Группа депутатов Госдумы инициирует законопроект об отмене единого госэкзамена в России
Подробности «Эху Москвы» рассказал зампред думского Комитета по образованию, представитель ЛДПР Борис Чернышов.
В Министерстве образования уже сказали, что не планируют отказываться от системы ЕГЭ, поскольку она дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях, а также является прозрачной и объективной системой аттестации учащихся.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт