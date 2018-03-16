Глава Крыма обещает выгнать чиновников, которые будут призывать бойкотировать выборы 18-го марта

Сергей Аксенов посоветовал «всем, кто не любит российскую Федерацию, ехать на границу, выходить на нейтральную полосу, где им, — цитирую, — помашут рукой».

Обращаясь к представителям крымских татар, он сказал, что нельзя оставаться безучастными к политическим процессам, которые происходят на территории республики.

В Крыму сейчас проживают до двух миллионов человек, из них 15% — крымские татары.