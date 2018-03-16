Дмитрий Песков: Москва может ответить Лондону на принятые против нее меры в любую минуту
Москва может ответить Лондону на принятые против нее меры в любую минуту, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомним, подобные формулировки звучат уже несколько дней.
Высылка 23 дипломатов из Великобритании может серьезно сказаться на работе посольства, — утверждает глава нашей дипмиссии в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, остается много вопросов по делу Сергея Скрипаля, поскольку Великобритания отказывается идти на контакт.
Комментарии27
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tag188 16 марта 2018 | 15:09
Правильно! Так их!
Давно уже надо было запретить импорт английских помидоров!!11!
chernyij 16 марта 2018 | 15:22
tag188: лишь бы виски не запретили
tvitov66 16 марта 2018 | 15:23
chernyij: Песков своей зарплатой доказывает что нести пургу можно и даже нужно!
ostapbey 16 марта 2018 | 15:24
Пескову осталась самая малость.. Гнать пургу по плану "А" или по плану "Бэ"..
План "А"- шпион с дочерью "КИНУЛ КОНИ"..и понеслась пурга "УПОКОЙ"
0
План "Бэ" -шпион с дочерью у Трахтенбаркского водопада пьют сельтерскую и любуясь видами местности рвут альбу. Регию..
!!!!!! Тогда уже пурга должна быть по плану "ЗДРАВИЕ"
Даже))))
ostapbey 16 марта 2018 | 15:29
Альба. Регия. Цветок кувшинка – это водяная лилия. ... Общее описание цветка кувшинки; Размножение кувшинки .... Белая (N. alba), в природе произрастающая в открытых водоёмах Европы. Азии и Северной Африки, с крупными, до 30 см, темно-зелёными листьями и молочно-белыми, до 15 см в диаметре, слегка ...
Общее описание цветка ... · Размножение кувшинки · Белая кувшинка
zolingen 16 марта 2018 | 15:33
ostapbey: блин, сейчас чесслово не догнал.)
Даже..
zolingen 16 марта 2018 | 15:35
zolingen: а не, понял))))
ostapbey 16 марта 2018 | 15:41
zolingen: К какой степени Джеймс Бонд вертит майора Пронина на трости??
Тут Лавров уже третий день икре мечет чтоб УВИДЕТЬ!!! хоть дочь...или её отца.. Чтоб пустить план "А" или план".......))))))))))))))
даже....
kompricikos 16 марта 2018 | 15:29
tag188: а это сейчас Песков пургу гонит или меры в эту минуту принимает?
arabmot 16 марта 2018 | 15:10
Закроет счета британских олигархов в Сбербанке?
clingerwinger 16 марта 2018 | 15:11
Даешь занавес железный! Крепкий и толстый.
putin2018 16 марта 2018 | 15:13
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
oksana63 16 марта 2018 | 15:14
Да что там в любую минуту - в любую секунду!
a_111111 16 марта 2018 | 15:16
Вот приедет Родченков в Лондон, тогда и будет ответ...
aleksandr39 16 марта 2018 | 15:17
Песков заявил что дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ а также олигархов могут в любую минуту покинуть свою недвижимость в Англии и вернуться домой в Мухосранск .
oldpartizan 16 марта 2018 | 15:34
aleksandr39: за такое не то что удавят, за такое и табакерку ректально могут
alena01 16 марта 2018 | 15:17
Конечно...
В любую минуту...
Вот-вот...
Тут все от Вовы зависит... Он уже тужится...
Щас еще слабительного, и он ответит...
monik_7 16 марта 2018 | 15:20
Помнится кто-то когда-то сильно скорбел о самом рассеяном народе и он же грозился отстаивать интересы этих рассеяных в мире русских. В Королевстве проживает сейчас почти миллион россиян (800 тысяч только документированных). Мой вопрос: когда задумывался этот теракт с отравлением каким образом учитывались интересы живущих на горькой чужбинушке россиян?
savushkinskiy_troll 16 марта 2018 | 15:24
monik_7: когда задумывался этот теракт с отравлением каким образом учитывались интересы живущих на горькой чужбинушке россиян?
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интерес был в том, чтоб вернуть их домой
пусть в англию негры едут
gvs 16 марта 2018 | 15:22
12 чемоданов с "Новичком" уже прибыли в Лондон дипломатической почтой. )))
А если его еще в кокс забадяжить.... ))))
gregor 16 марта 2018 | 15:25
Дмитрий Песков может ответить Лондону на принятые против нее , Пескова ,меры в любую минуту .
stas12006 16 марта 2018 | 15:31
Можно послать в англию лаврова на переговоры к терезе мэй , он поднатужится , его пукан взорвётся , и мэй погибнет при взрыве в отместку
zolingen 16 марта 2018 | 15:31
Да разбомбите уже этот Воронеж к чертовой матери! Ну нельзя же кошке хвост резать частями! Ну не гуманно!
duni 16 марта 2018 | 15:34
Москва может ответить Лондону на принятые против нее меры в любую минуту
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Для этого надо лидеру сменить прическу как у Кима.
Тогда пообещатьВеликобритании мощнейшее давление
tbedtlbrnjdf 16 марта 2018 | 15:35
Нечего сопли жевать, а нужно пинками вышвырнуть мелкобриташек из России, а за ними вслед и наших чмолиберастов!
Мне по фую как там будет с чмолиберастами и тугими кошельками - нам простым россиянам те и другие противны, и давно пора от них избавится.
duni 16 марта 2018 | 15:48
tbedtlbrnjdf: И провести импортозамещение. А все доллары, евро и фунты сжеч!
puteshestvennik 16 марта 2018 | 15:50
Сейчас подождет до понедельника потом уж вышлет.