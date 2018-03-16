Ряд российских туристических компаний начали продавать туры на курорты Египта
Аэрофлот готов осуществить прямые рейсы до Каира. Первый за два года полет намечен на 11-е апреля. К тому времени национальные перевозчики двух стран должны подписать еще ряд соглашений.
Авиасообщение с Египтом было приостановлено в конце 2015 года из-за теракта на борту российского самолета.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
cattt 16 марта 2018 | 15:36
Ну теперь в Крыму будет сплошной мертвый сезон.
sv72 16 марта 2018 | 15:52
А что, там море есть? Нафига туристам Каир, Хургаду давайте, хватит Крым пихать всеми правдами и неправдами.