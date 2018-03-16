Глава Крыма обещает выгнать чиновников, которые будут призывать бойкотировать выборы 18-го марта
Сергей Аксенов посоветовал «всем, кто не любит российскую Федерацию, ехать на границу, выходить на нейтральную полосу, где им, — цитирую, — помашут рукой».
Обращаясь к представителям крымских татар, он сказал, что нельзя оставаться безучастными к политическим процессам, которые происходят на территории республики.
В Крыму сейчас проживают до двух миллионов человек, из них 15% — крымские татары.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_fuflo 16 марта 2018 | 16:03
Вот это правильно!!!
vtodorol 16 марта 2018 | 16:07
Куды триллиарды "зелени" дели,любители российской Федерации??!!
vezdehod 16 марта 2018 | 16:10
Опять пришлют "Зеленых человечков" и они сопроводят на Избирательные участки.
matros__koshkin__86 16 марта 2018 | 16:12
У меня три вопроса к долбанутому на всю тупую бошку главы аннексированного Крыма:
1. На основании какого закона он урод, предлагает увольнять?
2. Не считает ли он, урод, что после такого тупого и противозааконного зачявления он должен быть в 24 секунды уволен за превышение?
3. Если этот нарушающий законы урод считает, что агитация ЗА приход на выборы законна, то он, если он не стопроцентный дебил, Обязан считать, что столь же законна и агитация ПРОТИВ прихода на выборы.
ПРИКАЗ: гнойного урода главу аннексированного Крыма уволить нах к 16:00 МСК 16 марта 2018 года. Об исполнении доложить!
kottigr1 16 марта 2018 | 16:54
matros__koshkin__86: В РФ, на ближайших выборах, россияне смогут свободно проголосовать за любого кандидата в Президенты РФ с фамилией Путин. Причем даже неважно где именно они поставят свою галочку или придут ли вообще..
Не ходите на этот балаган, не тратьте зря свое время..
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 16:09
Вот это праильня, как и преславутый "референдум" , под дулом проголосуют как надо. Остальных в бандеровцы записать.
albertsurikov 16 марта 2018 | 16:15
Представитель ЕС при ООН: Европейский Союз не признает проведение выборов президента России на территории
аннексированного Крыма, которые пройдут 18 марта - СМИ
rom8883 16 марта 2018 | 16:39
albertsurikov: По хорошему их и в России не стоит признавать.
putin_itogy 16 марта 2018 | 16:20
Всем на вырабы призидента путина и сечина!
Непослушных - накажут, кнутами..
iltrovatore 16 марта 2018 | 16:26
Иногда думаешь, что Тараканище вовсе не детский стишок
puteshestvennik 16 марта 2018 | 16:44
Теоретически верно. Непонятно одно - а почему вообще руководителю Крыма нужно угрожать чиновникам и требовать прийти на выборы - нам же рассказывают что большинство крымчан поддерживают Путина изо всех сил - неужели это не так?
severnaj 16 марта 2018 | 17:01
Глава Крыма тем самым хочет сказать, если я жру дерьмо, то и вы будете жрать дерьмо вместе со мной. Не отмажетесь.