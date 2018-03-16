Роман Абрамович может остаться без футбольного клуба Челси...

Это предполагает газета Таймс. По ее данным, власти Великобритании вскоре примут санкции против россиян, замешанных в коррупции. Если незаконное происхождение активов будет доказано, то они могут быть конфискованы, — пишет издание.

Абрамович приобрел Челси в 2003 году и фактически спас клуб от разорения.

Отношения между Лондоном и Москвой. Вновь обострились после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Британские власти обвинили в этом Россию и выслали из страны более 20 российских дипломатов. Москва в течение нескольких дней говорит, что готовит ответные меры.