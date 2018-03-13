Группа депутатов Госдумы инициирует законопроект об отмене единого госэкзамена в  России

Подробности «Эху Москвы» рассказал зампред думского Комитета по образованию, представитель ЛДПР Борис Чернышов.

В Министерстве образования уже сказали, что не планируют отказываться от системы ЕГЭ, поскольку она дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях, а также является прозрачной и объективной системой аттестации учащихся.