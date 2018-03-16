Джонсон: Приказ использовать химоружие на британской территории, по всей видимости, отдал Владимир Путин
Как передает Рейтер, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Он вновь возложил всю ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля на Россию.
Комментарии40
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gvs 16 марта 2018 | 15:32
Да, Путин в политике не "новичок" )))
the_same__sandro__ 16 марта 2018 | 15:34
Подобные заявления накануне избрания президента - это провокация и попытка вмешательства в российские выборы.
danko_fuflo 16 марта 2018 | 15:35
gvs: а ты новичек? Под воздействием новичка его Тереза мей видела и Меркель. Век воли не видать. Дыбил на дыбили! Скатилась англия с брекситом. А макрон свечку подносил.
r88w556xl4 16 марта 2018 | 15:39
...об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
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И пошла-поехала волна русофобской вони. Как же всё это постыдно. Но политиканам Мелкобритании не привыкать, окунаться в экскременты это их работа, как постоянно видно.
patrik03 16 марта 2018 | 15:41
Джонсон: Приказ использовать химоружие на британской территории, по всей видимости, отдал Владимир Путин...
Борис Джонсон и Тереза Мэй, со своими перманентными эпатирующими заявлениями, похожи на Армена Джигарханяна и Виталину Цимбалюк-Романовскую.
danko_fuflo 16 марта 2018 | 15:44
r88w556xl4: а ещё он планировал взорвать английский парламент, но не весь. Только кумпол из гранатомёта. И потом всех депутатов застрелить из калаша. И затравить новичком. Зараза из рады быстра перешла в англию. На одной волне!
danko_fuflo 16 марта 2018 | 15:48
patrik03: Президент Американского университета в Москве, профессор МГУ Эдуард Лозанский в эфире программы "60 минут" заявил, что в уничтожении Сергея Скрипаля могут быть заинтересованы США.
nelibermot16 16 марта 2018 | 15:42
Под предлогом отравления нах никому не нужного Скрипаля сейчас начнётся Великий Отжим собственности, банковских счетов и друого ценного имущества
gonduras_on_kolima 16 марта 2018 | 15:47
the_same__sandro__: // Подобные заявления накануне избрания президента - это провокация и попытка вмешательства в российские выборы. //
Это да - не мог этот рабгалерный президент потерпеть с газовой атакой в Солсбери хотя бы до 19-го марта?
Может, это уже старческий маразм?
Тогда, клоун, ты ему хотя бы не подмахивай так задорно.
r88w556xl4: // И пошла-поехала волна русофобской вони. //
Вот помнится, на территории СССР с 22 июня 1941-го года пошла-поехала волна германофобной вони.
И с чего бы, интересно?
У тебя есть ответ, удило?
cattt 16 марта 2018 | 15:38
the_same__sandro__: Доиграется БОрис мы могем и его травануть.
danko_fuflo 16 марта 2018 | 15:39
cattt: тролль в шляпе.
danko_fuflo 16 марта 2018 | 15:42
cattt: вы можете. А ещё вы можете на покрышках сжечь и на майдане застрелить. Вы способны!
sv72 16 марта 2018 | 15:48
the_same__sandro__: Да в эти "выборы" даже если Господь бог вмешается, все- равно посчитают "как надо", не смешите
danko_fuflo 16 марта 2018 | 15:50
sv72: а как надо света? За грудинина?
arabmot 16 марта 2018 | 15:36
gvs: Дебил, мля!
danko_fuflo 16 марта 2018 | 15:32
Путин подсыпал и его в переулке ждал. Я сам видел. Кокнусь бабкой данко1!
m_doc 16 марта 2018 | 15:33
Что там Джонсон такое забористое нюхает? Носки, штоле, свои...
edyunia 16 марта 2018 | 15:40
m_doc: \\Носки, штоле, свои...\\
????!!!!! Специалист по чужих грязных носках?
m_doc 16 марта 2018 | 15:47
edyunia: Опять падежов не соблюдаешь?:)
Ежели Борюсику некогда с вшивым домиком на башке разобраться, не удивлюсь, если он и моется сугубо по большим праздникам.
edyunia 16 марта 2018 | 15:51
m_doc: \\не удивлюсь\\
Так это только твоё субъективное мнение?
rifles 16 марта 2018 | 15:33
ясное дела-а кто же еще?
Он один всей Россией вертит,как его левая пятка пожелает.
danko_fuflo 16 марта 2018 | 15:37
rifles: а тебя вертит? На чём? Если честно? А кокалами вертит?
kp6ic 16 марта 2018 | 15:33
я готов в это поверить. давайте ваши доказательства.
matros__koshkin__86 16 марта 2018 | 15:38
kp6ic: «давайте ваши доказательства»
Полагаю, малыш, что лично ты и пососать сможешь - тем и обойдешься. А доказательства, дружок, это для больших мальчиков, понял, нет?
putin_itogy 16 марта 2018 | 15:33
Ты попал, майор "платов"- Моль.
Последняя провальная гастроль резидента.
mjau 16 марта 2018 | 15:33
Британия повышает ставки.
kokapu 16 марта 2018 | 15:36
Каддафиев черенок всё ближе к попе Нашего Всего...
calorad 16 марта 2018 | 15:45
kokapu: Платная верхушка комментаторов тоже легко не отделается.
pravdatut 16 марта 2018 | 15:36
Еще одно основание для отправки в Гаагу.
r88w556xl4 16 марта 2018 | 15:42
pravdatut: В какую Гаагу, служивый? Уж не в тот ли международный суд, который не имеет юрисдикции для России, США и Китая?
vilingrad 16 марта 2018 | 15:36
Кто, если не Путин?
К тому же, презик российский как-то не раз брал всю ответственность за Россию на себя. Пусть теперь отдувается:)
ys171717 16 марта 2018 | 15:38
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в 3-8 раз выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают на каждом углу вместе детсадов,
(9) сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? А ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ.
Только БОЙКОТ!
pravdatut 16 марта 2018 | 15:40
Что творят маланцы в империи. Потом уедут же!!
zularin12 16 марта 2018 | 15:48
Ай да Джонсон. Это ж надо быть таким дураком. Такого "чудака" назначили министром иностранных дел. Неужто до такой степени профессиональный голод.
karabay 16 марта 2018 | 15:48
Кто бы сомневался! Ручное управление, однако...
bonhoeffer 16 марта 2018 | 15:48
Патовая ситуация для Путина: либо заняться расследованием, либо дальше играть в несознанку и тем самым подтвердить подозрения в своей причастности к теракту.
prostoypipl 16 марта 2018 | 15:50
Это был не Путин, это Венедиктов и другие прозападные либералы.
vasya_von_smetankin 16 марта 2018 | 15:50
Борис, ты не прав!
Это английские "шахтёры" мстят Маргарет Тэтчер. Ну и "трактористы", конечно же... как же без них.
И почему я должен делать за кремлёвский МИД его работу?
pravdatut 16 марта 2018 | 15:51
Еще свалится на голову суд по малазийскому Боингу!))
prostoypipl 16 марта 2018 | 15:52
Придурок этот Джонсон новичок-д.....к