Кремль: Обвинения в адрес Владимира Путина в деле Сергея Скрипаля это нарушение дипломатических приличий
Так считают в Кремле. Россия не имеет никакого отношения к этой истории, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывания главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который заявил, что приказ использовать химоружие на британской территории, по всей видимости, отдал лично Владимир Путин.
Комментарии51
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tanber 16 марта 2018 | 16:45
ну молодец ответил хамством на нашенское хамство! А вы как думали! Только вы можете хамить!
idshoohov 16 марта 2018 | 16:54
tanber: Может, во многих гнусных событиях Путин лично не виноват, но именно он создал такую систему, которая плодит со всё большим размахом эти грусные события.
duch_nec 16 марта 2018 | 16:59
idshoohov: опять ПРиськов "№пургшу несчет", Путин его в эьтом постоянно обвиняет, но котнролировать не может.
Вот и в этот раз Письков заговаривается просто.
Ведь Джонсон фактически повторил слова судьи сэра тОуэнса из его решения по делу Литвиненко.
"Приказ, наиболее вероятно, отдал Путин".
gonduras_on_kolima 16 марта 2018 | 17:09
duch_nec: Степень власти однозначно определяет уровень ответственности.
Если президенты и премьеры отвечают за то, что вменено законом в их обязанности, то монархи и диктаторы в своих странах отвечают за всё.
wojskowy Марек Качоровски 16 марта 2018 | 17:01
Кремль это кто? Сами башни и прочие сооружения? Так вот этот самый "Кремль" кажется забыл, что Президент неоднократно заявлял, что за всё, что происходит в стране он несёт личную ответственность. Или сейчас уже не несёт? А после выборов как будет?
ostanovka 16 марта 2018 | 17:01
"..это какой-то... позор?.."
asyrj 16 марта 2018 | 17:06
Они нарушают все приличия!
И мы им за это отрежем, чтоб больше не выросло.Дебилы, бл...
anvar 16 марта 2018 | 17:07
Я охреневаю от чопорных англичан: они культурно разговаривать разучились ?
“Our quarrel is with Putin’s Kremlin, and with his decision – and we think it overwhelmingly likely that it was his decision – to direct the use of a nerve agent on the streets of the UK, on the streets of Europe for the first time since the Second World War,” Johnson said.
Если он вспомнил Вторую мировую войну, то пусть вспомнит её результаты...
gonduras_on_kolima 16 марта 2018 | 17:17
anvar: Путриот, я напомню тебе настоящие, а не вещаемые рашистскими пропагандонами результаты 2МВ.
Самый большой победитель, СССР, походу потерял 40 миллионов своих граждан и давно исчез с карты мира, рассыпавшись на полтора десятка частей.
Самый большой проигравший, Германия, в данный момент едина и является безусловным лидером Европы.
Хочешь поспорить?
zhukovazhan 16 марта 2018 | 17:07
"Россия не имеет никакого отношения к этой истории", — сказал пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.
Прокомментирую высказывание пресс-секретаря Президента РФ Д.Пескова на реплику министра ин.дел Британии Б.Джонсона, заявившего о своем (личном) предположении, о том, кто мог отдать "приказ использовать химоружие на британской территории", то есть, высказывается господин, который ни на минуту не сомневается, кто заказчик, а значит, осведомлён.
И, если это не шутка, тогда что? Ирония, сарказм, провокация ??? Юмор? Прикол? Нас обвиняют, о чём в этом случае вещать народу, "говорить" прессе? Отношения к этой истории, может быть, действительно, и нет никакого, а вот взаимотношения под угрозой. "А нам всё равно", что хотите, то и делайте, что хотите, то и думайте, что хотите, то и пишите. А нам всё равно.