Роман Абрамович может остаться без футбольного клуба Челси
Это предполагает газета Таймс. По ее данным, власти Великобритании вскоре примут санкции против россиян, замешанных в коррупции. Если незаконное происхождение активов будет доказано, то они могут быть конфискованы, — пишет издание.
Абрамович приобрел Челси в 2003 году и фактически спас клуб от разорения.
Отношения между Лондоном и Москвой. Вновь обострились после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Британские власти обвинили в этом Россию и выслали из страны более 20 российских дипломатов. Москва в течение нескольких дней говорит, что готовит ответные меры.
Комментарии20
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vilingrad 16 марта 2018 | 15:33
Какая трагедия!
roqswen 16 марта 2018 | 15:33
вот это правильно! гнать абрамовичей, лизок письковых на родину в мордовию. гейропа, проснись!
oldpartizan 16 марта 2018 | 15:37
roqswen: переедет Челси в Череповец и будет счастье.
meister_luvin 16 марта 2018 | 15:40
ответная мера Кремля: конфискация тайных вкладов королевы в Сколково
patrik03 16 марта 2018 | 15:43
Роман Абрамович может остаться без футбольного клуба Челси...
Вот уж на что насрать, так это на клуб Челси и мохнатую морду Романа Абрамовича.
costs 16 марта 2018 | 15:44
ну, ляпнуть можно всё что угодно -интересно как это будет выглядеть !
manofoffice 16 марта 2018 | 15:45
roqswen: Привет, тролль пригожинский!
idaforever 16 марта 2018 | 15:37
и это будет ужас
застроят весь берег Черного моря и Финский заливвиллами для себя с высотными заборами
хотя уже все лучшие части там перекрыты
hiryrg 16 марта 2018 | 15:37
Может остаться без Челси? Не может - а должен!
ka_mate 16 марта 2018 | 15:40
Не перенесу такого горя!
nnnmmm 16 марта 2018 | 15:40
Ждите у моря погоды, столько этих наших Ромок Абрамовичей кормят англичан, покупая у них замки, люксовые шмотки и вина, проседая в дорогущих ресторанах...это все сказки для бедных.
an23 16 марта 2018 | 15:41
Это еще ничего. А вот если "Челси" останется без Абрамовича, вернее без его денег, то клубу придет пушистый полярный зверёк.
vla7815 16 марта 2018 | 15:48
an23:
Ну, и хрен с ним !!!!
vlad_kondrat 16 марта 2018 | 15:44
Все правильно сделают, там есть еще Якунинские детки -- которые не видели России уже лет 20, поэтому они должны последовать примеру. Тимченнки=Ковальчуки и вся эта пи38абратия должна просто быть высланна, пешком и с билетом в одну сторону.
sedoi63 16 марта 2018 | 15:44
Челси - англичанам, а Рому - губернатором к чукчам!
vla7815 16 марта 2018 | 15:46
Пральна !!!! Под жопу ему мешалкой !!!!!!!!!!!!!!!!
ha12raz 16 марта 2018 | 15:47
НЕ ВЕРЮ......и вы не верьте.
pravdatut 16 марта 2018 | 15:48
Что не говори, а маланцы и евреи выедут с РФ.
sab171 16 марта 2018 | 15:48
пока не отбрали они, надо отобрать нам, игроков по быстрому продать в СКА- Хабаровск, Луч-Энергию (Владивосток), Вулкан (Петропавловск-Камчатский), Холодрыга (Анадырь)- а деньги нафиг поделить, еще до выборов можно успеть.
budweiser23 16 марта 2018 | 15:49
У Романа такая мерзкая рожа, что гримаса разочарования пойдёт ему на пользу!
Но, если пиндосы отнимут у него недвижимость в Нью-Йорке, акции Телеграмм и прочие пенсионные сбережения, его уже станет жаль.... совсем чуть-чуть!