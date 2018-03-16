Дмитрий Песков: Москва может ответить Лондону на принятые против нее меры в любую минуту

Москва может ответить Лондону на принятые против нее меры в любую минуту, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомним, подобные формулировки звучат уже несколько дней.



Высылка 23 дипломатов из Великобритании может серьезно сказаться на работе посольства, — утверждает глава нашей дипмиссии в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, остается много вопросов по делу Сергея Скрипаля, поскольку Великобритания отказывается идти на контакт.