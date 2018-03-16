В «ПАРНАСе» считают предвыборным пиаром установку памятной таблички на доме Немцова в последний день агитации

В «ПАРНАСе» считают предвыборным пиаром установку памятной таблички на доме Бориса Немцова в последний день агитации. Мероприятие организовала кандидат в президенты Ксения Собчак.

Как сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампредседателя «Партии народной свободы», глава ярославского регионального отделения «ПАРНАСа» Василий Цепенда, «придавать политический окрас таким событиям неуместно». «У нас изначально была позиция: не политизировать это. И многие сейчас отмечают, что в данном случае это смахивает на пиар одного из кандидатов в президенты. В этом смысле я понимаю дочь Бориса — Жанну Немцову», — отметил он.

При этом Цепенда подчеркнул, что к открытию таблички самому по себе он относится «очень хорошо», но «время для этого было выбрано неправильно». Он также напомнил, что в Ярославле уже есть такая мемориальная доска, ее установили в 2016 году.

Ранее стало известно, что родственники убитого политика Бориса Немцова не будут участвовать в открытии памятной таблички на его доме, которое организовала кандидат в президенты Ксения Собчак. Об этом сообщила дочь политика Жанна Немцова.

Она пояснила, что его мать Дина Немцова, его сестра и брат не будут участвовать в церемонии по двум причинам. Во-первых, их отказ будет знаком солидарности с нижегородскими активистами, которых арестовали на 20 суток за участие в марше памяти Немцова. Второй причиной стал выбор даты. «Это политическое мероприятие перед выборами. Нам не нравится, что память моего отца используется в политическом действе», — отметила Немцова.