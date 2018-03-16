Двое свердловчан не вернулись домой после задержания службой безопасности ЧВК Вагнера
Мужчин, участвовавших в боевых действиях в Сирии, якобы заподозрили в утечки информации о боевых потерях.
Николай Хитев из Асбеста и Игорь Швецов из поселка Кедровый были одними из тех, кто рассказал о последствиях артиллерийского удара и американского авианалета в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По разным данным, в бою 7 февраля там погибло от нескольких десятков до нескольких сотен россиян, участников ЧВК Вагнера.
Информацию они передали атаману станицы Свято-Николаевской. Среди погибших оказались участников вооруженного конфликта на Украине и бывший спецназовец ГРУ. Тела нескольких человек доставили в Свердловскую область. На днях уральцев похоронили.
Между тем Хитева и Швецова родные до сих пор не видели. Предположительно, их задержала служба безопасности ЧВК Вагнера. Об их судьбе и местонахождении ничего не известно.
Собеседники портала Znak.com полагают, что одного из задержанных уже нет в живых.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
spb_aborigen 16 марта 2018 | 16:10
Что за "задержала служба безопасности ЧВК Вагнера"?!
Такого юрлица не существует. Это просто бандиты.
kompricikos 16 марта 2018 | 16:16
spb_aborigen: они защищают Россию в Сирии , может только в России они бандиты
demosua 16 марта 2018 | 16:39
kompricikos: Россию защищают в Сирии? Оригинально...
poluputing 16 марта 2018 | 17:00
kompricikos: Россия нуждается в защите в Сирии? Ну ладно в Лугандоне вы трындели про права русскоязычных, а в Сирии ?
aleks_3310 16 марта 2018 | 17:07
kompricikos: А если кто то начнёт защищать Америку на территории России, то кем они будут?
popov_m 16 марта 2018 | 16:13
ЧКЛ (частный концлагерь) не за горами?!
neyexo 16 марта 2018 | 16:17
заподозрили в утечкИИИ информации
vtodorol 16 марта 2018 | 16:20
Возможно,в каждой стране есть мафия-это неудивительно! Но чтобы у мафии была целая страна.......????!!!!
tag188 16 марта 2018 | 16:23
Феодализм в России развивается ударными темпами.
Удельные феодалы уже и свои "службы безопасности" имеют, задерживают и вершат "правосудие" по своем усмотрению.
С чем "дорогих россиян" и поздравляю.
rom8883 16 марта 2018 | 16:23
За кого в этом государстве голосовать?!!!
compare 16 марта 2018 | 16:27
а если "завтра",эту "чевеку",не устроит итог выборов?))))))))))
kb2 16 марта 2018 | 16:30
Ну те кто готовы служить кооп "Озеро", должны быть готовы что их не только подставят и откажутся от них, но и укокошат свои же. Русские своих не бросают, так ведь
dr_nemos 16 марта 2018 | 16:41
задержали? хотите сказать похитили. И ведь никому никакого дела нет.
benin_papa__ 16 марта 2018 | 16:51
dr_nemos:
Вот тут, при всей моей антипатии к российской власти, у меня справедливое негодование не кипит, признаться.
Что задержали, что похитили, что в Сирию обратно отправили, что утопили в сортире - один хрен.
Эти организмы добровольно вступили в ЧВК. И хрен бы с ними.
Кстати, по меркам постсоветского советского народа, они точно такие же предатели, что и Скрипаль. Только рангом помикроскопичнее.
Другое дело, что вообще незнамо кто шарахается по территории РФ, обладая непонятными полномочиями. Так тут таких сколько угодно.
poluputing 16 марта 2018 | 17:03
benin_papa__: compare: А если Ваша жена или дочь вагинаровцу оченно пондравится и он её возжелает?
benin_papa__ 16 марта 2018 | 17:12
poluputing:
Я ж и говорю, что таких отморозков по территории РФ вагон и маленькая тележка наберется. И ЧВК лишь самая мелкая составляющая. Но всё же хоть малую пользу приносящая. Поскольку утилизирует вне периметра РФ вовсе уж бестолковых и криворуких.
А так-то да, менять надобно вообще всё.
bonhoeffer 16 марта 2018 | 16:45
Не порядок - с бойни только в виде полуфабрикатов.
dew_point 16 марта 2018 | 16:51
Вы погодите, эти вагнеровцы потом к хомякам гаснуть приходить требовать объяснений за лайк или репост. Вот тут мы поржом..
pnh__ptn 16 марта 2018 | 16:52
Тю. Что за проблемы? Погрызли друг друга.
doomandgloom 16 марта 2018 | 17:00
ЧК в ЧВКа!
allasc 16 марта 2018 | 17:00
Путин мочит россиян...... прЭлестно прелЭстно!!!