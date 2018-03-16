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Эксклюзив Эха 16:01, 16 марта 2018

Через час в Москве состоится церемония открытия памятной таблички на доме Бориса Немцова

С инициативой об  ее установке в столичное правительство обратилась кандидат в президенты Ксения Собчак. Она и ее соратники называют нынешнее событие знаковым для России.
В то же время многие соратники убитого политика, а также его дочь Жанна отказались участвовать в сегодняшнем мероприятии, называя его пиар-акцией кандидата в президенты.

Установка памятной таблички на доме Бориса Немцова в последний день агитации – это предвыборный пиар, считает глава ярославского регионального отделения партии «Парнас» Василий Цепенда

Напомним, табличку памяти Бориса Немцова в Ярославле установили в 2016 году.

Комментарии

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ginbin_ 16 марта 2018 | 16:03

СЕРб пригласили?

nelibermot16 16 марта 2018 | 16:05

ginbin_: нет, в качестве специально приглашенного гостя сегодня Анна Дурицкая

vezdehod 16 марта 2018 | 16:07

"Против всех" разрежет ленточку -- толкнёт предвыборную речь, под свои камеры и...Уедет готовится к выступлению в цирке 18 марта.

vor_mbh_yo_xaxa 16 марта 2018 | 16:08

Вот говна то не хватало!

cattt 16 марта 2018 | 16:26

vor_mbh_yo_xaxa: Сейчас ваших козлаков мобилизуют с нагайками и зеленкой.

kobylamay_sosetutrampa 16 марта 2018 | 16:15

Ксюшади никто не верит, а ей похер. Она из породы "хоть в глаза насцы, всё божья роса".
И это будущий вошьдь всей российской либерастни.

liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 16:27

vezdehod: а вы, наверное, ждали оргию некрофилов с Москврецкого моста? С ритуальными плясками и срамными камланиями?

ivfn 16 марта 2018 | 16:26

nelibermot16:
// табличку памяти Бориса Немцова в Ярославле установили в 2016 году.//

В Ярославле установили найденную табличку памяти..
В Ярославле появилась новая табличка памяти Немцова
В Ярославле установили новую табличку памяти..
Власти Ярославля: табличка памяти Немцова установлена незаконно

В Ярославле установлена мемориальная табличка...
В Ярославле повторно установили памятную табличку...
Власти Ярославля распорядились снять памятную..
В Ярославле вновь установлена табличка памяти...
Власти Ярославля потребовали убрать памятную.
То есть табличку устанавливают ,приходят другие и снимают ее. Однако.
Вспомнился анекдот
Поймали ученые ящерицу и оторвали хвост ,а нее новый вырос. Ученые оторвали и этот ,а у нее новый вырос . Они оторвали и этот ,а у нее новый вырос ИТД и ИТД и ИТД
Мораль. Может хватит херней заниматься.

Повесили табличку ее сняли ,они другую повесили ,ее снова сняли.......МДА!!!!

alehan00074 16 марта 2018 | 16:30

nelibermot16: для всякой говно-портяночной шелупони и сволочи надо устрить онлайн трансляцию а места открытия прям тут на Эхе:)))

liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 16:36

alehan00074: нельзя. потом будет врать трудно про десятки тысяч скорбящих по борысю хомячков :)

daos15 16 марта 2018 | 16:06

Сейчас тяпну боярашник и рву в аэропорт )))

servelat 16 марта 2018 | 16:08

Правильней будет " В этом доме изредка ночевал БН"

zemljanka 16 марта 2018 | 16:12

Ксении - респект.
Мир Немцову - в Вечности.

vasya_von_smetankin 16 марта 2018 | 16:12

Всех не убьёте и не отравите, упыри...

liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 16:14

А ночью срывать табличку придет яшин :)

ilja13 16 марта 2018 | 16:24

А проститутка из киева, из-за которой его собственно убили представителя южного, но очень гордого народа....)))) тожа будет?

(комментарий скрыт)

demokratru 16 марта 2018 | 16:40

Дурицкая будет выступать?

smart2002 16 марта 2018 | 17:06

Неужели через час, наконец-то, дождались

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