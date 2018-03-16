Лондонский арсенал стал соперником московского ЦСКА в одной четвертой финала Лиги Европы

Жеребьевка турнира прошла в швейцарском Ньоне. Первые встречи пройдут 5 апреля, ответные матчи — 12 апреля.

В других четвертьфинальных парах сыграют немецкий «Лейпциг» и французский «Марсель», испанский «Атлетико» и португальский «Спортинг», итальянский «Лацио» и австрийский «Зальцбург».