Кремль: Обвинения в адрес Владимира Путина в деле Сергея Скрипаля это нарушение дипломатических приличий

Так считают в Кремле. Россия не имеет никакого отношения к этой истории, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывания главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который заявил, что приказ использовать химоружие на британской территории, по всей видимости, отдал лично Владимир Путин.