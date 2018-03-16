Бывшего начальника МУРа Виктора Трутнева отпустили из СИЗО под домашний арест
Так решил Московский Окружной Военный суд.
Защита просила отпустить его под залог, а следствие настаивало на том, что бывший начальник МУРа должен оставаться в изоляторе.
Виктора Трутнева арестовали в начале марта. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Комментарии6
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perrrkele_satttana 16 марта 2018 | 15:13
ворон ворону?
tvitov66 16 марта 2018 | 15:32
perrrkele_satttana: поделился ... Хотя Улюкаев и после дом.ареста получил 8 лет казенного дома
a_111111 16 марта 2018 | 15:14
А загранпаспорт отобрали?
spec71205 16 марта 2018 | 15:28
...тревожно мне за жизнь этого мусора! Он не желец!!!
ed10075 16 марта 2018 | 15:29
Ну конечно, он же не танцевал в церкви. Подумаешь, взятка в особо крупном размере!
vilingrad 16 марта 2018 | 15:38
Ну да. А за скол эмали в предвариловке годами... сука у нас президент!