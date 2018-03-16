Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты от ЛДПР намерены внести в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Госдумы по образованию и науке, член фракции ЛДПР Борис Чернышов.

Он отметил, что это является инициативой кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского. «Это базовый пункт его программы по образованию. ЕГЭ создает все условия, чтобы дрессировать школьников для сдачи этого экзамена, но не создает возможности для получения полного образования. Поэтому было принято решение внести законопроект об отмене ЕГЭ и переходу к старому формату итоговой аттестации в школе», — уточнил Чернышов.

Авторы законопроекта полагают, что «это позволит выпускникам средних школ более полно постигать образовательную программу и получать знания, которые не будут ограничиваться набором 3-5 предметов, необходимых для поступления в вуз».