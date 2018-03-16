Во Владимирской области в результате ДТП пострадали участники рок-группы «Пикник»
Лидер группы Эдмунд Шклярский и еще несколько человек сейчас находятся в больнице. У них достаточно тяжелые травмы.
Как передает ТАСС, запланированный на сегодня концерт коллектива в Рязанской областной филармонии отменен. Подробности аварии не приводятся.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
keg 16 марта 2018 | 15:46
выздоравливайте...