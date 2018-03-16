Через час в Москве состоится церемония открытия памятной таблички на доме Бориса Немцова

С инициативой об ее установке в столичное правительство обратилась кандидат в президенты Ксения Собчак. Она и ее соратники называют нынешнее событие знаковым для России.

В то же время многие соратники убитого политика, а также его дочь Жанна отказались участвовать в сегодняшнем мероприятии, называя его пиар-акцией кандидата в президенты.

Установка памятной таблички на доме Бориса Немцова в последний день агитации – это предвыборный пиар, считает глава ярославского регионального отделения партии «Парнас» Василий Цепенда

Напомним, табличку памяти Бориса Немцова в Ярославле установили в 2016 году.