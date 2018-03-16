Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ
Депутаты от ЛДПР намерены внести в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Госдумы по образованию и науке, член фракции ЛДПР Борис Чернышов.
Он отметил, что это является инициативой кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского. «Это базовый пункт его программы по образованию. ЕГЭ создает все условия, чтобы дрессировать школьников для сдачи этого экзамена, но не создает возможности для получения полного образования. Поэтому было принято решение внести законопроект об отмене ЕГЭ и переходу к старому формату итоговой аттестации в школе», — уточнил Чернышов.
Авторы законопроекта полагают, что «это позволит выпускникам средних школ более полно постигать образовательную программу и получать знания, которые не будут ограничиваться набором 3-5 предметов, необходимых для поступления в вуз».
Комментарии10
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gvs 16 марта 2018 | 15:24
Кто же такую кормушку отменит? ))) Это похлеще, чем "Платон" )))
cattt 16 марта 2018 | 15:27
gvs: Фих им а не отмена, в всем мире ЕГЭ
osj99 16 марта 2018 | 15:48
cattt: ...во всем мире ЕГЭ...
Именно это их больше всего и раздражает! Если в мире пользуются туалетной бумагой, то нашим гражданам надо предложить скрепоносный кирпич. Логика все та же
dickson_s 16 марта 2018 | 15:33
ЕГЭ показало что образование на расии в глупокой ж...е, а все что так или иначе вскрывает дурость режима надо ликвидировать.
pravdatut 16 марта 2018 | 15:27
Корумпированной державе ЕГЭ не подходит. Богатеньким не нужны дополнительные проблемы.
cattt 16 марта 2018 | 15:29
pravdatut: Тогда не будет стобальных выпускников из чечении и дагестана.
spec71205 16 марта 2018 | 15:33
cattt: давно пора! -с Вашим образованием на западе только сортиры чистить надо и то если повезёт! Вообще на северном Кавказе необходимо отменить русское образование. ..Это дорога никуда!!!
vsehporvem 16 марта 2018 | 15:32
Давно пора!!!
spec71205 16 марта 2018 | 15:35
...отменят егэ и будут выпускат конечных дегенератов!
vsehporvem 16 марта 2018 | 15:43
spec71205: Это сейчас выпускают конченых дегенератов, не могущих связать двух слов. Так что хуже не будет точно. Только польза будет.