Двое свердловчан не вернулись домой после задержания службой безопасности ЧВК Вагнера

Мужчин, участвовавших в боевых действиях в Сирии, якобы заподозрили в утечки информации о боевых потерях.

Николай Хитев из Асбеста и Игорь Швецов из поселка Кедровый были одними из тех, кто рассказал о последствиях артиллерийского удара и американского авианалета в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По разным данным, в бою 7 февраля там погибло от нескольких десятков до нескольких сотен россиян, участников ЧВК Вагнера.

Информацию они передали атаману станицы Свято-Николаевской. Среди погибших оказались участников вооруженного конфликта на Украине и бывший спецназовец ГРУ. Тела нескольких человек доставили в Свердловскую область. На днях уральцев похоронили.

Между тем Хитева и Швецова родные до сих пор не видели. Предположительно, их задержала служба безопасности ЧВК Вагнера. Об их судьбе и местонахождении ничего не известно.

Собеседники портала Znak.com полагают, что одного из задержанных уже нет в живых.