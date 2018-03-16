Во Владимирской области в результате ДТП пострадали участники рок-группы «Пикник»

Лидер группы Эдмунд Шклярский и еще несколько человек сейчас находятся в больнице. У них достаточно тяжелые травмы.

Как передает ТАСС, запланированный на сегодня концерт коллектива в Рязанской областной филармонии отменен. Подробности аварии не приводятся.