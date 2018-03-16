Движение «Голос» все же организует колл-центр в день выборов

Об этом нам рассказал руководитель отдела мониторинга выборов движения Андрей Бузин. При этом по его словам, в данной ситуации даже не пришлось прибегать к помощи главы ЦИКа Эллы Памфиловой.

Ранее в помещение, которое уже было арендовано движением, пришел участковый Сергей Ряполов вместе с еще одним человеком в штатском. Вскоре после этого арендодатель расторг договор аренды и вернул движению «Голос» сумму аренды, не объяснив причину.