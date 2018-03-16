Борис Джонсон возложил на российского президента ответственность за нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон возложил на российского президента ответственность за нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам главы внешнеполитического ведомства, по всей вероятности, приказ использовать химическое оружие на британской территории отдал Владимир Путин. Джонсон подчеркнул, что официальный Лондон не имеет ничего против российских граждан, однако русофобия является следствием произошедшего, — передает агентство Рейтер.

Впервые со 2-й Мировой войны на территории Европы было использовано нервно-паралитическое вещество, — отметил Джонсон. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал упоминания Путина в связи с делом Скрипаля шокирующим и непростительным с точки зрения дипломатии. Он подчеркнул, что Россия не имеет ничего общего с этой историей.