 16 марта 2018 | 16:33
padun: Ну Бориска, доберутся до тебя славные рыцари плаща и кинжала.
mymymy 16 марта 2018 | 16:36
cattt: Блэр возложил на Саддама ответственность за страшное иракское оружие - оружия не было, это была ложь.
Кэмерон возложил на Путина ответственность за загромленную украми российскую якобы бронетанковую колонну - колонны не было, это была ложь.
Теперь Джонсон возлагает ответственность - история повторяется, это снова ложь.
duch_nec 16 марта 2018 | 16:43
mymymy:
Была ложь, или не была, но не стало Саддама.
Ты зачем, сволочь, это постишь, На что намекаешь, скотина.
Какая история повторяется?
rico76 16 марта 2018 | 16:49
duch_nec: он ни на что не намекает, а говорит прямо! И абсолютно прав!
duch_nec 16 марта 2018 | 16:54
rico76: То есть он говорит прямо, что Путина ждет су3дьба Саддама?
Какие же вы злобные мрази такого ему желать.
А еще под путриотов маскируетесь.
Вот так вы сволочи и выявляетесь. Подлые вы предатели.
Жди, тебя скоро доставят в мой кабинет. Посидишь под столом.
rico76 16 марта 2018 | 16:57
duch_nec: тоже «Дурачка» нанюхался?)
duch_nec 16 марта 2018 | 17:03
rico76: Скоро ты узнаешь чем мой дурачок пахнет.
И ротик свой помой.
vinibi 16 марта 2018 | 17:07
duch_nec: Этим мразям пригожинским не привыкать - они с этим живут постоянно!!!
minerr 16 марта 2018 | 16:59
duch_nec: Для тех кто в кастрюле - он говорит, что это как раз Джонсона ждет судьба Блэера - т.е. полное забвение. Уловил?
duch_nec 16 марта 2018 | 17:01
minerr: Судьба САДДАМА МНОГО СТРАШНЕЕ, НЕ СОГЛАСЕН?
Сколько он по погребам прятался, а вот не забыли. Нашли.
padun 16 марта 2018 | 17:23
duch_nec: Путин и патриотизм понятия несовместимые
gordy 16 марта 2018 | 16:55
@Дмитрий Песков назвал упоминания Путина в связи с делом Скрипаля шокирующим и непростительным с точки зрения дипломатии.@
Лавров отхлестает Джонсона по щекам?
idshoohov 16 марта 2018 | 17:01
mymymy:
Может, в этом гнусном событии Путин лично не отдавал приказа, но именно он создал такую систему, которая плодит со всё большим размахом эти грустные события
alehan00074 16 марта 2018 | 17:14
mymymy: Лживая говносвинья! ты что думаешь, что все забыли как твой дружок саддам травил кудров газами и захватывал суверенный Кувейт? Кого ты тут пытаешься обмануть? Да, отпендюрили США эту сволочь вместе с вашими допотопныни мигами, танками и советниками из сссрешки и ОТЛИЧНО! Причем отпендюрили так мощно и эффектно, что авторитарная сволочь по всему мира от москвы до триполи обосралась по уши и стала бубнить свою вечную мантру про однополярный мир:)))
А с делом этого скриполя и так все ясно - путирашинские идиоты и лгуны! и тому кто веками врет веры никогда не будет- это вранье тянется еще с совдепии, ленина-сралина-андропова и естественно продложается сейчас: крыма, донбас, сбитый боинг, ссанье по чужим пробиркам итд. Правда, справедливости ради, не с путина это началось: человек советский, а теперь путирашинский врет по определению, врет с детства, врет паталогически и считает это своим достоинством. Оно и понятно - с таким государством в этой стране не нельзя жить нормально.
poluputing 16 марта 2018 | 16:36
padun: недомерки чувствуют свою ущербность с детства, поэтому очень часто становятся коварными, злобными и мстительными. Свои комплексы уравновешивают нездоровой жаждой власти
rico76 16 марта 2018 | 16:47
padun: Английская пресса, британские ученые и сыщики установили, что Борис Джонс с высокой долей вероятности был еще 2007 году отравлен российским секретным боевым веществом "Дурачок" - это вещество сверхмедленного действия, которое однако, с каждым годом проявляется все сильнее!)))
sergej17 16 марта 2018 | 17:12
rico76: А это вещество уже давно распылено над несчастным населением "сколеннемогущейвстать".
azt 16 марта 2018 | 16:33
Борис поди свечку держал )
splin2 16 марта 2018 | 16:38
azt:У РФ есть разнообразное оружие для защиты от врагов, включая боевые ОВ.
duch_nec 16 марта 2018 | 16:45
azt: Держал Борис или не держал, но вставляет капитально. Вон как все портянки и кремлины хором визжат.
minerr 16 марта 2018 | 17:01
duch_nec: , но вставляет капитально
--------
Откуда знаешь? Из личного опыта?
duch_nec 16 марта 2018 | 17:05
minerr: По вашему визгу сужу.
Вы так визжите,
что издалека слышно и понятно, что вставил он вам хорошо.
Визг умерьте, а то выдаете вы себя своим визгом.
splin2 16 марта 2018 | 17:16
duch_nec: Без визга объясни. кто в чемоданчик заглядывал?
tag188 16 марта 2018 | 16:49
azt: А это заявление может иметь более далеко идущий смысл.
Видимо, британцы готовятся не признать результаты воскресных выборов. Они просто не признают его легитимным, как в свое время не признали переизбрание Асада в Сирии.
rus095 16 марта 2018 | 16:58
tag188: ну допустим бриты не признают выборы, дальше то что? Вот России по хрену, признают англичане наши выборы или нет.
ostapbey 16 марта 2018 | 17:03
rus095: так и Молдавия долдонила что признавать тоже не будет!!!
Будешь сам себя удовлетворять??
Как политический импотент. по версии Генерального Штаба РФ..
Даже..
demokratru 16 марта 2018 | 16:35
демократически улыбнемся! Английский толераст визжа и хрюкая, бездоказательно обвиняет Россию и путина во всех смертных грехах. Как мы все здесь понимаем, Джонсон оказался дураком не только по виду, но и по сущности!
sneer1 16 марта 2018 | 16:56
demokratru: вот сильно мне нравится, когда демагогия берутся за обобщения.. "как мы все здесь"... Кто "мы все"? Вы о себе в третьем лице и Вас так много, что нужно добавлять "все"? Где "здесь"? На сайте Эха?
sneer1 16 марта 2018 | 16:58
sneer1: *демагоги, извините. Точно отключу т9
splin2 16 марта 2018 | 17:20
demokratru: Как мы все здесь понимаем, в едином порыве....)))
daos15 16 марта 2018 | 16:35
Да, я идиот, официальный идиот (Швейк) ))))
duch_nec 16 марта 2018 | 16:48
daos15: А все и так знают, что ты идиот, дружок.
Это общеизвестная истина. Не засоряй ветку.
В вашей палате Пригожин других не держит.
Он набирает только идиотов.
Поэтому Путин сказал, что он ему не друг.
vsehporvem 16 марта 2018 | 16:35
А муж Бориса Джонсона возложил на Борюсика ответственность за то, что тот вчера жидко нагадил в постель!
peresvet73 16 марта 2018 | 16:36
Нет оснований не верить господину Джонсону.
nestor199 16 марта 2018 | 16:40
peresvet73: А основания верить есть?
gonduras_on_kolima 16 марта 2018 | 16:46
nestor199: Видишь ли, путриот, разница в международной репутации Британии и Путирашки - примерно как различие в уровне автомобилей Роллс-Ройс и Лада-Калина.
nestor199 16 марта 2018 | 17:07
gonduras_on_kolima: Репутация? А пробирку помните?
doch_nic 16 марта 2018 | 17:16
nestor199: Ходорковский сказал что есть только два варианта в этом деле:
1) Путин отдал приказ
2) Путин уже не контролирует карательные органы.
alehan00074 16 марта 2018 | 17:18
nestor199: Если Вован-Таврический без тени сожаления траванул своих сограждан на Дубровке, то что же его может остановить в Англии ?
splin2 16 марта 2018 | 17:23
nestor199: пробирку помните?
Если про зассанную, то их было много.
cukker 16 марта 2018 | 16:37
вот какой смысл был принимать этого дурака в Москве.видно же было, что дурак и выпивоха?
nestor199 16 марта 2018 | 17:09
cukker: Так принимали не Бориску-пидора, а главу МИД Соединенного Королевства.
serg2010 16 марта 2018 | 16:39
А наделён ли Джонсон полномочиями "возлагать ответственность"? И какая следует ответственность в отношении таких деятелей в связи с превышением полномочий?
condor00 16 марта 2018 | 16:51
serg2010: Путин - очень удобная фигура для прикрытия своего банкротства и никчёмности. И это прямо касается и рос. оппозиции, и этого Джонсона вместе с Мэй.
duch_nec 16 марта 2018 | 16:51
serg2010: Наделен, голубок, нваделен.
такие полномочия ему дал народ Великой Британии.
Но ты можешь съездить и проверить его полномочия. Ротиком.
serg2010 16 марта 2018 | 16:57
duch_nec: Превышения полномочий проверяются тюрьмой. А там всякие есть извращения, Вам видней.
duch_nec 16 марта 2018 | 17:09
serg2010: Я рад, что ты знаешь про тюремные извращения и проверил их на себе.
Но полномочия проверяются не тюрьмой.
ты даже и этого не знаешь.
sensei54 16 марта 2018 | 16:41
шокирующим и непростительным с точки зрения дипломатии.
.........................................
«Пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не спереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей, и я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине».
«..приезжайте к нам, у нас есть специалисты и в этом вопросе, я порекомендую им сделать это таким образом, чтобы у вас вообще ничего не выросло! ...»
serg2010 16 марта 2018 | 16:42
В каком месте нужно улицу или площадь именем Скрипаля назвать и где, а также с каким сюжетом, памятник поставить?
Есть у наших "друзей" предложения?
ostapbey 16 марта 2018 | 16:52
serg2010: не вопрос г. ИПР в Франции переименовать в Путинград..
.
.
.( В ходе Первой мировой войны впервые был применен газ иприт. ... Первое применение иприта состоялось в ночь с 12 на 13 июля 1917 года под все тем же многострадальным городом Ипр, который и дал название газу.)
valevy 16 марта 2018 | 16:43
Достижения Российской дипломатии за последнее время особо впечатляют. Уже даже и к путину официальные лица стали обращаться как к обычному уголовнику.
bigmaikl 16 марта 2018 | 16:43
Есть только один способ у Путина доказать свою не виновность.
Это сдать всех виновных Британии.
holic 16 марта 2018 | 16:49
bigmaikl: Кадафи и это не помогло. Сдал всех причастных к катастрофе самолета над Шотландией тем же бритам, и чьо? Нет, мыслю, это "черная метка" будущему президенту РФ, мол парень, твоя песенка спета....
ivan127_4 16 марта 2018 | 16:50
Да не.... Траванул Борька. А приказ получил от самой Лизки. Образец дали штаты (у них сейчас как раз на велфере разработчик этого "новичка" ошивается).
Вот только зачем всё это?
Ну шумиха... Ну ушат грязи... ну сэкономили на содержании перебежчика...
Но этого слишком мало, что бы покрыть издержки от неминуемого попадания в идиотское положение.
Тогда что?
Пугают ВВП перед выборами? У него за спиной почти 100% -я поддержка народа России. Он не предаст своих избирателей.
Обчистить беглых олигархов под предлогом новых санкций? Наверное. Все таки бабло для бритов превыше всего.
poluputing 16 марта 2018 | 16:54
ivan127_4: придурошные иваны , судя по вашим высказываниям, заслуживают невменяемого преза?
shprotik 16 марта 2018 | 16:51
Борис скоро поедет в отставку, вслед за Тиллерсоном)
mikr 16 марта 2018 | 16:52
А Путин в ответ положил на Джонсона с прибором...
poluputing 16 марта 2018 | 17:06
mikr: вы не заметили, что с этим, возложенным на вас прибором, 18 лет существуете? Или своя ноша не тянет? Соболезную
neyexo 16 марта 2018 | 16:56
Наконец Боря Ёнсон набрался смелости.
А то все на Россию и россиян
ostapbey 16 марта 2018 | 17:00
Путин не НОВИЧОК!! Он уже третий раз дважды одни и те же пули льёт.
Но НОВИЧОК это Путин . И не только после Дубровки.
Даже..
poluputing 16 марта 2018 | 17:09
neyexo: Рассея - это тщедушный морлок. Мукосцивидозный недомерок- это Рассея.
idshoohov 16 марта 2018 | 16:58
Может, в этом гнуснщм событии Путин лично не отдавал приказа, но именно он создал такую систему, которая плодит со всё большим размахом эти грусные события.
ostapbey 16 марта 2018 | 17:08
idshoohov: да ладно тебе гнобить Путина!! Без его ведома даже прогнувшую доску в деревенском туалете заменить не осмелятся??
А тут все таки заграничная командировка.. И в страну НАТО!!
Даже))
poluputing 16 марта 2018 | 17:11
idshoohov: насчёт лично - зря сомневаетесь, и Ломброзо и Фрейд подтвердили бы
vinibi 16 марта 2018 | 17:13
idshoohov: Как этот не причем? если не контролирует свою хваленную вертикаль!!!
waytothesun 16 марта 2018 | 17:02
А вован-то 007
А чо, Бокасса, вааще, оппонентов натурально кушал и был президентом.
volandvovan 16 марта 2018 | 17:04
Давно было пора назвать истинного зачинателя всех темных дел ...
abuvgrobu 16 марта 2018 | 17:05
Нет предела фантастическим обвинениям английских клоунов! Желание вылизать американскую задницу преодолеет все возможные препятствия на пути к американской заднице.
ostapbey 16 марта 2018 | 17:11
abuvgrobu: ты как Горный, намекаешь что у тебя вылизывание получается лучше чем у Машки ЗАХАРОВОЙ??
Или как у самого ЛАВРОВА аж??
Даже??