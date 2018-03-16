Движение «Голос» все же организует колл-центр в день выборов
Об этом нам рассказал руководитель отдела мониторинга выборов движения Андрей Бузин. При этом по его словам, в данной ситуации даже не пришлось прибегать к помощи главы ЦИКа Эллы Памфиловой.
Ранее в помещение, которое уже было арендовано движением, пришел участковый Сергей Ряполов вместе с еще одним человеком в штатском. Вскоре после этого арендодатель расторг договор аренды и вернул движению «Голос» сумму аренды, не объяснив причину.
Комментарии7
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ivfn 16 марта 2018 | 16:09
//Команда Навального готовится к массовым провокациям во время выборов-2018
На Youtube появилось видео, в котором сотрудник движения «Голос» рассказывает, как нужно правильно организовывать провокации и почему это важно//
https://riafan.ru/1035954-komanda-navalnogo-gotovitsya-k-massovym-provokaciyam-vo-vremya-vyborov-2018
vezdehod 16 марта 2018 | 16:15
ivfn:
//Команда Навального готовится к массовым провокациям во время выборов-2018
На Youtube появилось видео, в котором сотрудник движения «Голос» рассказывает, как нужно правильно организовывать провокации и почему это важно//
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Ты видимо перепутал их с сотрудниками "Кремлёвские куранты" - это они готовят провокации на этих, так называемых. "выборах"?
liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 17:03
ivfn: В этом вся сущность навальнят: ложь, вонь и провокации.
ilja13 16 марта 2018 | 16:13
Ну а что вякать то. Демократия. Свобода предпринимательства. Право арендодателя в строгом соответствии с гражданским законодательством. Ничего личного.. Этого добивались болезные? Получите теперь и распишитесь.
ivfn 16 марта 2018 | 16:29
ilja13:
Надо учесть то ,что "Голос" запрещен в России
prof57 16 марта 2018 | 16:19
Есть такая профессия - родине гадить.....
Естественно не бесплатно, а за госдеповские гранты.
jblack2 16 марта 2018 | 16:44
Даденное бабло нужно отрабатывать ребятам, а то больше не получат от западных спонсоров.