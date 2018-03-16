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16:04, 16 марта 2018

Двое свердловчан не вернулись домой после задержания службой безопасности ЧВК Вагнера

Мужчин, участвовавших в боевых действиях в Сирии, якобы заподозрили в утечки информации о боевых потерях.

Николай Хитев из Асбеста и Игорь Швецов из поселка Кедровый были одними из тех, кто рассказал о последствиях артиллерийского удара и американского авианалета в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По разным данным, в бою 7 февраля там погибло от нескольких десятков до нескольких сотен россиян, участников ЧВК Вагнера.

Информацию они передали атаману станицы Свято-Николаевской. Среди погибших оказались участников вооруженного конфликта на Украине и бывший спецназовец ГРУ. Тела нескольких человек доставили в Свердловскую область. На днях уральцев похоронили.

Между тем Хитева и Швецова родные до сих пор не видели. Предположительно, их задержала служба безопасности ЧВК Вагнера. Об их судьбе и местонахождении ничего не известно.

Собеседники портала Znak.com полагают, что одного из задержанных уже нет в живых.

Комментарии

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spb_aborigen 16 марта 2018 | 16:10

Что за "задержала служба безопасности ЧВК Вагнера"?!
Такого юрлица не существует. Это просто бандиты.

kompricikos 16 марта 2018 | 16:16

spb_aborigen: они защищают Россию в Сирии , может только в России они бандиты

demosua 16 марта 2018 | 16:39

kompricikos: Россию защищают в Сирии? Оригинально...

poluputing 16 марта 2018 | 17:00

kompricikos: Россия нуждается в защите в Сирии? Ну ладно в Лугандоне вы трындели про права русскоязычных, а в Сирии ?

(комментарий скрыт)

aleks_3310 16 марта 2018 | 17:07

kompricikos: А если кто то начнёт защищать Америку на территории России, то кем они будут?

popov_m 16 марта 2018 | 16:13

ЧКЛ (частный концлагерь) не за горами?!

neyexo 16 марта 2018 | 16:17

заподозрили в утечкИИИ информации

vtodorol 16 марта 2018 | 16:20

Возможно,в каждой стране есть мафия-это неудивительно! Но чтобы у мафии была целая страна.......????!!!!

tag188 16 марта 2018 | 16:23

Феодализм в России развивается ударными темпами.
Удельные феодалы уже и свои "службы безопасности" имеют, задерживают и вершат "правосудие" по своем усмотрению.
С чем "дорогих россиян" и поздравляю.

rom8883 16 марта 2018 | 16:23

За кого в этом государстве голосовать?!!!

compare 16 марта 2018 | 16:27

а если "завтра",эту "чевеку",не устроит итог выборов?))))))))))

kb2 16 марта 2018 | 16:30

Ну те кто готовы служить кооп "Озеро", должны быть готовы что их не только подставят и откажутся от них, но и укокошат свои же. Русские своих не бросают, так ведь

dr_nemos 16 марта 2018 | 16:41

задержали? хотите сказать похитили. И ведь никому никакого дела нет.

benin_papa__ 16 марта 2018 | 16:51

dr_nemos:
Вот тут, при всей моей антипатии к российской власти, у меня справедливое негодование не кипит, признаться.
Что задержали, что похитили, что в Сирию обратно отправили, что утопили в сортире - один хрен.
Эти организмы добровольно вступили в ЧВК. И хрен бы с ними.
Кстати, по меркам постсоветского советского народа, они точно такие же предатели, что и Скрипаль. Только рангом помикроскопичнее.
Другое дело, что вообще незнамо кто шарахается по территории РФ, обладая непонятными полномочиями. Так тут таких сколько угодно.

poluputing 16 марта 2018 | 17:03

benin_papa__: compare: А если Ваша жена или дочь вагинаровцу оченно пондравится и он её возжелает?

benin_papa__ 16 марта 2018 | 17:12

poluputing:
Я ж и говорю, что таких отморозков по территории РФ вагон и маленькая тележка наберется. И ЧВК лишь самая мелкая составляющая. Но всё же хоть малую пользу приносящая. Поскольку утилизирует вне периметра РФ вовсе уж бестолковых и криворуких.
А так-то да, менять надобно вообще всё.

bonhoeffer 16 марта 2018 | 16:45

Не порядок - с бойни только в виде полуфабрикатов.

dew_point 16 марта 2018 | 16:51

Вы погодите, эти вагнеровцы потом к хомякам гаснуть приходить требовать объяснений за лайк или репост. Вот тут мы поржом..

pnh__ptn 16 марта 2018 | 16:52



Тю. Что за проблемы? Погрызли друг друга.


doomandgloom 16 марта 2018 | 17:00

ЧК в ЧВКа!

allasc 16 марта 2018 | 17:00

Путин мочит россиян...... прЭлестно прелЭстно!!!

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